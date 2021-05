Între un job care îți aduce bani și unul care te face fericit, tu ce ai alege?

De mici ne dorim să devenim cineva. Doctor, cântăreț, pompier, dansator sau astronaut sunt doar câteva exemple. Mie mi s-a întâmplat prima data la vârsta de 3 ani să găsesc într-o revistă o poză cu o balerină care mi-a plăcut foarte mult și deseori îmi imaginam că voi deveni balerină când voi fi mai mare.

Când suntem mici, dorințele noastre sunt pure, autentice, neinfluențate de pragmatism sau de grija zilei de mâine. De aceea, când clienții mei au ca obiectiv identificarea unei meserii sau a unui job potrivit după ce au încercat mai multe și li se pare că nimic nu este potrivit pentru ei, una dintre întrebările pe care le adresez este: când erai mic, ce îți doreai să devii când vei crește mare?

Nu înseamnă neapărat că răspunsul la această întrebare va fi soluția pentru a identifica cel mai potrivit job, însă este un început cu un adevăr fără limitări de la care putem porni discuția.

De unde apare blocajul de identificare a jobului potrivit?

Din barierele pe care ni le punem prin prisma diferitelor nevoi, cum ar fi siguranță financiară, stabilitate, confort, sau din anumite frici, cum ar fi frica de schimbare, frica de ridicol, frica de a ieși din zona de confort.

Există exemple de persoane care au nimerit din prima alegere jobul potrivit. Pentru că au ales un job care-i face fericiți. Mie mi-a ieșit din a doua alegere și chiar consider că sunt norocoasă să fi lucrat întotdeauna în locul în care m-am simțit fericită. Și consider că un job care te face fericit aduce și siguranță financiară. Pentru că doar când iubești cu adevărat ceea ce faci te poți bucura și de venitul din urma acelui job.

Iar dacă alegi un job doar pentru bani, consider că staționarea în acel loc va fi una de scurtă durată. Cei care aleg să stea mai mult timp într-un job bine plătit, dar care nu-i face fericiți, riscă să ajungă într-un punct în care să nu să se mai regăsească în profesia pentru care au învățat și muncit, nu doar în jobul ales.

Da, este importantă siguranța financiară și ea vine odată cu starea de bine la locul de muncă. Dacă ești fericit/ă la job, vei avea o productivitate mai bună, vei găsi soluții creative, iar colaborarea cu ceilalți va fi mult mai ușoară. Și toate acestea duc la o performanță personală mai bună și la un rezultat financiar mai bun pentru compania pentru care lucrezi, ceea ce se va regăsi în bonusuri sau măriri salariale.

Citește și: Stela Toderașcu, coaching de carieră: În cazul unei schimbări majore, mulți oameni rămân blocați în starea inițială

Cum să ceri o mărire de salariu

Tu știi să te „vinzi“? Cum îți poți transforma brandul personal într-un produs irezistibil

Cum să fii cea mai bună versiune a ta în 2021

Te invit să urmărești următoarele situații

Varianta A. Un salariu mai mic, dar o oportunitate de creștere a acestuia în viitor, alte beneficii care te fac fericit/ă, un mediu plăcut și cel mai important: te trezești dimineața cu dorința de a continua proiectul la care lucrai ieri.

Varianta B. Un salariu mai mare care îți satisface nevoia de siguranță financiară, dar nu te simți bine în preajma colegilor, nu te înțelegi bine cu șeful direct și nici nu îți prea plac activitățile zilnice de la job.

Care dintre variantele de mai sus crezi că ți se potrivește mai mult?

În funcție de variantă, răspunde la următoarele întrebări.

Dacă răspunsul este varianta A

Cât timp crezi că te va mulțumi rolul actual? În cât timp crezi că îți vei dori o mărire de salariu? Care sunt pașii importanți pe care trebuie să îi faci pentru a ajunge la salariul dorit? Cine te poate ajuta în acest demers?

Dacă răspunsul este varianta B

Cât timp crezi că te va mulțumi rolul actual? Ce te-ar face fericit la un nou loc de muncă și de care nu ai avut parte la jobul actual? Ce alte roluri există pe piață, la fel de bine plătite, care te-ar face și fericit/ă? Ce schimbări ești dispus/ă să faci pentru a găsi un job care este și bine plătit, dar te face și fericit/ă?

Listele de întrebări pot continua pentru a ajunge la îndeplinirea obiectivului fiecăruia.

Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de schimbare de carieră și autoarea cărții Let the coach talk: How to successfully change your career, pe care o puteți găsi pe www.amazon.com.

Alte detalii puteți găsi pe www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com.