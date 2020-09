(P) Cei patru fantastici

După luni întregi în care nu s-au mai văzut, Florian Rus, Delia Rus, Jean Gavril și Misha Miller s-au adunat în curtea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București pentru un shooting inedit, îmbrăcați din cap până în picioare în piesele lor preferate de la Tommy Jeans. S-a lăsat cu multe râsete, audiții de piese încă nelansate și promisiunea că muzica și arta, indiferent de haosul din jur, nu pot să moară – ci doar să se adapteze.

Florian Rus – pasiune și umor

Florian este unul dintre cei mai căutați compozitori și cântăreți de la noi. De pe scena „Vocea României“ a ajuns direct în topurile muzicale cu piesa „Străzile din București“. Mai mult, a scris piese pentru artiști importanți de la noi, cum ar fi Antonia, Sore și Ami. Iar când nu e pierdut printre partituri, își face timp să iasă în natură, să se uite la filme și să citească.

Dacă îl vei vedea pe Florian pe stradă, șansele sunt ca el să poarte ceva simplu și casual. „Nu pot să zic că am un stil vestimentar bine definit“, explică el. „Am zile în care simt că sunt inspirat în alegerile vestimentare și simt că am un tonus diferit. Desigur, la polul opus sunt zilele în care mă îmbrac în grabă și nu sunt foarte atent.“

Chiar și așa, Florian are și el slăbiciunile lui când vine vorba de modă: „Îmi plac mult gecile din denim. În secret, întotdeauna îmi doresc să fie temperature potrivită să le pot purta“. Pe cât de mult îi plac gecile de denim, pe atât nu suportă pantalonii de piele, spunând că nu s-ar vedea îmbrăcat niciodată într-o asemenea piesă.

L-am întrebat ce face când are o zi mai proastă și nu are chef să depună eforturi prea mari. Răspunsul lui? „All black all the way. Din punctul meu de vedere nu dă greș niciodată.“

Indiferent de situație, Florian găsește mereu loc în garderoba lui pentru o pereche de jeans din gama Tommy Jeans. El rezonează în mod deosebit cu brandul, pentru că acesta din urmă, din punctul lui de vedere, „reușește să fie simplu, casual, fresh în același timp“.

Revederea cu colegii lui din cadrul shootingului a fost una foarte plăcută, după cum a povestit Florian. „M-am întâlnit cu colegii mei după multă vreme“, a povestit el. „Cu unii dintre ei nu mă văzusem de când a început pandemia. A fost interesant când am făcut câteva poze călare pe un tractor și mi-am imaginat un Florian gospodar, la munca câmpului. După shooting am revenit rapid la mine cel stângaci și cu capul în nori.“

Delia Rus – liniște și bipolaritate

Cu un chip inocent și o voce care transmite emoții cu fiecare notă atinsă, Delia Rus este una dintre cele mai autentice apariții de pe scena muzicală românească. În 2019, ea a deschis concertul lui LP de la Arenele Romane, moment de care își aduce aminte cu fiecare fibră din corp. „Când am primit telefonul în care mi s-a spus că voi concerta în deschidere la LP, eu am crezut că este o glumă“, a povestit ea. „Aș mai fi avut nevoie sincer de câteva repetiții și asta mă făcea să fiu ca un titirez înainte de concert, dar când am pus piciorul pe scena aia, a fost ca și când mă duceam acasă, m-am simțit atât de în largul meu, am simțit că e locul căruia îi aparțin și asta este lumea în care trebuie să fiu.“

Delia se descrie ca fiind bipolară, iar acest lucru se reflectă și în stilul ei vestimentar: adoră să se îmbrace feminin din când în când, dar la fel de mult îi place și să aibă un aer de tomboy. De cele mai multe ori însă, stilul ei se rezumă la vibe-uri clasice: „Pur și simplu stilul meu vestimentar este destul de basic, ador denimul, nonculorile și cam asta înseamnă garderoba mea“.

Pentru Delia, confortul în vestimentație este cheia: tocmai de aceea nu este adepta tocurilor, dar nici a pantalonilor cu talie joasă. „În schimb, nu pot trăi fară crop topuri, de orice fel – ador acele adorabilități care mă fac să mă simt așa de tânără“, recunoaște ea. Îi plac mult hainele care arată bine fără accesorii, fără „mare nebunie“, care oferă un aer curat ținutelor – iar genul acesta de haine le-a găsit la Tommy Hilfiger: „Am câteva tricouri foarte faine de la Tommy Jeans, pentru că mă fac să arăt de parcă m-am chinuit să fac o ținută, când de fapt eu doar mi-am aruncat un tricou pe mine“.

De altfel, Delia a zis că are în comun cu brandul tocmai simplitatea care ei îi place atât de mult, după cum a zis chiar ea: „Au piese de calitate, dar simple, pentru că nu simt nevoia să strige «hey, uită-te la mine»“.

La shooting s-a simțit incredibil, distrându-se de minune alături de echipă. I-a plăcut că a avut ocazia să exprime ambele fațete ale ei prin ținutele alese – atât delicatețea feminină, cât și afinitățile street style. Cât despre glumițele făcute alături de colegii ei… prefer să rămână nespuse.

