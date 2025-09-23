  MENIU  
Home > Imobiliare > 4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?
.  Actualizat 26.09.2025, 00:59

Chiriașii își doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere și visează să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro. Vechimea imobilelor este mai puțin relevantă, cât timp prețul este bun, dar dacă ar putea să aleagă chiriașii ar prefera o locuință nouă. Tot mai puțini sunt cei care acceptă un compromis pentru a-și reduce cheltuielile, când vine vorba de semnarea unui contract de închiriere, arată rezultatele unui sondaj realizat de Imobiliare.ro.

În momentul de față se caută cumpărători în cele mai mari nouă orașe din țară – București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Constanța, Iași, Craiova, Oradea, Sibiu – pentru 31.700 de apartamente, circa 46% dintre acestea aflându-se în blocuri noi. Oferta este cu 11% mai scăzută decât în urmă cu doi ani, dar ponderea locuințelor noi în totalul celor disponibile la nivelul pieței este în creștere. 

4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

Cele mai multe apartamente de închiriat sunt disponibile în București, Cluj-Napoca, Timișoara și în Iași. Cele mai mari chirii sunt achitate, în general, de chiriașii din Capitală și din Cluj-Napoca.

“Avem un decalaj semnificativ între așteptările chiriașilor și realitatea pieței când 40% din chiriași caută locuințe setându-și un buget mai mic decât nivelul mediu al pieței, ceea ce duce inevitabil la frustrări și la un proces ineficient de căutare. În acest context, informarea corectă și transparența devin esențiale: atât chiriașii, cât și proprietarii trebuie să își ajusteze așteptările în funcție de realitatea actuală a pieței”, a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
„Omul abuzat în casa aia am fost eu!”. Alexandru Ciucu spune că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei. Ce detalii intime din mariajul lor a făcut publice
Recomandarea zilei
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

Prețul, un factor hotărâtor în alegerea locuinței

Chiriașii aflați, în momentul de față, în căutarea unei locuințe sunt interesați, în principal, de apartamentele cu 2 camere. Acestea au cea mai mare proporție în totalul ofertei și pot fi considerate cele mai versatile, atrăgând atât studenții veniți în marile orașe înainte de începerea noului an universitar, cât și tinerii și familiile aflate la început de drum. Garsonierele sunt aproape la fel de căutate în marile orașe, aproximativ 40% dintre cei care au participat la sondajul Imobiliare.ro arătându-și interesul față de acestea. 

S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
S-a aflat! Aceasta este suma pe care au încasat-o Raluca Bădulescu și Florin Stamin la Asia Express! Au stat 3 săptămâni în competiție, dar au câștigat cât alții nu reșesc nici în jumătate de an! Wooow, la așa cifre nici că se aștepta cineva!
Recomandarea zilei
4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

Prețul rămâne în continuare un factor important în alegerea locuinței de închiriat, aproape 60% dintre cei intervievați spunând că vechimea unei locuințe nu este relevantă pentru ei cât timp proprietarul solicită un preț bun. Dintre cei care și-au arătat, însă, o preferință la acest capitol, cei mai mulți au votat în favoarea locuințelor noi, care le oferă confort sporit și dotări moderne. Doar 10% dintre respondenți au declarat că ar prefera să închirieze o locuință veche. Avantajul acestora din urmă vine, de cele mai multe ori, din poziționarea lor mai bună, în zonele centrale ale marilor orașe.

Conform sondajului realizat de Imobiliare.ro, 44% dintre chiriași și-ar dori să plătească lunar mai puțin de 300 de euro proprietarului, în timp ce 34% consideră că un buget cuprins între 300-450 euro este unul acceptabil pentru închirierea unei locuințe într-un oraș mare din țară. Aproximativ 15% dintre respondenți sunt dispuși să achite sume cuprinse între 450-600 euro pentru a se muta cu chirie și doar 7% ar achita lunar peste 600 euro pentru a închiria o locuință. 

4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

Cât costă, de fapt, chiria în marile orașe?

Deși își doresc să achite lunar mai puțin de 300 euro pe chirie, nu sunt mulți cei care și reușesc să facă acest lucru. În Timișoara, Craiova și Sibiu chiria medie pentru o garsonieră este de 300 de euro, dar prețurile cresc considerabil în alte centre urbane majore din țară care sunt și importanți poli universitari. 

În Iași, de exemplu, un chiriaș are nevoie de 350 euro/lună pentru a închiria o locuință similară, iar în Constanța de 365 euro/lună. Un buget chiar mai mare, de 380 euro/lună, este necesar pentru închirierea unei garsoniere în Brașov. În București și în Cluj-Napoca chiriașii plătesc cele mai mari chirii la ora actuală – 400 euro/lună, respectiv 440 euro/lună.

În cazul apartamentelor cu 2 camere, și ele extrem de căutate în rândul potențialilor chiriași, bugetul mediu necesar închirierii pornește de la 420-430 euro/lună în Sibiu și în Oradea. În Cluj-Napoca un chiriaș trebuie să se pregătească, în schimb, să achite lunar 600 euro pentru o astfel de locuință, în timp ce în București chiria medie pentru un apartament cu 2 camere ajunge la 619 euro/lună.

4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

Cu sau fără contract de închiriere?

