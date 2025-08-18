  MENIU  
Home > Imobiliare > Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere
.  Actualizat 18.08.2025, 16:45

A început perioada de foc pe piața chiriilor din marile orașe. Cererea crește în apropierea noului an universitar odată cu miile de studenți care își caută cazare. În plus, unii dintre românii care prospectau piața pentru a-și găsi o locuință, înainte de majorarea TVA de la 9% la 21%, ar putea să-și îndrepte acum căutările tot spre proprietățile de închiriat. Acest surplus de cerere va aduce, în următoarele săptămâni, un plus de efervescență pe segmentul închirierilor, alături de potențiale majorări ale prețurilor.

Piața chiriilor intră în perioada cu cel mai mare interes al anului, odată cu revenirea studenților și relocările specifice începutului de toamnă. La această sezonalitate se adaugă însă și contextul economic actual: creșterile de taxe și inflația pun presiune pe bugetele proprietarilor, iar randamentele investiționale s-au diminuat. În acest climat, mulți proprietari vor încerca să își maximizeze veniturile din chirii, ceea ce face probabilă o creștere a prețurilor încă din această toamnă, mai ales în marile centre universitare și orașele cu cerere mare de locuințe.”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Principalele tendințe întâlnite în această perioadă la nivelul celor mai mari centre universitare din țară sunt:

  • apartamentele cu 2 și 3 camere au, în general, cea mai mare ponderea în totalul ofertei;
  • proprietarii le solicită chiriașilor sume mai mari decât vara trecută;
  • cel mai scump oraș din țară este pentru chiriași Bucureștiul, iar diferențele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste și în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună;
  • zone precum Gheorgheni, Mărăști, Zorilor sau Mănăștur dispun de cea mai extinsă ofertă la închiriere, dar sunt și cele mai căutate din Cluj-Napoca motiv pentru care competiția pentru locuințele cu cele mai bune prețuri este mare;
  • cartierul Tractorul este “vedeta” orașului Brașov dispunând de cel mai mare număr de apartamente de închiriat, în mare parte noi, dar și de prețuri pe măsură;
  • se găsesc mai puține garsoniere de închiriat în Timișoara decât acum un an, iar cele mai scumpe apartamente sunt situate fie în centrul orașului, fie în zona Bulevardului Take Ionescu;
  • numărul locuințelor noi de închiriat crește în Constanța, dar proprietățile vechi rămân majoritare la nivelul pieței locale;
  • cele mai multe locuințe de închiriat sunt, în Iași, garsoniere și apartamente cu 2 camere;
  • proprietarii au majorat chiriile în Sibiu, excepție făcând doar garsonierele pentru închirierea cărora ai nevoie de un buget mediu lunar de 300 euro.
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Ilie Bolojan tocmai a luat decizia! În urmă cu scurt timp a făcut pasul la care nimeni nu s-ar fi gândit și a schimbat complet regulile jocului. România vorbește doar despre asta acum!
Recomandarea zilei
Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Ce trebuie să știi dacă vrei să închiriezi un apartament în București?

Cei care vor să închirieze o locuință în București trebuie să știe că apartamentele cu 2 camere sunt cele mai numeroase în piață. Acestea reprezintă aproximativ 52% din totalul ofertelor disponibile potențialilor chiriași și sunt urmate în clasament de apartamentele cu 3 camere. Ambele sunt opțiuni viabile pentru familii aflate la început de drum sau pentru studenți interesați să împartă chiria cu cel puțin un coleg de apartament.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Pipera din nordul orașului. Aici oferta a crescut puternic față de începutul verii trecute și cuprinde în mare parte proprietăți noi. Oferta variată vine cu prețuri destul de ridicate, proprietarii solicitând, în medie, 800 euro/lună la închirierea unei locuințe.

Un alt cartier care le pune la dispoziție o gamă largă de proprietăți celor care își doresc să se mute cu chirie este Berceni. Această zonă din Sectorul 4 s-a dezvoltat semnificativ în ultimii ani atât pe plan rezidențial, cât și la nivel de infrastructură. Mai mult, oferă acces la numeroase mijloace de transport în comun, inclusiv la așa-zisa magistrală de metrou a corporatiștilor care traversează Capitala de la sud la nord. Viitorii chiriași au aici la dispoziție un mix de oferte noi și vechi, iar prețurile sunt considerabil mai scăzute decât în Pipera. Bugetul mediu necesar închirierii unui apartament este de 420 euro/lună.