Jean Gavril – atitudine și tupeu

Inimile melomanilor nonconformiști nu pot să nu bată mai tare când îl aud pe Jean Gavril cântând. Muzica lui emană sentimente nefiltrate și un spirit liber, ce aduce aminte de farmecul Woodstockului. Pe vremea când avea 17-18 ani, obișnuia să cânte prin localurile din Constanța. Era doar un puști, dar îl știa toată Constanța pentru tupeul pe care îl avea pe scenă. „Îmi aduc aminte că lumea venea să mă vadă tocmai că eram nebun“, povestește el.

Când nu cântă, se pregătește să termine Facultatea de Arhitectură sau își ajută un prieten să construiască motociclete. Dacă pe scenă nu poate fi încadrat în niciun tipar, stilul lui vestimentar nu se află mai prejos: „Pot spune că am un stil old school clasic, însă îmi place să mă îmbrac bombă când sunt pe scenă, uneori chiar demență totală, cămăși transparente și ciocate“. Nu ar putea trăi fără gecile de piele. Îi place totul la ele – țintele, rupturile, flăcările pe spate –, pentru că, după cum spune el, așa se simte și în interior. Nu rezonează însă sub nicio formă cu oamenii care se supun trendurilor. „Fiecare poartă ce vrea până la urmă, însă pentru mine e important să îți găsești stilul propriu, nu să te bată valul în orice direcție“, explică el. „Mai trebuie să ai ceva «haine» marfă și pe interior.“

Când era copil, tatăl lui navigator îi aducea adeseori din străinătate haine și șepci de la Tommy Hilfiger. „Tommy se integrează în stilul meu, pentru că au foarte multe piese din jeans care pot fi combinate ușor cu alte accesorii și haine care mă reprezintă“, afirmă Jean. Ce îi place cel mai mult la brand este valența sa clasică: „Îmi place ca un brand să îți permită să îți exprimi personalitatea purtându-i hainele, iar Tommy mi se pare că are un stil timeless clasic, care în același timp are și accente în ton cu moda; îmi place că își păstrează liniile lor de bază și hainele au materiale de o calitate superioară, ceea ce le face să fie marfă și când sunt vintage“.

După cum povestește Jean, shootingul s-a lăsat cu peripeții – de la plimbat aproape dezbrăcat prin campus la un câine care voia și el în cadru: „A fost foarte nice, în companie plăcută, alături de prietenii mei și colegii artiști, cu accente de râs crazy, sărituri în aer și cântat la chitară și audiții de piese nelansate încă“.

Misha Miller – feminitate și pasiune

Misha Miller este o apariție care expiră charisma prin fiecare por. Pe cât de frumoasă este, pe atât de fantastică este vocea ei. Cu piese precum „Smoke Me“ și „What Mama Said“, nici nu e de mirare că Misha a ajuns în topurile muzicale internaționale. Pe vremea când era mică, organiza concerte pentru toată familia și pentru musafirii care le veneau în vizită. Când a crescut și a început să primească mesaje de la oameni necunoscuți în urma concertelor, în care îi spuneau cum au trăit fiecare piesă cu ea, și-a dat seama că muzica ei chiar are un impact pentru cei din jur. Pe viitor are un obiectiv simplu și clar: să obțină un premiu Grammy. Iar în ritmul în care evoluează, nu ar fi de mirare ca visul ei să prindă aripi.

Ca stil, Mishei nu îi place să se bazeze pe clișee: „Găsirea sau definirea propriului stil vestimentar este o provocare pentru majoritatea oamenilor. Influența unui stil vestimentar autentic devine importantă abia când trecem peste perioada de căutare și descoperim cu adevărat ce ne reprezintă cel mai bine. Personal, nu prea mă bazez pe clișeele de modă – ele nu mai sunt actuale de mult. Îmbrac ceea ce îmi place și în ce mă simt comod și sigură pe mine“.

Pentru Misha, hainele sunt o metodă de comunicare, tocmai de aceea se îmbracă mereu conform stării ei de spirit – iar fiind o fire mai artistică, adoptă un stil mai libertin și individual. Însă întotdeauna primează confortul: „Când aleg cum să mă îmbrac, o fac în primul rând pentru mine și pentru confortul meu; pun pariu că orice femeie radiază mai mult când trece pe lângă o oglindă, iar ochii se bucură de reflecția din aceasta“.

Misha se ferește de vulgaritate, dar are și un punct sensibil: pantofii. E convinsă că Marilyn Monroe a avut dreptate când a spus că dacă îi dai unei femei pantofii potriviți va cuceri lumea. În zilele când se simte cu moralul la pământ, tocurile o ajută să se simtă mai înaltă atât fizic, cât și psihic.

La Tommy Jeans, ea apreciază atât felul în care stilul clasic american se îmbină cu trendurile de actualitate, cât și filosofia eco-friendly din spatele brandului: „Apreciez mult că brandul reușește să lanseze proiecte pentru susținerea sustenabilității și reușește să abordeze problematica din perspectiva problemelor legate de mediul înconjurător“.

Hainele și încălțămintea fac parte din colecția Tommy Jeans Toamnă 2020, disponibilă în magazinele Tommy Hilfiger și Tommy Jeans din România.

Foto: Deea Buzdugan

Make-up Artist: EDITH ONCICA

Locație: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București