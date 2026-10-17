Culoarea-vedetă a toamnei 2026. Iată cum o integrezi în garderoba ta

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Toamna aceasta vine cu o surpriză cromatică pentru iubitoarele de modă: movul se impune drept culoarea neoficială a sezonului, aducând un strop de rafinament, mister și personalitate în garderoba de toamnă. De la nuanțe delicate de lavandă până la tonuri intense de prună sau mov regal, această culoare oferă numeroase posibilități de styling și reprezintă o alternativă fresh la clasicele nuanțe de maro, bej, gri și burgundy. Versatil și elegant, movul poate fi purtat atât în ținute casual, perfecte pentru zilele aglomerate, cât și în combinații sofisticate, potrivite pentru evenimente sau ieșiri în oraș.

Mov: culoarea-vedetă a toamnei 2026

Unul dintre motivele pentru care movul merită un loc de cinste în garderoba ta de toamnă este ușurința cu care poate fi integrat în diferite stiluri vestimentare. Îl poți purta într-o singură piesă statement, îl poți combina cu nuanțe neutre pentru un look echilibrat sau poți experimenta cu asocieri cromatice îndrăznețe. Fie că preferi ținutele minimaliste, piesele clasice reinterpretate sau accesoriile care atrag toate privirile, movul îți permite să îți exprimi stilul personal fără prea mult efort. Iată cum poți adopta această culoare în tendințele toamnei 2026 și cum o poți transforma în elementul-surpriză al ținutelor tale.

Cum integrezi movul în garderoba ta de toamnă

1. O jachetă sau un trench mov pentru un look statement

Dacă vrei să adopți culoarea sezonului fără să îți schimbi radical garderoba, începe cu o piesă de exterior. O jachetă mov din piele, un model matlasat sau un trench într-o nuanță intensă de prună pot transforma chiar și cea mai simplă ținută într-una memorabilă.

Pentru un look de zi, poartă trenchul mov alături de jeanși drepți, un tricou alb și botine din piele. Dacă preferi o ținută elegantă, combină-l cu pantaloni negri, un pulover fin și pantofi cu toc. Nuanțele mai închise de mov sunt ideale pentru un aspect sofisticat, în timp ce variantele pastelate aduc un aer modern și luminos zilelor mohorâte de toamnă.

Un alt truc de styling este să alegi o jachetă mov și să păstrezi restul ținutei într-o paletă neutră. Bejul, griul, albul untos și negrul pun în valoare culoarea și permit piesei să devină punctul central al apariției.

2. Topuri mov care dau culoare ținutelor de zi cu zi

Un top mov este una dintre cele mai simple modalități de a introduce această nuanță în garderobă. Poți alege un pulover din tricot moale, o helancă, o bluză satinată sau o cămașă elegantă, în funcție de stilul tău și de ocazie.

Pentru ținutele de birou, o cămașă mov lavandă se potrivește perfect cu pantaloni gri, o fustă midi neagră sau un costum într-o nuanță neutră. Dacă îți dorești o apariție relaxată, poartă un pulover mov cu jeanși albaștri și sneakers albi. În schimb, pentru o ieșire în oraș, un top satinat în nuanța prunelor, asortat cu pantaloni negri și bijuterii aurii, poate crea un look feminin și sofisticat.

Nu te limita la o singură nuanță. Movul pastelat este potrivit pentru ținute delicate, în timp ce tonurile de violet intens sau prună adaugă profunzime și se integrează foarte bine în atmosfera sezonului rece.

3. Pantalonii mov, alegerea îndrăzneață a sezonului

Dacă îți place să experimentezi cu moda, pantalonii mov pot deveni piesa preferată din garderoba ta de toamnă. Un model croit drept, cu talie înaltă, este ușor de purtat și poate fi integrat atât în ținute office, cât și în combinații casual-chic.

Pentru un outfit echilibrat, combină pantalonii mov cu un pulover crem, o cămașă albă sau un top gri. Dacă vrei să obții un look mai îndrăzneț, poți încerca o combinație ton pe ton, asociind pantalonii cu un top într-o altă nuanță de mov. Diferențele de textură, precum lâna, satinul sau pielea, vor face ținuta să pară atent construită.

Și pantalonii din denim colorați pot fi o opțiune interesantă. Poartă-i cu un trench bej, o geantă structurată și mocasini pentru un look modern, potrivit atât pentru o zi în oraș, cât și pentru întâlniri informale.

4. Gențile mov, accesoriul care schimbă întreaga ținută

Nu trebuie să porți haine în această culoare pentru a adopta tendința sezonului. O geantă mov poate fi suficientă pentru a actualiza o garderobă construită în jurul pieselor clasice.

O geantă structurată, într-o nuanță de violet închis, este potrivită pentru ținutele elegante și pentru zilele petrecute la birou. Pentru un look casual, poți opta pentru o geantă de umăr mov lavandă sau pentru un model tip shopper, care adaugă un accent cromatic unei combinații simple de jeanși și pulover.

