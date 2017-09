Julia Louis-Dreyfus, diagnosticată cu cancer la sân

Celebra actriță Julia Louis-Dreyfus (56 ani), cunoscută mai ales pentru rolurile ei din serialele ”Seinfeld” și „Veep”, a fost diagnosticată cu cancer la sân.

“Una din opt femei face cancer la sân. Azi, eu sunt aceea”, a scris ea într-un mesaj emoțional pe Instagram. “Partea bună este că am cel mai bun grup de suport, adică prietenii mei și familia. În plus, am și o asigurare fantastică de sănătate. Partea mai puțin plăcută e că nu toate femeile sunt atât de norocoase”, a completat actrița.

Julia Louis-Dreyfus tocmai ce a câștigat, la începutul acestei luni, în cadrul Premiilor Emmy, cel de-al șaselea trofeu pentru rolul ei din producția Veep.