Drumul Taberei poate fi, de asemenea, o zonă de interes pentru cei care vor să aibă cât mai multe opțiuni la dispoziție din care să aleagă locuința potrivită nevoilor, dar și bugetului lor. Acest cartier din Sectorul 6 oferă acces rapid la parc, metrou și centre comerciale. În plus, se află în proximitatea campusurilor Leu și Politehnică, iar prețurile se mențin la un nivel destul de scăzut, în comparație cu cele solicitate de proprietari în alte cartiere bucureștene. Un apartament poate fi închiriat, în medie, cu 460 euro/lună.

Cele mai accesibile chirii pot fi găsite în cartiere precum Militari (380 euro/lună), Berceni sau Rahova (430 euro/lună). Cu un buget mediu de 450 euro/lună poți găsi un apartament de închiriat și în zone precum Titan, Prelungirea Ghencea, Pantelimon, Giurgiului, Apărătorii Patriei sau 1 Decembrie 1918.

La polul opus se află Primăverii, unul dintre cele mai exclusiviste cartiere din Capitală. Locuințele de lux sunt închiriate aici, în medie, cu 2.900 euro/lună. Următoarele poziții în clasamentul celor mai scumpe zone din oraș sunt ocupate de Șoseaua Nordului, Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca.

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Cluj-Napoca, locul doi în topul celor mai scumpe orașe din țară pentru chiriași

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din țară pentru cumpărătorii de imobiliare, dar nu și pentru chiriași. Cele mai mari chirii sunt solicitate de către proprietarii bucureșteni. Apartamentele cu 2 camere pot fi închiriate, de exemplu, în Cluj pentru sume cu 4% mai mici decât în Capitală. Pentru cele cu 4 camere plătești 890 euro/lună, în timp ce în București cheltuielile lunare ating 2.000 euro.

Diferențele dintre cele mai scumpe și cele mai ieftine cartiere sunt, de asemenea, mult mai limitate în Cluj-Napoca. Cele mai scumpe zone din oraș sunt Sopor, zona centrală și Andrei Mureșanu. Achiți, în medie, 650 euro/lună în cartiere precum Bună Ziua și Europa, respectiv 600 euro/lună în Borhanci, Gheorgheni, Între Lacuri, Iris, Plopilor sau Zorilor. 

La polul opus se află cartiere precum Someșeni, Mănăștur sau Dâmbul Rotund unde chiriașii au nevoie în medie de un buget lunar de 500 euro pentru a închiria un apartament. Observăm, astfel că între unele dintre cele mai scumpe zone din oraș și cele mai ieftine prețurile variază cu cel mult 200 euro în timp ce în București o comparație similară relevă o diferență de aproximativ 2.500 euro.

Pentru a avea cât mai multe opțiuni la dispoziție, viitorii chiriași ar trebui să-și înceapă căutările în cartiere precum Gheorgheni, Mărăști, Zorilor sau Mănăștur. În aceste zone pot fi găsite cele mai multe apartamente de închiriat în Cluj-Napoca. Atenție, însă, acestea sunt și cele mai căutate zone din oraș, iar competiția poate crește considerabil aici odată cu apropierea noului an universitar.

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Brașovul contribuie la clasamentul cartierelor de lux pentru chiriași

Chiriile se mențin la un nivel destul de ridicat și în Brașov. Garsoniere pot fi închiriate, de exemplu, cu un buget mediu de 360 euro/lună, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere viitorii chiriași trebuie să anticipeze că vor achita lunar 500 euro. În cazul apartamentelor cu 3 camere chiria crește la 640 euro/lună. Vestea bună pentru cei care vor să se mute cu chirie în Brașov este, însă, aceea că numărul locuințelor noi a crescut la nivelul ofertei față de vara trecută.

Proprietățile cu cele mai piperate prețuri pot fi găsite în zona Drumul Poienii. Chiria medie pentru un apartament ajunge aici la 990 euro/lună. Locuințele poziționate central pot fi închiriate cu 560 euro/lună, iar cele din cartierul Tractorul cu 550 euro/lună. Cele mai multe apartamente disponibile chiriașilor în zona Tractorul se află în blocuri finalizate pe parcursul ultimilor ani. Plătesc, în medie, 500 euro/lună și cei care vor să se mute cu chirie în Centrul Civic, Astra, Răcădău sau Bartolomeu.