În ceea ce privește asortarea, nu este necesar ca geanta să aibă aceeași nuanță cu pantofii. Dimpotrivă, poți obține un rezultat mai interesant dacă o combini cu încălțăminte neagră, maro, gri sau burgundy. Dacă preferi ținutele îndrăznețe, încearcă să o asociezi cu piese în nuanțe de roz pudrat sau verde măsliniu.

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5. Pantofii mov, un detaliu cu personalitate

Pantofii sunt o altă modalitate inspirată de a introduce movul în garderoba de toamnă. De la balerini și mocasini până la botine din piele sau pantofi cu toc, există numeroase variante care pot completa stiluri vestimentare diferite.

Pentru ținutele de zi, mocasinii mov pot adăuga un accent modern unei combinații formate din pantaloni drepți și un pulover simplu. Dacă preferi un stil feminin, poți alege pantofi cu toc într-o nuanță intensă de violet și îi poți purta cu o rochie midi sau cu un costum elegant.

Botinele mov sunt o alegere interesantă pentru zilele răcoroase, mai ales atunci când sunt asociate cu jeanși închiși la culoare și un palton camel. Secretul este să lași încălțămintea să iasă în evidență, fără să încarci inutil restul ținutei.

6. Accesoriile pentru păr, detaliul care face diferența

Uneori, cele mai mici detalii au cel mai mare impact. Dacă îți dorești să încerci culoarea sezonului fără să investești în haine noi, accesoriile pentru păr sunt o alegere practică și ușor de adaptat.

Poți opta pentru o bentiță mov din catifea, o clamă supradimensionată, un elastic din satin sau o fundă într-o nuanță de lavandă. Aceste accesorii completează frumos atât coafurile simple, precum coada de cal sau cocul lejer, cât și părul lăsat liber, cu bucle naturale.

Pentru un aspect elegant, alege accesorii mov închis, care se potrivesc cu ținutele în nuanțe de negru, gri sau bleumarin. Dacă preferi un stil romantic, lavanda și lila sunt variante excelente, mai ales în combinație cu tricotaje fine și materiale fluide.

7. Bijuteriile cu accente mov, pentru un plus de rafinament

Bijuteriile reprezintă o altă modalitate discretă de a integra movul în ținutele de toamnă. Cerceii cu pietre mov, inelele cu detalii colorate, colierele cu cristale sau brățările cu accente violet pot adăuga un plus de eleganță chiar și celor mai simple combinații vestimentare.

Pentru un look sofisticat, poți alege bijuterii cu ametist, o piatră apreciată pentru nuanțele sale de violet. Monturile aurii creează un contrast cald și elegant, în timp ce argintul pune în valoare tonurile reci ale movului.

Dacă porți o ținută într-o singură culoare, bijuteriile mov pot deveni punctul de interes al întregii apariții. În schimb, atunci când ai ales deja un top sau o jachetă în această nuanță, cerceii discreți ori un inel delicat sunt suficiente pentru a păstra un echilibru vizual.

Cu ce culori poți combina movul în toamna 2026?

Pentru a integra cu ușurință movul în garderobă, merită să experimentezi cu nuanțe care îi pun în valoare intensitatea. Printre cele mai inspirate combinații se numără:

Mov și bej: o asociere elegantă și echilibrată, ideală pentru trenchuri, pulovere și pantaloni croiți.

o asociere elegantă și echilibrată, ideală pentru trenchuri, pulovere și pantaloni croiți. Mov și gri: o combinație modernă, potrivită pentru ținutele office și pentru aparițiile minimaliste.

o combinație modernă, potrivită pentru ținutele office și pentru aparițiile minimaliste. Mov și negru: o alegere clasică, cu un aer sofisticat, mai ales în cazul nuanțelor de violet închis și prună.

o alegere clasică, cu un aer sofisticat, mai ales în cazul nuanțelor de violet închis și prună. Mov și denim: o variantă relaxată, perfectă pentru ținutele de zi cu zi.

o variantă relaxată, perfectă pentru ținutele de zi cu zi. Mov și burgundy: o asociere bogată cromatic, care se potrivește foarte bine cu atmosfera de toamnă.

o asociere bogată cromatic, care se potrivește foarte bine cu atmosfera de toamnă. Mov și roz pudrat: o combinație feminină, delicată și potrivită pentru cele care preferă un stil romantic.

o combinație feminină, delicată și potrivită pentru cele care preferă un stil romantic. Mov și verde măsliniu: o alegere mai îndrăzneață, care aduce un contrast interesant și contemporan.

Poți încerca și ținutele monocrome, combinând mai multe nuanțe de mov în același outfit. De exemplu, un pulover lila, pantaloni violet și o geantă mov închis pot crea o apariție armonioasă, mai ales dacă alegi materiale și texturi diferite.

Foto: Pinterest

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