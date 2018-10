Alegerea tinutei potrivite poate fi o adevarata provocare indiferent ca vorbim despre o noua zi de munca, o noapte de club sau o petrecere sofisticata, precum o nunta. De cate ori nu ai stat minute in sir in fata dulapului incercand sa te decizi ce sa porti, alegand in cele din urma acelasi lucru: o pereche de blugi si un pulover basic? Pentru toate aceste momente, solutia este aceeasi – completeaza-ti tinutele purtand haine de blana si vei avea intotdeauna o aparitie demna de invidiat. Iata cum sa le porti in functie de ocazie.

Black-Tie si alte evenimente formale

In trecut, persoanele care purtau haine de blana faceau parte din familii bogate, acestea fiind un simbol clar al avutiei lor. In prezent, poti sa-ti achizitionezi o blana la un pret rezonabil daca stii unde sa cauti, insa acest lucru nu a afectat si reputatia lor. Aceste piese vestimentare sunt considerate in continuare secretul unei tinute glam, extrem de sofisticate. De aceea, o petrecere formala, precum o nunta sau o gala, este ocazia perfecta sa porti cele mai spectaculoase haine de blana. Le poti asocia cu rochii de seara lungi sau un costum foarte elegant. Accesorizeaza-le cu manusi lungi din materiale pretioase, clutch-uri si bijuterii extravagante. Negru, maro, alb si gri sunt cele mai potrivite alegeri cromatice.

Petreceri cocktail sau o noapte in oras alaturi de prieteni

Tinutele moderne si pline de culoare si stralucire sunt alegerea potrivita pentru astfel de ocazii. Cu alte cuvinte, trebuie sa gandesti un outfit elegant, dar care sa presupuna si o anumita doza de casual. O varianta la indemana oricui ar fi o little black dress. Adauga bijuterii statement si apeleaza la aerul foarte glam al unei haine de blana scurte pentru a scoate din anonimat croiul simplu al rochiei. Negru, maro si gri sunt potrivite pentru orice ocazie, insa permite-ti sa experimentezi putin mai mult si la nivel cromatic. Rosu, verde sau albastru sunt alegeri de bun gust si cu care nu vei da gres.

Daca nu esti adepta rochiilor, poti foarte bine sa porti o salopeta sofisticata sau o pereche de pantaloni din piele si tocuri si sa renunti in totalitate la accesorii. Volumul impresionant al hainelor de blana este suficient pentru o aparitie de succes.

Tinute casual with a twist

Una dintre conceptiile total eronate despre hainele de blana este ca acestea pot fi purtate doar la evenimente fancy. Moda este despre a incalca vechile norme si nu exista un material mai versatil decat blana. Indiferent ca mergi la munca, iesi la cafea cu prietenele sau te plimbi prin parc, stilul tau ar trebui sa fie intotdeauna suprinzator. Poti alege haine de blana supradimensionate sau chiar sa optezi pentru veste pe care sa le combini cu tot felul de pulovere pufoase. Completeaza-ti look-ul cu palarii de tip Fedora, turbane din catifea, paiete sau lana, manusi de piele, ochelari de soare care sa-ti puna in evidenta trasaturile fetei si bocanci masivi, super in trend anul acesta.

Introdu si tu haine de blana in garderoba ta si reinventeaza-ti stilul de zi cu zi!