A murit jurnalista Miriam Eugenia Soare. Timp de patru ani s-a luptat cu cancerul

Miriam Eugenia soare a murit ieri, după o luptă de patru ani cu cancerul. Ea a fost diagnosticată în 2015 cu cancer de sân. A suferit o dublă mastectomie și a urmat tratamentul indicat de medici, însă cancerul s-a extins la plămâni. Miriam nu s-a dat bătută și a continuat tratamentele, inclusiv la o clinică din Germania, însă până la urmă boala a învins.

Anunțul trist a fost făcut pe pagina de Facebook a jurnalistei: „Am plecat. Am făcut-o aseară, în liniște. Nu știu cum va fi lumea fără mine Si nu voi ști niciodată. Dar drumul meu a fost pana aici. Vă las în urma pe toți, prieteni, cunoștințe, mai puțin prieteni sau dușmani. Fiecare ați fost în viața mea cu un scop. Și celor mai multi, vă mulțumesc pentru asta. Am fost in viata multora dintre voi. Si îmi place sa cred ca tot cu un scop. Și vouă va mulțumesc pentru ca m-ați primit . Am trăit intens, cat pentru o sută de vieți. Si aș mai fi trăit tot atâtea!”

Mesajele transmise de Miriam Eugenia Soare autorităților române

În cei patru ani de luptă înverșunată împotriva bolii, Miriam a scris mai multe mesaje publice către autorități, cerând să fie ajutată în lupta cu cancerul. Postarea făcută de ea la începutul lui 2018 a devenit virală. La acea dată, Miriam Eugenia Soare scria: „Sunt Eugenia Soare, cetățean român și vă cer ajutorul, doamnă ministru. Am 54 de ani și statul român, prin legile lui absurde și abuzive, mă condamnă la moarte, când pentru suma de doar nouă mii de euro, bani cu care ministerul condus de dumneavoastră cumpără doar pixuri, eu sunt lăsată să mor.”

Cu ajutorul donațiilor, Miriam a ajuns la o clinică din Hamburg, unde a fost tratată, însă nici acolo nu a avut parte de mai mult respect, după cum scria chiar ea: ”Am stat de la ora 15:48 până la 23:10, cu febră 39, la camera de gardă, la urgența unuia dintre cele mai mari spitale din Hamburg, rugându-mă de ei să-mi facă un antitermic intravenos. Și asta în condițiile în care am cancer pulmonar. Am zăcut că un câine cu perfuzia în venă pe holul spitalului”, scria jurnalista aflată, la acel moment, în Germania.