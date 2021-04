Tu știi să te „vinzi“? Cum îți poți transforma brandul personal într-un produs irezistibil

Când vine vorba de a-ți găsi un job nou sau de a descoperi metode de a-ți crește vizibilitatea la locul tău de muncă, cheia este să știi cum să te vinzi. Cu puțină îndemânare, îți poți transforma brandul personal într-un produs irezistibil.

Când eram la școală și luam note mari, nu simțeam neapărat nevoia să le spun părinților. Era o așteptare să iau note mari, așa că nu i-aș fi surprins cu nimic. În schimb, când am luat prima dată un șapte, presiunea emoțională era atât de mare pentru mine încât am luat repede decizia de a împărtăși nu doar cu prietenii mei, ci și cu părinții noutatea.

Câțiva ani mai târziu, când am început să muncesc, chiar dacă erau rare ocaziile în care să le povestesc părinților în ce proiecte faine am participat, îi ți­neam la curent cu schimbările de roluri de pe parcursul carierei mele. De asemenea, m-au ajutat mult în construirea încrederii în mine aprecierea colegilor și recunoașterea din partea șefilor mei.

Mai târziu au apărut rețelele sociale și a devenit mai simplu să împărtășești participările la proiecte, conferințe, premieri etc., astfel devenind mai vizibile activitatea și rezultatele fiecăruia. Aceasta în condițiile în care ai conturi de social media. Și, chiar dacă ești mai timid, au grijă colegii sau prietenii să posteze anumite momente ale tale de glorie, când e cazul.

Ce ar trebui să faci pentru a deveni mai vizibil?

Îți propun să faci următorul exercițiu pentru a-ți contura câteva acțiuni concrete pentru a-ți crește vizibilitatea.

Imaginează-ți că ești un Produs. Gân­dește-te la abilitățile și calitățile tale – care te-ar recomanda cel mai mult? Care sunt top 3 calități ale tale pe care le recunosc și cei din jurul tău? Ce te face indispensabil în departamentul sau în compania din care faci parte?

Loc. Unde ar fi cel mai potrivit să vorbești despre reușitele tale? Unde ar fi spațiul în care te-ai simți cel mai confortabil și natural să împărtășești din rezultatele vreunui proiect implementat de care ești mândru, de o idee nouă care ar simplifica un proces și ar eficientiza munca mai multor colegi sau implicarea într-o sarcină comună la care ai avut un aport considerabil, care a influențat simțitor rezultatul final pozitiv.

Citește și: Marius Elisei, într-o nouă relație după divorțul de Oana Roman

Bianca Drăgușanu, acuzată că și-ar fi scos coaste pentru a avea talia mică. Cum răspunde vedeta

Madonna, în ipostaze sexy la 62 de ani: „Arăți bine, dar n-ai pic de clasă”

Alexandra Stan, dezvăluiri în premieră despre sexualitatea ei: „Eu iubesc și bărbații și femeile”

Preț. Care ar fi efortul pe care trebuie să îl depui pentru a face munca ta vizibilă? De ce resurse ai nevoie ca să afle cât mai multă lume despre ce lucruri frumoase faci din punct de vedere profesional? Cine te-ar putea susține în demersul tău?

Promovare. Pe lângă cei mai apropiați colegi care îți cunosc activitatea și rezultatele, cine altcineva ar trebui să mai afle despre reușitele tale pentru a te lua în considerare pentru o eventuală promovare, includere într-un program de dezvoltare a carierei sau pentru o creștere salarială?

Ce alte canale de promovare mai poți folosi pe lângă discuțiile cu colegii și șeful tău?

Oameni. Cum te poate ajuta comunitatea din care faci parte – familia, prietenii – pentru a-ți atinge obiectivul profesional?

Proces. Care sunt procesele care ar trebui ajustate pentru a apela la cât mai puține resurse pe viitor, dar pentru a-ți menține vizibilitatea?

Dovezi. Ce te recomandă? Amintește-ți de momentele de recunoaștere a meritelor, a rezultatelor sau premiile primi­te. Creează-ți un fișier în care aduni toate probele, pe măsură ce apar. O să-ți mulțumești când va trebui să completezi o evaluare de final de an sau când vei dori să te pregătești pentru o cerere de mărire de salariu sau chiar pentru un eventual interviu.

Când ai împărtășit ultima dată cu colegii sau șeful tău o reușită de-a ta?

Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de schimbare de carieră și autoarea cărții „Let the coach talk: How to successfully change your career“, pe care o puteți găsi pe www.amazon.com. Alte detalii puteți găsi pe www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com .

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro