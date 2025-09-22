O refinanțare în condiții mai bune? CreditMonitor te ține la curent cu oportunitățile apărute

Ai un credit ipotecar și îți dorești să fii anunțat din timp dacă apare o ofertă mai bună pe piață? Imobiliare.ro Finance îți pune la dispoziție serviciul gratuit CreditMonitor. Economisești timp și energie pentru că nu mai ești nevoit să urmărești constant ofertele băncilor, iar noi te informăm în timp real atunci când identificăm o variantă de refinanțare mai avantajoasă pentru împrumutul tău actual.

O scădere a dobânzii-cheie poate duce la oferte semnificativ mai bune pentru credite, însă aceste momente sunt ușor de ratat fără o monitorizare constantă a pieței. CreditMonitor simplifică și automatizează procesul de monitorizare a creditelor, comparând în mod constant datele împrumutului tău actual cu ofertele disponibile în piață la băncile și instituțiile financiare partenere rețelei naționale Imobiliare.ro Finance.

Tot ce trebuie să faci este să introduci în CreditMonitor datele creditului tău. Sistemul le compară automat cu ofertele din piață, iar în momentul în care identifică o dobândă mai mică te informează pentru ca tu să ai oportunitatea de a acționa rapid și de a economisi mai mult. Dacă oferta primită este de interes pentru tine și îți dorești mai multe detalii, poți să discuți cu unul dintre brokerii noștri pentru o analiză detaliată și pentru a-ți pune la punct pașii pe care trebuie să-i urmezi în vederea obținerii refinanțării.

Rezultatele sunt de fiecare dată personalizate și adaptate împrumutului tău, iar tu nu trebuie să plătești nimic, serviciul CreditMonitor lucrând complet gratuit în avantajul tău pentru a-ți oferi informațiile de care ai nevoie pentru a lua cea mai bună decizie pentru finanțele tale. Accesează-l AICI.

“CreditMonitor este un instrument care permite persoanelor ce au deja un credit ipotecar să reacționeze rapid la schimbările de dobândă sau de condiții ale băncilor. Utilitatea sa este triplă – preia o parte din presiunea de a fi mereu la curent cu dinamica pieței, evaluează constant situația creditului ipotecar și oferă posibilitatea de a identifica cea mai bună soluție de refinanțare – ceea ce se traduce aproape instant în economie de timp și bani”, a declarat Alis Stratan, Marketing Manager Imobiliare.ro Finance.

Este timpul pentru o refinanțare?

Dobânzile bancare se modifică în funcție de politica monetară și de contextul economic general. În momentul de față, de exemplu, există o fereastră de oportunitate pentru unii dintre românii care au accesat deja finanțare pentru a deveni proprietari și ar putea acum să-și reducă într-o anumită măsură costurile.

“Este o perioadă favorabilă mai ales pentru cei care încă mai au credite cu dobândă variabilă, la care se adaugă un IRCC actual de 5,55% care de la 1 octombrie va ajunge la un record istoric de 6,06%. Adăugând marja băncii de 2%-3% vorbim deja despre dobânzi care depășesc 8%-9%, în condițiile în care în momentul de față dobânzile fixe aplicate în primii 2, 3 sau 5 ani la un credit ipotecar încep de la 4,7%. Îi încurajăm pe cei care se regăsesc în astfel de situații să facă o simulare alături de un broker și să vadă care ar fi diferențele pe care ar urma să le vadă după refinanțare în rata lunară”, a declarat Andrei Cazacu, Franchise Network Director Imobiliare.ro Finance.

Cu serviciul CreditMonitor poți sta liniștit. Nu trebuie să mai monitorizezi în mod constant piața pentru a te asigura că nu pierzi o oportunitate. Încearcă-l și tu! Poți să ai încredere în Imobiliare.ro Finance. Avem peste 12 ani de experiență în creditare, sute de review-uri de la clienți mulțumiți și am ajutat până acum românii să acceseze peste 65.000 de împrumuturi.

