Wind of Change. Serialiștii au învins pandemia! În sfârșit avem semne clare că lucrurile reintră în normal!

Zilele trecute, în timp ce frunzăream netul, am fost curios să văd cât de mult a fost afectată zona asta de entertainment video și am descoperit cu stupoare că luna decembrie are în buzunare mai multe producţii TV (seriale noi & continuări) decât omoloaga ei de anul trecut. Statistic vorbind, decembrie 2020 aduce în televizoare un număr aproape dublu de producţii TV (24) față de perioada similară a anului trecut (13), ceea ce e super, mega tare. Acesta e un semn clar că prin bucătăriile marilor streameri a început să adie vânt de normalitate și că revenim încet, încet la normal.

La capitolul noutăţi stăm chiar mai bine! Cu 13 producţii noi, decembrie 2020 îl surclasează pe decembrie 2019 care a avut doar 9 titluri în premieră, lucru care te face să te întrebi: Oare băieţii ăştia produc mai mult decât anul trecut sau mi se pare mie? Pe la ei n-a trecut pandemia sau chiar au reușit să biruie virusul perfid?

Decembrie 2020, o lună plină de SF-uri

Decembrie serialistic începe mai târziu anul acesta şi primele producţii interesante văd lumina televizoarelor pe data de 3. Lista o deschide CBS cu sezonul 4 din ”Seal Team”, serialul de super acţiune în care toată lumea se bate cu toată lumea şi înfrângerea nu este o opţiune. Povestea elitei Navy Seal şi a luptătorilor dârzi și neînfricaţi a ajuns la sezonul 4. ”Seal Team” este un serial de acţiune super tare şi sunt sigur ca amatorii genului or să aprecieze continuarea.

Pentru data de 3 decembrie, HBO ne propune un documentar pe care vreau să-l menţionez pentru că am început să apreciez din ce în ce mai mult docuseriile produse de HBO. ”Heavens Gate” este o retrospectivă a enigmaticului cult OZN şi a poveştii celor 20 de persoane dispărute în 1975 dintr-un mic orăşel din SUA. Acest fapt care a condus, doi ani mai târziu, la cea mai mare sinucidere în masă de pe teritoriul Statelor Unite. Sună creepy şi interesant. Vom vedea ce şi cum în documentarul celor de la HBO.

Pe data de 4 avem câteva seriale noi: ”The Hardy boys”, o poveste din curtea celor de la Hulu în care doi băieţi, Frank şi Joe, sunt decişi să afle ce se afla în spatele tragediei care le-a schimbat viaţa. Serialul foloseşte o reţetă clasică de drama/thriller care se pare că încă mai prinde în 2020.

Tot pe 4, Netflix o scoate din mânecă pe ”Selena”, o tânără cântăreaţă din Mexic care încearcă să răzbată în show bussines-ul cu sombrerro. Serialul seamănă pe alocuri cu ”Julie and the Phantoms”, lucru bun de altfel, pentru că Fantomele au reuşit în ultima vreme să atingă cote de audienţă remarcabile.

După băieţi răi şi cântăreţe mexicane, e rândul lui ”Mac Gyver” să scoată capul din afişul sezonului cu numărul 5. Tânărul super priceput îşi arată încă o dată skills-urile uimitoare în această poveste începută acum mulţi ani de Richard Dean Anderson, actorul care a uimit în întreaga generaţie de SF lovers (me included) cu rolul din Stargate SG1. Cât despre ”Mac Gyver”, pot spune că e un serial alert care merita urmărit. Nu cu cerbicie, dar cu ceva devotament.

Brian Cranston (Breaking Bad) vs. Chris Evans (Captain America) Whos gonna win?

Pe 6 decembrie îl întâlnim pe Brian Cranston (Breaking Bad Guy) în ”Your Honnor” un thriller para/legal care străpunge toate straturile societății din Chicago. Serialul îl urmărește pe fiul unui judecător cu greutate care este implicat într-o lovitură de genul ”arde-l şi fugi”. La scurt timp după aceea, ”tânărul” băiat de judecător, descoperă că victima ”arsurii” este fiul unui notoriu interlop al oraşului ceea ce complică groaznic lucrurile. Evident, în joc intră și bătrînul ”judge” care află de isprava fiului și de aici încolo apar problemele de conștiință. Serialul pare interesant, cu mențiunea că am intâlnit o idee similară în producția ”Defending Jacob”, cu Chris Evans în rolul principal, un serial pe care îl recomand din toată inima.

Pe 7 decembrie NBC ne trimite la spital să ne petrecem timpul în compania unor asistente super tari. Serialul e cu doctori, spitale şi boli, dar pune accentul pe viaţa asistentelor din marile centre medicale. În fond, toată lumea ştie că asistentele fac cam 70% din munca unui doctor. De ce nu ar avea și ele un serial dedicat…

Pe 10 şi 11 decembrie avem două seriale noi. Primul este din curtea regelui Netflix şi îl are protagonist pe Arisu, un tânăr pasionat de jocuri video care se trezeşte teleportat într-o versiune diferită a orasului Tokio. Pentru a supravieţui noului oras, Arisu este nevoit să participe la competiţii pe cât de interesante pe atât de periculoase În această lume ciudată, Arisu o întâlnește pe Usagi, o tânără gameriță care navighează singură prin marele oraș şi împreună, încearcă să descopere enigma şi misterele lumii în care tocmai au aterizat. Plot-ul suna interesant, deşi seamănă puţin cu ideea din Ready Player One al lui Spielberg sau cu vechiul Running Man al lui A. Schwarzenegger.

După SF-ul celor de la Netflix, ne teleportăm pe o insulă feerică în care îi întâlnim pe Sălbaticii (The Wilds) de la Amazon. Serialul ne spune povestea unui grup de adolescente din medii radical diferite care se află blocate pe o insulă îndepărtată, neștiind că tocmai au devenit subiectele unui experiment social elaborat. Povestea nu e nouă, s-a mai scris, s-a mai filmat, s-a mai văzut. Trebuie să fie super interesantă ca să mă ţină în fotoliu. Revin cu detalii la momentul oportun.

”Ți-am spus, mă, că e popă, dar tu nimic… Batman, Batman!”

Ziua de 13 am trecut-o cu roşu în calendar pentru că apare sezonul doi din Pennyworth, un serial care urmăreşte tinereţea zbuciumată a tânărului viitor majordom al lui Bruce Wayne aka Batman. Pe numele lui de scenă – Alfred Pennyworth, fostul soldat britanic SAS înfiinţează o companie de securitate și începe să lucreze cu Thomas Wayne, tatăl miliardar al lui Bruce. Acțiunea are loc în feerica capitală britanică a anilor 60. Primul sezon mi-a plăcut la maxim şi l-am recomandat pe blog. Dacă respecta reţeta de până acum, prevăd că şi sezonul doi se va bucura de acelaşi succes. Rămâne de văzut.

Spuneam mai devreme că au început să îmi placă documentarele de la HBO, motiv pentru care revin cu o recomandare pentru data de 14. Având în spate romanul biografic scris de Jeff Benedict și Armen Keteyian, docuseria în două părţi a celor de la HBO, ne propune o incursiune în viaţa celebrului golfer Tiger Woods, piperata cu imagini inedite şi interviuri relevante a celor care îl cunosc cel mai bine: fostul său caddy și prieten apropiat, Steve Williams, precum şi legenda golfului Sir Nick Faldo, de șase ori campion mondial.

Pe 14 decembrie Netflix ne pregăteşte o surpriză. Thiny Little Things, nu este (aşa cum s-a crezut) continuarea sau sequel-ul lui Stranger Things. Nici pe departe. Serialul ne introduce în lumea unei academii de balet și prezintă ascensiunea și căderea tinerilor studenţi plecaţi de acasă, pentru a căuta succesul în vârful pantofilor de dans. Fiind singura școală de dans de elită din Chicago, ”Archer School of Ballet” servește drept pepinieră pentru o renumită companie de balet, City Works Ballet, şi este locul unde pasiunea pentru pentru dans, şi ambiţia nu lăsa loc de eşec. Motivaţional, nu? Am mai văzut seriale de genul ăsta şi primul care îmi vine în minte este Breaking Point, o poveste inspirată din lungmetrajul Black Swan cu Natalie Portman.

All good things come to an end

Ziua de 16 este dedicată amatorilor de SF-uri. The Expanse, celebrul SF polițist care a înflăcărat minţile multor fani ai genului a ajuns la final. Sezonul 5 pune capăt cursei pe care un detective hârşâit şi un căpitan de nava o duc de-a lungul şi de-a latul galaxiei pentru a scoate la lumina cea mai mare conspiraţie din istoria omenirii. Serialul, lansat în 2015 a câştigat de patru ori Premiul Saturn al Academiei de Science Fiction, Fantasy and Horror films, ceea ce îl ridică pe treptele înalte ale genului. Cine nu a văzut The Expanse, acum ar fi momentul să o facă. Merită toată atenţia.

Pe 17 decembrie, CBS ne propune un SF pandemic cu aroma de covid şi gripă aviară. The Stand, explorează o lume apocaliptică devastată de un virus gripal care a eliminat 99% din populație în doar câteva săptămâni. Soarta omenirii se bazează pe umerii fragili ai Mamei Abagail, în vârstă de 108 ani, și a unui grup mic de supraviețuitori. Cele mai grave coșmaruri ale lor sunt întrupate de un bărbat cu un zâmbet letal și puteri nespuse: Randall Flagg, Omul Întunecat. Brrr, rău de tot!

Sfârşitul de lună îi aparţine lui Netflix care ne aduce în televizoare două seriale noi şi două continuări. Pe 18 redescoperim povestea Johanney cea fără de iubit, din serialul Home for Christmas. Comedia, lansată fix acum un an, ne spune povestea unei fete de 30 de ani, singură şi fericită, care trebuie să-şi găsească un partener pentru a sărbători Crăciunul alături de părinţii ei. Comedia a avut succes imens la public motiv pentru care Netflix s-a şi grăbit să producă încă un sezon care apare, cum spuneam, pe 18 dec. Foarte tare, bravo lor.

Netflix ne propune un Crăciun englezesc!

Pentru prima zi de Crăciun, cei de la Netflix s-au gândit să ne ”încânte” cu drama Bridgerton. Serialul, bazat pe cea mai bine vândută serie de române a Juliei Quinn îşi plasează acţiunea în fastuoasa și competitivă lume a înaltei societăți Regency London. De la strălucitoarele săli de bal din Mayfair până la palatele aristocratice din Park Lane, seria dezvăluie o lume seducătoare, somptuoasă, plină de reguli complicate și lupte dramatice pentru putere,

În centrul atenţiei se află familia puternică Bridgerton. Alcătuita din opt frați strâns legați, acest grup amuzant, îndrăzneț și inteligent trebuie să navigheze prin furtunoasele ape ale aristocraţiei engleză în căutare de romantism, aventură și dragoste.

Sfârşitul anului se termină apoteotic cu un SF/thriller Netlfixiano – Danez. Equinox este un thriller supranatural ce are în prin plan o tânără pe nume Anna, care este implicată în dispariția inexplicabilă a unei clase de elevi în anul 1999. Incidentului lăsa urme adânci şi fata, în vârstă de 10 ani, este traumatizată și afectată de viziuni îngrozitoare. Douăzeci de ani mai târziu, Anna trăiește pașnic cu familia ei când, dintr-o dată, coșmarurile se întorc și încep să o bântuie. Atunci când singurul supraviețuitor al incidentului din 1999 moare în mod misterios, Anna este hotărâtă să afle ce s-a întâmplat în urma cu 20 de ani şi încearcă să descopere un adevăr întunecat care o implică în moduri pe care nu şi le-a imaginat niciodată.

Povestea se petrece în Danemarca și acțiunea se deplasează în timp înainte și înapoi între 1999 și timpul prezent, într-un carusel temporal pe care l-am mai întâlnit şi în super serialul Dark.

Şi cam atât pentru luna asta. Avem aşadar de toate pentru toţi, într-un buchet TV eterogen, mult mai bogat decât cel de anul trecut, semn că în sfârşit, pandemia serialistică a trecut. Mai rămâne să o învingem şi pe cea din vieţile noastre şi totul o să revină la normal, sper.

Am spus de multe ori, timpul este inamicul numărul unu al serialistului pătimaș. Când nu știi la ce serial să te uiți, aruncă o privire pe serialex.ro și poate îţi vine vreo idee. Nici eu nu am timp de pierdut, aşa că recomand numai seriale bune.