Persoanele care își doresc să găsească chirii mai accesibile se pot orienta spre locuințele din cartierul Florilor (400 euro/lună) sau spre cele aflate în apropierea gării. Apartamentele de pe Calea București (450 euro/lună) pot reprezenta, de asemenea, o opțiune pentru cei care își doresc să achite mai puțin lunar pe chirie.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în Brașov în cartierele Tractorul și Astra. Zone precum Centrul Civic, Răcădău și Avantgarden ofertă, de asemenea, un număr mai mare de opțiuni celor care vor să se mute cu chirie la sfârșitul acestei veri.

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Mai multe locuințe de închiriat în Timișoara. Cele mai scumpe zone din oraș

Numărul locuințelor disponibile pe piața închirierilor din Timișoara este în creștere, dacă ne raportăm la situația înregistrată pe plan local în urmă cu un an. Mai mult, oferta s-a extins pe segmentul nou, tendință observată și în orașe precum București sau Brașov.

Potrivit datelor Imobiliare.ro, chiriașii au acces la un număr mai restrâns de garsoniere, cu prețuri mai mari. Bugetul mediu necesar închirierii unei locuințe de acest tip a crescut de la 260 la 300 euro/lună. 

Cele mai scumpe apartamente sunt cele situate în centrul orașului și în zona Bulevardului Take Ionescu. În cazul acestora chiria media ajunge la 550 euro/lună. Locuințele din apropierea Facultății de Medicină pot fi închiriate cu 490 euro/lună, în timp ce apartamentele din zona Calea Aradului sau Circumvalațiunii pot fi închiriate cu 480 euro/lună. Cel mai ieftin cartier timișorean este Buziașului. Aici, chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament este de doar 300 euro/lună.

Cele mai multe locuințe de închiriat pot fi găsite în Timișoara în zona Calea Aradului (480 euro/lună) și în zona Complexului Studențesc (350 euro/lună). O ofertă extinsă poate fi întâlnită și în cartierele Torontalului și Lipovei. Acestea sunt și unele dintre cele mai căutate zone din oraș în rândul celor care își doresc să închirieze o locuință.

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Crește numărul locuințelor noi de închiriat în Constanța

Un alt oraș în care vedem o creștere a ofertei în cazul locuințelor noi, finalizate în ultimii cinci ani, este Constanța. Cu toate acestea, proprietățile vechi rămân majoritare la nivelul ofertei.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartierul Tomis Nord. Acesta este și unul dintre cele mai căutate din oraș, dar nici pe departe unul dintre cele mai ieftine. Chiria medie solicitată de către proprietari pentru un apartament ajunge la 600 euro/lună. Cei care își doresc să aibă cât mai multe opțiuni la dispoziție atunci când își aleg viitoarea locuință își pot orienta căutările și spre cartiere precum Tomis Plus (600 euro/lună) sau spre zona centrală (690 euro/lună) a orașului.

Cea mai scumpă zonă din Constanța rămâne Faleza Nord. Viitorii chiriași trebuie să se aștepte să achite, în medie, 800 euro/lună pentru un apartament localizat aici. În apropierea Cazinoului, plătești 700 euro/lună, la fel și în zona Capitol-Universitate.

Persoanele care își doresc să achite o chirie cât mai mică ar trebui să-și înceapă căutarea următoarei lor locuințe în zone precum Far (360 euro/lună), Tomis II (450 euro/lună) și Tomis III (450 euro/lună). Aceasta din urmă este, însă, una dintre cele mai căutate din oraș, motiv pentru care competiția pentru cele mai moderne locuințe la cele mai bune prețuri ar putea fi destul de mare în următoarea perioadă. O altă zonă populară în rândul celor care își caută o chirie în Constanța este și cea din apropierea Casei de Cultură. Aici, chiria medie ajunge la 500 euro/lună.

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Apartamentele noi, aproape jumătate din totalul ofertei pe piața din Iași

Persoanele interesate de închirierea unei locuințe în Iași au cele mai multe șanse să găsească o proprietate care să fie potrivită nevoilor lor, dacă își caută o garsonieră sau un apartament cu 2 camere. 

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în cartiere precum Tătărași (400 euro/lună), Copou (500 euro/lună), Podu Roș (450 euro/lună), Păcurari (400 euro/lună) sau Nicolina (400 euro/lună). Acestea sunt și unele dintre cele mai căutate zone din oraș în rândul potențialilor chiriași.

Cele mai scumpe locuințe pot fi găsite, așa cum era de așteptat, în centrul orașului. Un apartament se închiriază aici, în medie, cu 550 euro/lună. Copou și Podul de Fier sunt alte zone scumpe în Iași, chiria ajungând în cazul proprietăților localizate aici la o medie de 500 euro/lună. La polul opus se află cartiere precum Frumoasa sau Canta unde proprietarii solicită chirii medii de 355 euro, respectiv de 370 euro/lună.

În ultimul an, numărul apartamentelor noi pentru care se caută chiriași a crescut puternic pe piața locală, în momentul de față acestea reprezentând aproape jumătate din totalul ofertei.

Imobiliare.ro: Începe perioada de foc pe piața chiriilor! Unde găsești cele mai multe apartamente de închiriat și cât achiți la final de lună în cele mai populare cartiere

Chirii de 500 euro/lună în centrul Sibiu. Zonele cu cele mai multe apartamente 

Chiria medie solicitată în Sibiu pentru o garsonieră se menține în jurul valorii de 300 euro/lună, similară cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut. În cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere, suma medie pe care trebuie să o achite un chiriaș la finalul lunii s-a majorat ușor în același timp la 400 euro, respectiv la 520 euro. În cazul apartamentelor cu 4 camere, chiriile au scăzut de la 700 la 630 euro/lună față de vara trecută, arată datele Imobiliare.ro. Numărul lor este, însă, extrem de limitat la nivelul pieței.

Cele mai multe apartamente de închiriat pot fi găsite în zona Bulevardului Mihai Viteazul și în centrul orașului. Pentru acestea, chiriașii trebuie să achite lunar 400 euro, respectiv 500 euro. Oferta extinsă atrage și cel mai mare număr de căutări înregistrate pe plan local.

Turnișor (430 euro/lună), Ștrand (440 euro/lună) și Calea Dumbrăvii (500 euro/lună) sunt alte zone în care persoanele interesate de închirierea unei locuințe au cele mai multe șanse de a găsi o proprietate potrivită nevoilor lor.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Sursa foto: shutterstock.com

Cele mai vândute colecții!
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Dani Mocanu a anunțat că a scăpat de condamnarea de 6 ani și 5 luni: „Dumnezeu m-a ajutat”
Fanatik
Ultimul meci pe Voyo! Bătălia pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB a fost câștigată de Pro TV
Ultimul meci pe Voyo! Bătălia pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB a fost câștigată de Pro TV
GSP.ro
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
„Primii bani i-am dat pe bere! Să mor! Trei d-alea mari” » Gabi Tamaș și Dan Alexa, dezvăluiri despre „Asia Express”: „Am prins un microb acolo...”
Click.ro
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
17 ani fără Ilarion Ciobanu. A murit demn, măcinat de o boală cruntă: „A refuzat banii”. Fiul îi seamănă leit și e tot actor
TV Mania
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Citește și...
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Imagini de neratat cu Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru! Cei doi au fost filmaţi într-o ipostază nemaivăzută, nu s-au putut abţine
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Meteorologii avertizează: caniculă și furtuni până la final de august
Ghid Complet pentru Îngrijirea Cuticulelor cu Produse Everin
Secretul Imprimărilor Impecabile: Cartușe Toner și Consumabile Imprimantă Premium de la ATALINE, la Prețuri Corecte
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor scădea cu 30%. Ce sume încasează acum și ce se schimbă până la finalul lunii septembrie
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Gabriela Cristea, apariție rară în costum de baie. Cum s-a fotografiat în piscina din curtea casei sale. Rareori se afișează așa
Gabriela Cristea, apariție rară în costum de baie. Cum s-a fotografiat în piscina din curtea casei sale. Rareori se afișează așa
Fostă Miss Rusia și concurentă la Miss Universe a murit la doar 30 de ani. Felul în care și-a pierdut viața este șocant
Fostă Miss Rusia și concurentă la Miss Universe a murit la doar 30 de ani. Felul în care și-a pierdut viața este șocant
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Janine Sârbu, viață de lux la Paris! Uite cum trăiește fosta soție a lui Adrian Sârbu și cu ce se ocupă acum! Puțini o mai recunosc, dar tot frumoasă e
Elle
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Paris Hilton sprijină UNICEF România. Vedeta a vizitat mai multe familii de la noi din țară și a făcut declarații emoționante: "Cum arată speranța reală..."
Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: „Nu ne descurcăm...”
Laura Cosoi și soțul ei, schimbare importantă în familia lor. Ce decizie au luat: „Nu ne descurcăm...”
Alina Eremia, PRIMELE declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire.” FOTO
Alina Eremia, PRIMELE declarații după ce s-a căsătorit cu Edi Barbu. Ce a dezvăluit artista despre eveniment: „Am plâns de fericire.” FOTO
DailyBusiness.ro
Vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Arad, scoasă la vânzare. Locuinţa are 30 de camere şi o curte interioară generoasă
Vila de protocol a lui Nicolae Ceauşescu din Arad, scoasă la vânzare. Locuinţa are 30 de camere şi o curte interioară generoasă
PSD respinge alianța cu AUR și continuă boicotul ședințelor Coaliției
PSD respinge alianța cu AUR și continuă boicotul ședințelor Coaliției
A1.ro
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională
Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională
Cât a scos Mădălin Ionescu din buzunar pentru o masă de patru persoane în Grecia: „Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”
Cât a scos Mădălin Ionescu din buzunar pentru o masă de patru persoane în Grecia: „Prețuri pentru o țară cu o inflație de câteva ori mai mică decât a României”
Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au ajuns la o înțelegere, după divorț. Ce au decis foștii soți de dragul fetiței lor
Raluca Pastramă și Ibrahim Hanifi au ajuns la o înțelegere, după divorț. Ce au decis foștii soți de dragul fetiței lor
Loredana Groza, apariție sexy pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!”. Cum s-a filmat cântăreața
Loredana Groza, apariție sexy pe un taur mecanic: „E timpul pentru rodeo!”. Cum s-a filmat cântăreața
Observator News
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea în apă pe steag roşu
Libertatea pentru Femei
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Nașul și cu finul, vecini în Spania! Soții Măruță și-au luat casă în Marbella și i-au făcut inaugurarea! Dar cine e frumoasa de lângă nașul Paszkany? Vine bebe? Are 29 de ani și o știți sigur de la TV
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
Imagini recente cu fiul lui Mircea Badea și al lui Carmen Brumă. Vlad are 11 ani și apare foarte rar în public
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Ilie Bolojan nu mai iartă pe nimeni și spune direct: „Să nu ies prost degeaba pentru România”. Ce a putut anunța acum e fără egal, nimeni nu a putut rămâne indiferent când a auzit ce se întâmplă
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Fără pic de machiaj, dar în rochie scurtă, cu pantofi cu toc, așa și-a făcut Elena Udrea apariția în centrul Capitalei. Un detaliu, însă, a fost observat de toți și e intens discutat
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Anunț important de la stat pentru preoți, călugări și călugărițe. Ce nu mai au voie să facă de la 1 septembrie
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 19 august 2025. O zodie este nevoită să ia măsuri: Previziuni complete
Horoscop 19 august 2025. O zodie este nevoită să ia măsuri: Previziuni complete
Alertă de escrocherie prin telefon. Mare atenție la aceste apeluri. Tehnica poate ajunge și în România
Alertă de escrocherie prin telefon. Mare atenție la aceste apeluri. Tehnica poate ajunge și în România
Capacitatea reală a Institutului ”Ana Aslan”: Cifre oficiale despre internări și tratamente
Capacitatea reală a Institutului ”Ana Aslan”: Cifre oficiale despre internări și tratamente
Se închid farmaciile în Franța: protest masiv la nivel național
Se închid farmaciile în Franța: protest masiv la nivel național
TV Mania
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Carmen Brumă, vacanță de o lună în Tenerife. Cum arată iubita lui Mircea Badea în costum de baie, la 48 de ani
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Acasă la Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu. Ce are vedeta de la Neatza în subsolul casei din Corbeanca
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Delia Matache a făcut furori pe internet după ce s-a fotografiat în bikini minusculi. „Se vinde goliciunea”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Karina Jianu își surprinde fanii: singurul show TV în care ar accepta să participe. Ce plan ascuns are actrița din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Mihaela Rădulescu, în război cu părinții lui Felix Baumgartner! Suma URIAȘĂ care a aprins scânteia. Vedeta a anunțat că va lupta
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
Imagini rare cu soția lui Daniel Pancu! În tinerețe, Andra Teodorescu făcea senzaţie pe podiumurile de modă
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton