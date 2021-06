Reorientarea în carieră după prima tinerețe

Când eram mică, îmi imaginam că, atunci când voi avea 30 de ani, voi ajunge deja la acea maturitate în care nu prea mai schimbi nimic, nici în viața personală și nici în cea profesională. Astfel îi priveam atunci pe părinții mei și pe prietenii lor.

Când am ajuns să am eu 30 de ani, mi se părea că sunt abia la începutul creșterii în carieră și că mai am mulți ani de construit, învățat și crescut. Și așa și a fost. Până în momentul în care am schimbat creșterea de branduri pe creșterea de oameni și aproape că am luat-o de la capăt. Iar pe plan personal m-am îmbogățit cu încă un membru în familie, fetița noastră Lia. Și toate acestea s-au întâmplat la aproape 40 de ani.

Tot mai des aud sau citesc informații despre provocările de a face o schimbare profesională sau chiar de a găsi un job după 40-45 ani.

Care sunt atuurile unui candidat de peste 40 ani

Stabilitatea. Dacă un angajator a găsit pe cineva potrivit pentru un job și procesul de recrutare a fost transparent și ambele părți își cunosc așteptările, atunci probabilitatea ca acel candidat să stea mulți ani în acel rol este mare.

Respectiv, scad cheltuielile și nevoia de resurse pentru o altă recrutare și, odată cu acestea, și grija că acel job va rămâne descoperit până la găsirea altui candidat.

Experiența. Un angajator va aprecia mult creativitatea și energia generațiilor tinere. |n același timp, acestea trebuie echilibrate cu organizare, managementul riscurilor, cunoștințe și experiența celor care au peste 15 ani de activitate în câmpul muncii. Pe lângă aceasta, cunosc multe persoane energice și creative trecute de 40 de ani.

Networking. Indiferent de domeniul de activitate, o persoană care a avut mai multe interacțiuni, a lucrat în mai multe companii, cunoaște mai mulți oameni, poate găsi soluții sau idei de parteneriate și colaborări mult mai ușor.

Totuși mulți dintre cei care doresc să își schimbe cariera după 40 de ani au mai puțin curaj să schimbe compania, darămite domeniul de activitate.

Citește și: Între un job care îți aduce bani și unul care te face fericit, tu ce ai alege?

Cum să îți construiești un brand personal de succes

Tu știi să te „vinzi“? Cum îți poți transforma brandul personal într-un produs irezistibil

Cum să ceri o mărire de salariu

Întrebări la care trebuie să răspunzi înainte de a decide dacă îți dorești o reconversie profesională

În cât timp vrei să faci schimbarea? De ce resurse ai nevoie pentru a face schimbarea de carieră? (Timp, bani puși deoparte etc.) Cât timp ești dispus/ă să aloci pentru a învăța ceva nou care îți va asigura găsirea unui nou job?

Suntem în era în care cursurile de recalificare nu sunt singura soluție când vrei să schimbi domeniul de activitate. |nvățarea a devenit atât de democratizată încât, în doar câteva săptămâni, nu doar că poți dobândi abilități noi, ci chiar să obții o diplomă într-un domeniu la care nici nu visai înainte.

Acum nu mai este nevoie să studiezi încă patru ani la o a doua facultate pentru a învăța un nou domeniu. Există resurse și cursuri cu ajutorul cărora poți face asta într-un timp mult mai scurt.

Cel mai important este să identifici care este domeniul în care ai dori să îți desfășori activitatea în perioada următoare și să construiești un plan de acțiuni bine pus la punct. Dacă însă nu ești sigur de ce îți dorești să faci pe viitor din punct de vedere profesional și cum poți face o reorientare în carieră, un coach de carieră te poate ghida pentru a-ți îndeplini obiectivul de tranziție sau schimbare de carieră.

Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de schimbare de carieră și autoarea cărții „Let the coach talk: How to successfully change your career”, pe care o puteți găsi pe www.amazon.com. Alte detalii găsiți pe www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com.