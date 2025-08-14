  MENIU  
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?

Actualizat 14.08.2025, 13:06

Românii au luat, în prima jumătate a acestui an, împrumuturi pentru locuințe cu o valoare mai mare decât în intervalul similar din 2024, potrivit Imobiliare.ro Finance, brokerul de credite dezvoltat de Imobiliare.ro. Climatul a fost unul favorabil pe piața de creditare, în ciuda șocurilor succesive resimțite. 

În iulie cei care se gândeau deja să apeleze la finanțare pentru a deveni proprietari au primit un imbold suplimentar, în contextul anunțului de majorare a cotei TVA pentru locuințe la 21%, fapt ce a contribuit la evoluția bună a pieței. Din toamnă, însă, cererea pentru creditele ipotecare ar putea să se diminueze ușor.

Creditele ipotecare noi, în creștere în prima jumătate a anului

Volumul total al creditelor acordate gospodăriilor populației pentru locuințe s-a apropiat în semestrul I de pragul de 30 de miliarde de lei, după un avans cu 32% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).

Creditele ipotecare noi, excluzând refinanțările și restructurările împrumuturilor existente, au reprezentat lunar, potrivit estimărilor BNR analizate de specialiștii Imobiliare.ro Finance, până la 40% din totalul împrumuturilor acordate de bănci și au însumat în primele șase luni aproximativ 10,7 miliarde de lei. Valoarea acestora a fost cu 24% mai mare față de cea aferentă semestrului 1 2024.

Piața de creditare și-a menținut trendul ascendent în prima jumătate a anului, trend început încă din 2024. În mod paradoxal, instabilitatea politică a susținut această evoluție, amânând adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ în cerere. Cu toate acestea, pe alocuri au fost resimțite câteva șocuri notabile, ca de exemplu creșterea volatilă a cursului leu/euro, urmată de un deficit de lichiditate în piața, care a impactat dobânzile comerciale, deficit generat chiar de eforturile BNR de echilibrare a cursului. Anunțarea eliminarii cotei reduse de TVA la locuințe, cu aplicare din 1 august, a avut ca efect accelerarea tranzacțiilor în luna iulie pe segmentul locuințelor noi. 

În privința dobânzilor, BNR a menținut nivelul de 6,5%, o decizie echilibrată care nu va opri brusc economia, deja afectată, dar nici nu va genera scăderi de costuri de finanțare pe termen scurt. IRCC pentru trimestrul IV va depăși ușor 6%, în creștere de la 5,5%, influențat de evoluțiile din trimestrul II. Pentru toamnă, estimăm o temperare a cererii de creditare, fără o prăbușire a pieței sau a prețurilor locuințelor”, a declarat Dan Niculae, CEO Imobiliare.ro Finance.

Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii pe cele mai mici

Imobiliare.ro Finance a realizat o analiză pe baza împrumuturilor intermediate în prima jumătate a acestui an de către cei peste 250 de brokeri activi în cadrul rețelei prezente în 30 de județe din țară. Găsiți, în continuare, rezultatele acesteia.

Clujenii au luat cele mai mari credite ipotecare, ei fiind, totodată, cumpărătorii de imobiliare care plătesc cel mai mult pentru a deveni proprietari. În medie, împrumuturile obținute prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro Finance au avut valoarea de 452.790 lei (echivalentul a circa 89.250 euro). Sumele accesate pe plan local au fost mai mari cu aproape 17% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Cel mai mult a crescut, însă, în același interval de timp valoarea medie a creditelor obținute de constănțeni pentru achiziția unor locuințe sau pentru refinanțarea unor credite ipotecare mai vechi. Aceștia au accesat împrumuturi cu 22% mai mari. Discutăm despre o sumă medie de 372.695 lei (73.609 euro)

Valoarea medie a creditelor intermediate de brokerii Imobiliare.ro Finance a crescut semnificativ și în orașe precum Brașov și Iași, ambele înregistrând în același timp un avans puternic la nivelul prețurilor solicitate pe piața rezidențială. Brașovenii au accesat împrumuturi cu 15% mai mari decât în prima jumătate a anului trecut, iar ieșenii cu 12% mai mari. Astfel, valoarea medie a unui credit ipotecar a ajuns în Brașov la 398.537 lei (78.555 euro), iar în Iași la 332.558 lei (65.550 euro). 

Spre comparație, în Capitală s-au obținut credite ipotecare cu o valoare medie cu aproape 10% mai mare, iar în Timișoara avansul a fost de doar 6% față de valoarea înregistrată în primele șase luni din 2024. Bucureștenii au luat de la bancă o sumă medie de 379.485 lei (74.790 euro) pentru a face o achiziție imobiliară sau pentru a refinanța un credit ipotecar existent, iar timișorenii 354.791 lei (69.930 euro).

Cele mai mici rate sunt în Timișoara și Iași. Cât plătești rată în marile orașe pentru un credit ipotecar?

Clujenii plătesc cea mai mare rată pentru creditele ipotecare noi și refinanțările pe care le fac. În medie, aceștia achită lunar, conform împrumuturilor intermediate în prima jumătate a acestui an de biroului local Imobiliare.ro Finance, suma de 2.467 lei. 

Pe locul al doilea în clasament se află brașovenii, aceștia fiind urmați îndeaproape de bucureșteni și de constănțeni. Rata medie achitată de către brașoveni a scăzut de la 2.338 lei/lună în semestrul I 2024 la 2.213 lei/lună în semestrul I 2025. 

Bucureștenii plătesc o rată medie aferentă creditelor ipotecare de 2.074 de lei. Constănțenii achită, pentru creditele ipotecare pe care le-au obținut în 2025, o rată medie de 2.024 lei/lună. Singurii locuitori ai marilor orașe din țară care achită lunar rate mai mici de 2.000 lei sunt timișorenii și ieșenii. 

Despre Imobiliare.ro Finance

Imobiliare.ro Finance este unul dintre liderii pieței de brokeraj de credite din România, cu acoperire națională și acces la întreaga gamă de soluții de finanțare pentru persoane fizice, oferite de majoritatea băncilor de pe piața. 

Alături de Imobiliare.ro, compania contribuie la crearea unui ecosistem integrat care îmbunătățește semnificativ experiența de achiziție a unei proprietăți, prin asistență specializată în identificarea celor mai potrivite soluții de finanțare. Imobiliare.ro Finance promite astfel cumpărătorilor un parcurs transparent, rapid și eficient, de la căutarea proprietății și până la obținerea creditului.

Sursa foto: Shutterstock.com

