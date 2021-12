În ce domenii poți face carieră în 2022

Recent am fost invitată să răspund la un interviu pentru un site de știri, apoi am avut o intervenție într-un matinal TV. Au urmat câteva întâlniri virtuale de consiliere sau coaching de carieră cu elevi de liceu și cu părinții lor. Toate aveau în comun aceeași temă: „Ce facultate ar trebui să aleg pentru a-mi asigura un viitor job care să îmi aducă un venit suficient, dar să îmi aducă și împlinire din punct de vedere profesional?”

În rândurile ce urmează nu voi vorbi doar despre 2022, ci despre următoarea decadă. Căci acum este momentul să facem alegerile sau schimbările care ne vor ajuta să avem jobul potrivit în următorii ani.

Oportunitățile de carieră în noul context

Nevoia de noi competențe

World Economic Forum estimează că, în următorii trei ani, pentru 42% dintre joburi va fi nevoie de alte competențe, iar până în 2030 peste un miliard de angajați la nivel global vor trebui să își dezvolte competențe noi pentru a rămâne relevanți în câmpul muncii. În același timp, organizațiile vor întâmpina provocări în ceea ce privește atragerea de talente noi, dar și retenția angajaților actuali.

Atât pentru angajați, cât și pentru angajatori capacitatea de adaptare și de a reacționa rapid la orice schimbare va deveni esențială. Iar abilitățile dobândite în arii cât mai variate vor prevala față de rolurile deținute anterior, când vorbim despre un proces de recrutare reușit.

Luând în calcul cele de mai sus, deciziile pe care le luăm astăzi vor influența în mod direct succesul în următorul nostru rol. Dacă până acum alegeam facultatea prin filtrul părinților, al rudelor sau al poveștilor atractive auzite de la prieteni despre un anumit domeniu, a venit momentul ca documentarea despre posibile joburi după terminarea facultății alese și alternative de dobândire a abilităților noi într-o dinamică a pieței muncii în creștere continuă să cântărească mai mult. Agilitatea învățării, deschiderea de a dobândi abilități noi într-un timp scurt și adaptarea rapidă la schimbări vor fi elementele câștigătoare pentru un candidat la un interviu de recrutare.

Domenii de succes în următorii ani

Haideți să vedem care sunt domeniile în care vor exista oportunități în carieră în anii ce urmează, având în vedere că multe dintre operațiunile actuale vor fi automatizate. Se așteaptă o creștere a numărului de joburi în vânzări, inovație tehnologică, dar și joburi de programatori de software și de aplicații.

Conform raportului „Viitorul joburilor”, realizat de World Economic Forum, topul joburilor pentru 2022 va include: analiști de date și oameni de știință, specialiști în inteligență artificială și machine learning, manageri generali și de operațiuni, programatori de software și aplicații, specialiști de marketing și vânzări, specialiști big data, specialiști în digital transformation, specialiști în tehnologii noi, specialiști în dezvoltare organizațională și specialiști în tehnologii informaționale.

O altă zonă de interes pentru tinerii de astăzi ar trebui să fie dezvoltarea abilităților necesare pentru a avea succes în industriile verzi, căci în anii care urmează tot mai multe companii se vor concentra pe partea de sustenabilitate, ecologie și protejarea planetei, generând milioane de joburi. Biologii, hidrologii și biochimiștii vor fi la mare căutare.

De asemenea, arhitecții cu pregătire în a proiecta clădiri verzi, inginerii în dispozitive producătoare de energii verzi (panouri solare, turbine eoliene, vehicule cu emisii cât mai mici) își vor găsi ușor un job în următoarea perioadă.

Alte oportunități de carieră

Deja avem multe exemple de agricultură sustenabilă, iar cererea de specialiști în agricultură organică și agricultură urbană va fi în creștere.

Asistenții sociali, educatorii, lucrătorii medicali, nutriționiștii, bucătarii, antrenorii de fitness, specialiștii în marketing, design și publicitate, analiștii de date, stomatologii, experții în securitate sau artiștii își pot continua cariera fără a avea grija că aceste joburi vor dispărea prea curând.

Fie că ești în momentul în care te gândești la ce facultate să studiezi sau ești deja de ceva timp în câmpul muncii și te gândești să faci o schimbare în carieră, pe lângă cele menționate mai sus trebuie să iei în calcul că cel mai mult contează să identifici rolul și domeniul în care te vei simți împlinit din punct de vedere profesional.

Stela Toderașcu este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de schimbare sau de dezvoltare de carieră și autoarea cărții „Let the coach talk: How to successfully change your career” pe care o puteți găsi pe www.amazon.com. Alte detalii puteți găsi pe www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la [email protected]