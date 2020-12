Vreau să ies în evidență, dar să rămân autentic. Este posibil? 

Ne este destul de clar cum alegem un brand. Oare facem la fel când este vorba despre oameni? Există multe traininguri de Branding personal din care poți învăța cum să-ți construiești un brand personal și cum să ieși în evidență.

Ai prefera să lucrezi cu cineva care este întotdeauna drăguț cu tine, îți face des complimente și te laudă pentru munca ta?

Mulți ar răspunde: „Desigur! Mă face să mă simt bine, îmi crește încrederea în mine și chiar să simt că sunt bun la ceea ce fac”.

În același timp, dacă cele auzite nu sunt adevărate și sunt spuse doar de complezență, acestea nu te vor ajuta la autocunoaștere și dezvoltare. Este o diferență mare între a fi politicos și a nu spune adevărul.

Când pretinzi că ești altcineva

Mai există o altă variantă. Când oamenii se prefac a fi altcineva. Să te prefaci că ești deștept, fericit, bogat e ca și cum ai folosi aplicații cu ajutorul cărora poți transforma o poză cu tine într-o operă de artă. Da, poți obține zeci sau sute de aprecieri. Și apoi? Cum te ajută cu adevărat la relaționare sau comunicare?

De-a lungul carierei mele am întâlnit mai mulți oameni care pretindeau a fi altcineva. De altfel, a fost o perioadă când și eu credeam că mă simt bine și că sunt fericită cu ceea ce făceam. Însă, din păcate, nu era cazul. Nu aveam suficientă energie. Îmi ieșeam din fire destul de repede și amânam diverse taskuri. Așa am înțeles că de fapt nu eram eu, cea autentică.

Oare de ce facem toate astea? Pentru a ne proteja? Pentru a-i proteja pe alții? Ne este frică să nu pierdem ceva? Sau ne e frică să lăsăm lucrurile din mână?

Când m-am mutat la București din Republica Moldova, ca PR&Advertising Manager, îmi era foarte teamă de cum voi fi percepută. Oare va ieși în evidență accentul meu? Mă vor lua în serios redactorii-șefi de reviste? Vor avea suficientă încredere în mine vedetele cu care trebuie să creez parteneriate?

După câteva luni în noul rol, am înțeles că fiind eu însămi m-a ajutat să relaționez bine cu toți cei cu care trebuia să lucrez, să le câștig încrederea și să simtă că se pot baza pe mine. Desigur, sunt momente în viață când trebuie să arăți că ești mai mult decât ești cu adevărat sau când simți nevoia să demonstrezi că ești suficient de bună. Este ca atunci când vine un profesor nou în clasă. Chiar dacă erai de nota 10, trebuia să-i arăți noului profesor că meriți cele mai mari note. În aceste cazuri, este important să nu exagerezi prea mult și să nu creezi o distanță prea mare între adevăratul tu și noul tu.

De asemenea, am simțit că, odată cu înaintarea în vârstă, pierdem din curaj, mergem pe lucruri sigure, fără să riscăm prea mult. Vrem să fim în control. Și asta poate afecta și felul cum ne afișăm în public.

Când ai același job de mult timp și îți dorești să fii remarcat, o schimbare bruscă de comportament și complimentarea excesivă a șefului nu va ajuta.

Cum să ieși în evidență, dar să rămâi autentic

În primul rând, fii tu însăți, vino cu câteva idei care ar putea ajuta compania să aibă o performanță mai bună și arată-ți interesul pentru bunăstarea întregii organizații, fii profesionist. Așa ai putea atrage atenția dorită din partea șefului și a colegilor. Dacă ești autentică și te simți confortabil, va fi vizibilă și încrederea în tine. Se va vedea în postura ta, în limbajul nonverbal și în tonul vocii.

Când te prefaci, chiar dacă ai exersat înainte, oricum oamenii simt schimbarea. Întotdeauna am crezut că-i pot identifica pe cei care se prefac la un interviu de recrutare și mă mândream cu faptul că reușeam să recrutez oamenii potriviți pentru rolurile pentru care căutam și care se integrau ușor în echipa existentă fără a crea turbulențe.

Totuși, de-a lungul celor 14 ani de carieră, am fost păcălită de doi candidați. S-au pregătit atât de bine și au răspuns la toate întrebările în linie cu așteptările mele, astfel încât i-am angajat imediat. În foarte scurt timp, a fost vizibil însă că realitatea nu se potrivea cu interviul. În concluzie, am pierdut cu toții timp prețios. Din aceste experiențe am învățat ceva: să nu mă bazez prea mult pe prima impresie.

Autenticitatea este calitatea de a fi real sau adevărat, conform dicționarului Cambridge. Dacă vrei să rămâi autentic, de fiecare dată când spui sau faci ceva, întreabă-te: așa sunt eu cu adevărat?

Răspunde la întrebări

Dacă vrei să ieși în evidență la job și să rămâi autentică, răspunde la următoarele întrebări, care îți pot fi de folos:

Care sunt calitățile pentru care mă recunosc cei din jurul meu?

Ce avantaje am eu față de ceilalți?

Cum pot beneficia din asta?

Cum pot maximiza impactul?

Cum mă poate aceasta ajuta în viață, job, proiectul în care sunt implicată sau dezvoltarea companiei din care fac parte?

Stela Toderașcu are o vastă experiență de leadership și este Associate Certified Coach, fiind specializată pe coaching de carieră și de change management. O puteți găsi la www.stelatoderascu.com sau îi puteți scrie la coach@stelatoderascu.com.