Tot mai mulți români înțeleg importanța semnării unui contract de închiriere cu proprietarul. Circa 54% dintre cei care au luat parte la sondajul Imobiliare.ro au declarat că nu intenționează să închirieze o locuință fără să semneze un astfel de document care îi poate proteja pe termen lung de potențiale abuzuri venite din partea proprietarului, precum majorarea chiriei peste noapte, evacuarea din locuință fără o notificare prealabilă realizată cu o durată de timp rezonabilă în avans sau refuzul înapoierii garanției.

Există, însă, în continuare persoane care lasă la latitudinea proprietarului semnarea unui contract de închiriere (35%), dar și chiriași dispuși să renunțe la contract (8%), dacă astfel ajung să achite o sumă mai mică de bani la finalul lunii. Doar 3% dintre cei intervievați spun că nu își doresc să aibă un contract de închiriere pentru viitoarea lor locuință.

4 din 10 chiriași vor să-i plătească proprietarului mai puțin de 300 euro la final de lună. Ce locuințe caută și care sunt prețurile reale din piață?

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Alexandru Ciucu își acuză fosta soție, pe Alina Sorescu, de abuz. „S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu!”
Fanatik
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin, oportunități și trăiesc momente unice
Singurele zodii care au stea în frunte până pe 1 octombrie. Primesc noroc din plin, oportunități și trăiesc momente unice
GSP.ro
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Răsturnare: instanța a schimbat decizia în cazul lui Toto Dumitrescu
Click.ro
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
Paula Seling, mărturisiri în lacrimi despre fiica adoptată! „Ea știe că mami și cu tati sunt acolo pentru ea”
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Citește și...
Gigi Becali și Emil Grădinescu s-au confruntat în direct după Go Ahead Eagles – FCSB: „Băi, am adus sute de milioane de euro în România, nu e normal / Și la spital comandați?”
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Internarea într-un cămin de bătrâni poate fi și o dovadă de iubire
Cum să hrănești corect un câine adult pentru o viață lungă 
Ce caută tinerii în cafea: origini reale, transparență, gusturi vii și opțiuni care ies din tipare
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Ella Vișan este sfâșiată de durere. Anunţul cumplit făcut cu ochii în lacrimi

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, discuție savuroasă înainte ca prezentatorul să plece la filmările Power Couple: „Închide, că ne facem de râs”
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, discuție savuroasă înainte ca prezentatorul să plece la filmările Power Couple: „Închide, că ne facem de râs”
Raluca Bădulescu, mărturii șocante despre dieta ei. Ce se chinuie să consume zi de zi și nu îi iese: „Pe mine mă ceartă toată lumea”
Raluca Bădulescu, mărturii șocante despre dieta ei. Ce se chinuie să consume zi de zi și nu îi iese: „Pe mine mă ceartă toată lumea”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Andreea Bălan, declarație superbă de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: "Ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire." VIDEO
Andreea Bălan, declarație superbă de dragoste pentru Victor Cornea de ziua lui de naștere: "Ne-a adus mie și fetițelor mele liniște, pace și iubire." VIDEO
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Rihanna a născut o fetiță și a dezvăluit PRIMA IMAGINE cu micuța care a abia a venit pe lume! Ce nume special a ales artista pentru al treilea copil al ei. FOTO
Anunț oficial! Care sunt cele nouă cupluri de vedete care participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1
Anunț oficial! Care sunt cele nouă cupluri de vedete care participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1
DailyBusiness.ro
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Divizia pentru servicii financiare a Zitec își dublează veniturile în S1 2025, contribuind la creșterea de 20% a companiei
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
A1.ro
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Zodiile care au noroc începând cu 3 octombrie. Sunt privilegiate de astre
Zodiile care au noroc începând cu 3 octombrie. Sunt privilegiate de astre
Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor
Zodii care se despart în octombrie. Nu pot trece peste infidelitățile partenerilor
Paula Seling, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre fiica ei adoptată: „Oamenii care o necăjesc…”
Paula Seling, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre fiica ei adoptată: „Oamenii care o necăjesc…”
Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum
Ella Vișan și Maria Avram de la Insula Iubirii, pe mâna medicilor esteticieni. Cum arată cele două acum
Observator News
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
Libertatea pentru Femei
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
Asa arata LUXUL ADEVARAT!! Interior aurit, arabescuri și... Ireal cum arata casa de vacanță din TURCIA a Ralucăi Bădulescu . Doar in filme mai vezi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
A IESIT LA IVEALA TOT!! Nu s-a stiut NIMIC despre ei: &quot;Ne-am sarutat!!!&quot; E vorba de doua vedete de la noi
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Când trecem la ora de iarnă 2025? Riscuri pentru sănătate
Când trecem la ora de iarnă 2025? Riscuri pentru sănătate
PONTURI. Cum poţi să încălzeşti locuinţa cu costuri reduse
PONTURI. Cum poţi să încălzeşti locuinţa cu costuri reduse
Cadrele medicale şi pacienţii, revoltaţi de mâncarea din spital
Cadrele medicale şi pacienţii, revoltaţi de mâncarea din spital
EXCLUSIV. Ce este mezoterapia şi când este recomandată?
EXCLUSIV. Ce este mezoterapia şi când este recomandată?
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton