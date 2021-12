Destinații de vacanță: Cel mai frumos loc în care am fost

Dacă vorbim despre destinații de vacanță, primul loc din lumea largă în care am ajuns la un moment dat și care m-a cucerit iremediabil a fost orașul Segovia din Spania. Clădirile păreau ireale îmbrăcate în varul alb impecabil, cu petele roșii intense de mușcate care cădeau în cascadă de la fiecare fereastră.

Segovia și insula Lanzarote, Spania

Lumina zilei se așeza atât de bine pe toate contururile caselor și ale catedralei impresionante. În fiecare oraș spaniol există o catedrală care îți taie respirația prin arhitectură și prin forța pe care o degajă. Așa a rămas Segovia în memoria retinei mele și mi s-a lipit de suflet.

Nu mai puțin impresionată am fost de plaja neagră a insulei Lanzarote, din arhipelagul Canare al Spaniei. Acolo am văzut prima oară un vulcan adormit, Teide. Cu un relief care mă făcea să mă simt pe Lună, lipsit de vegetație, cu forme ireale lăsate de lava încremenită cu zeci de ani în urmă, mi-a dat un sentiment straniu pe care l-am redescoperit în urmă cu câteva luni, când a început să erupă Cumbre Vieja din La Palma.

Destinații de vacanță: Cancun, Mexic

O altă călătorie pe care n-o pot uita e cea din Mexic, în Peninsula Yucatan, la Cancun, la un sfârșit de an. După ce a trebuit să schimb hotelul din cauza dispariției plajei în urma trecerii dezastruoase a uraganului Katrina, după ce bagajele au sosit cu întârziere exact în după-amiaza zilei de 31 decembrie, minunea s-a întâmplat în timpul vizitării complexului mayaș de la Chichen Itza.

Părea că o călătorie înapoi în timp, chiar și ghida noastră era o descendentă a celebrilor indieni plini de magie! Acolo am auzit prima oară de un fel de strămoș al fotbalului, jocul mayaș cu mingea lovită cu corpul, numit Pok-ta-Pok. Am călcat pe terenul care le fusese loc de joacă localnicilor indigeni cu mii de ani în urmă. Am încercat să urc scările exterioare ale piramidei fără vârf, ținându-mă de sfoara laterală instalată pe post de mână-curentă, dar mi-a fost imposibil.

Teama de panta extrem de abruptă m-a făcut să mă opresc după primele cinci trepte. Senzații de neuitat mi-a dat și parcul tematic Xcaret, o minune de îmbinare a naturii cu influența omului modern, iar drumul prin pustiul mexican a fost epocal. Un amestec de fascinație și teamă – m-am simțit exact în mijlocului lui nicăieri!

Cuenca, Spania

Un alt loc în care am avut trăiri intense a fost Cuenca (Spania), unde m-au surprins curajul și ingeniozitatea localnicilor care și-au construit celebrele case atârnate, „las casas colgadas”, zonă declarată Patrimoniu Universal de către UNESCO. Pe versantul unui munte, oamenii locului și-au amplasat clădirile ale căror balcoane sunt suspendate peste un hău care-ți dă fiori.

N-am reușit să traversez podul suspendat „Sfântul Paul” care se legăna sub fiecare pas al trecătorilor, deși pe lângă mine a trecut într-o viteză incredibilă un copilaș în fugă, fără nicio urmă de frică! Podul e foarte sigur, numai că nu și pentru mine! Unește localitatea de o mânăstire minunată, unde primirea vizitatorilor este impecabilă.

Golful din Toscana, Italia

Dar locul unic în care s-au îmbinat perfect sentimentele de entuziasm la vederea peisajului și fericirea deplină a prezenței familiei lângă mine, pentru a ne bucura împreună de minunea acestei planete fantastice, a fost golful unde se află grota lordului Byron în Toscana, nu departe de Cinque Terre.

Un loc în care timpul parcă s-a oprit în loc să ne dea răgazul de a cuprinde cu privirea tot ce se putea vedea de pe înălțimea unei stânci care tronează peste toată Marea Mediterană. Andreas mă cuprinsese în brațe, Luca stătea între noi doi și totul era perfect.

Cu siguranță vor mai exista momente și destinații de vacanță pe care le vom descoperi. Tot ce-mi doresc este să le văd la puterea a treia, cu ochii mei, ai soțului și ai fiului nostru, pentru ca bucuria să se multiplice în felul ăsta pentru fiecare dintre noi.

Ne bucurăm extrem de mult și când revedem fotografiile sau filmulețele din locurile în care am fost. Ne-au îmbogățit sufletește toate călătoriile făcute împreună. E poate unul dintre cele mai importante motive de fericire pentru noi, să descoperim împreună alte și alte locuri magnifice în orice colț de lume.