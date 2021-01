Anthony Fauci, cel mai cunoscut epidemiolog din lume, recomandă purtarea a două măști pentru protejarea în fața noilor tulpini ale coronavirusului

Expertul american a declarat, într-un interviu recent acordat NBC News, că oamenii ar trebui să ia în serios noile tulpini ale virusului și că ar trebui să se protejeze și mai mult ca până acum.

„Vaccinul va face diferența, dar până atunci regula celor două măști ar trebui să funcționeze, bazându-ne pe bunul simț. Un strat de protecție în plus înseamnă mai multă eficiență”.

“There is a degree of increase in seriousness of the actual infection.” -Dr. Anthony Fauci on the U.K. variant of the coronavirus pic.twitter.com/q4nnUo0zPu

— TODAY (@TODAYshow) January 25, 2021