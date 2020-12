Monica Jitariuc: Primiți iar cu sorcova?

Hai să vă povestesc un strop, cum fac în fiecare an.

Numele de Sorcova vine de la cuvântul bulgăresc surov (verde fraged), aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane, Sorcova joacă întru câtva rolul unei baghete magice, înzestrate cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui/celei vizat/ă. Textul urării, care amintește de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mișcării Sorcovei.

Deci hai să vă urez. O să mă bag și pe mine la urare dacă nu vă supărați, că de-o baghetă magică (sorcovită) cu toții avem nevoie. Sorcova, vesela / Să trăim, să-mbătrânim…

Urări pentru 2021

Să ne trezim în fiecare dimineață și să respirăm adânc de câteva ori. O nouă zi avem în față și e încă o șansă (nouă, în fiecare zi) de a trăi, de a îndrepta lucruri, de a vorbi cu oameni și cu noi înșine mai mult și mai adevărat.

Să lăsăm lucrurile să se întâmple. Ne dorim prea des să se întâmple cum vrem noi. Să fie bine. Să fim fericite. Să fim numai fericite. De multe ori însă, dacă lăsăm lucrurile să fie cum vor ele, dacă ne împotrivim și ne întristăm mai puțin când nu se întâmplă așa cum vrem noi, s-ar putea ca întâmplările să ne ducă înainte. Cică viața oricum merge doar înainte, că înapoi nu se întoarce niciodată. Hai să regretăm mai puțin!

Să vorbim frumos cu oamenii din jurul nostru. Puterea cuvintelor e uriașă. Hai să fim mai conștiente de ea. Să salutăm zâmbind, să le zicem oamenilor pe nume, să îi recunoaștem astfel. Să mulțumim.

Să ascultăm mai mult. Uneori a asculta e tot ce putem face mai bine pentru oamenii din jurul nostru care vor să vorbească. Să ascultăm pe bune, fără să ne gândim la ce să mai vorbim noi. Noi, noi, mereu noi.

Să fim mai blânde cu noi. Să punem mai puțină presiune pentru a face totul și să ne bucurăm și când pur și simplu nu putem face nimic. Azi nu. Îmi place mult un tweet de-al @QueenUK – îl folosește când ar vrea să dea delete unei zile: „Today was cancelled. Your Queen“.

Să învățăm ceva nou în fiecare zi – o rețetă nouă de prăjitură cu mere se pune? (Am eu una preferată pe blogul mazilique.ro – tartă cu mere, delicioasă!) Am început un caiet anul acesta unde îmi notez în fiecare zi ceva nou ce aflu – uite, deja știu despre calamarul uriaș că este cel mai mare nevertebrat. Botul său (nedigerabil) se acumulează în stomacul cașalotului formând substanța „chihlimbarul cenușiu“, care este folosit ca fixator pentru majoritatea parfumurilor cunoscute (Bill Bryson, Despre toate pe scurt – De la Big Bang la ADN, Curtea Veche).

Să ne vedem mai des cu cei cu care vrem să ne vedem. Prietenii se cultivă și timpul e singura șansă de a crește prietenii. Hai să oferim timp din timpul nostru, cu atenție. Da, și pe zoom. Da, și printr-un WhatsApp. Da, și o glumă trimisă spre descrețire de frunți.

Să ținem un jurnal cu motivele pentru care mulțumim zilelor care trec. Unii îi zic în engleză „gratitude journal“. Eu l-am numit „ce bine că…“. Ce bine că azi am avut răbdare la lecții cu fiica mea și am reușit să rămân calmă cele două ore. Ce bine că azi mi-am amintit să îi scriu iubitului meu că mă bucur că e iubitul meu și că e cel mai mișto iubit din lume. Ce bine că azi am furat din muncă două ore și am ajuns acasă și am avut vreme să fac șnițele.

Nu am rezoluții pentru anul nou. Și, la cum a fost anul vechi, nici nu vreau să risc să fac planuri. Dar, dacă sorcova asta e pe atât de magică precum se zice, aș vrea să facă să se îndeplinească toate cele de mai sus. Pentru mine, pentru toate prietenele mele și pentru voi toate, care citiți acum această revistă.

Dacă vreți să întoarceți urările și să îmbogățiți sorcova asta, scrieți-mi: jitariuc@gmail.com. Vorbele bune sunt bine-venite oricând.

