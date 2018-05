Gala Premiilor UCIN 2018 și-a desemnat câștigătorii. Noua generație pe val la Gala Premiilor UCIN 2018

Gala Premiilor UCIN 2018, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale anului, și-a desemnat câștigătorii luni, 28 mai 2018, pe scena Teatrului Național din București, intr-un spectacol grandios care a reunit marile nume ale cinematografiei românești.

Noua generaţie de cineaşti a dominat podiumul de premiere, Marele Premiu şi Trofeul UCIN revenindu-i filmului „FIXEUR” în regia lui Adrian Sitaru, la fel şi premiul criticii. Premiul Special al Juriului a fost acordat regizorului regizorului Călin Peter Netzer pentru filmul ”ANA, MON AMOUR”, film care a cules laurii la 5 categorii de premiere. ”UN PAS IN URMA SERAFIMILOR” în regia lui Daniel Sandu a fost şi el printre răsfăţaţii galei, primind 3 premii – scenariu, interpretare masculină rol secundar şi muzică originală, dar şi Menţiunea Specială din partea juriului acordată actorului Ștefan IANCU pentru rolul Gabriel.

Câştigătorilor celor 20 de categorii de premiere care au convins jurul prin producțiile și prestațiile din anul precedent li s-au alăturat câştigătorii Premiilor Academice UCIN, Premiilor Asociaţiei Criticilor, premiilor speciale oferite de Preşedintele Uniunii Cineaştilor din România, Laurenţiu Damian şi Premiilor de Excelenţă UCIN.

“Sunt oameni speciali care au plecat dintre noi în ultimul an şi nu doar actori importanţi care sunt mai vizibili pentru public. Cu toate acestea nu putem decât să ne bucuram că vin din urma noi generaţii de cineaşti care continuă şi duc mai departe, în România şi în lume, arta cinematografică românescă.“ a declarat Laurenţiu Damian, Preşedintele Uniunii Cineaştilor din România.

Câştigătorii Premiilor UCIN 2018

Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor i-a revenit filmului „FIXEUR” in regia lui Adrian Sitaru.

Premiul Special al Juriului a fost acordat regizorului Călin Peter Netzer pentru filmul ”ANA, MON AMOUR”

Premiul pentru regie: Călin Peter Netzer pentru filmul “ANA, MON AMOUR”

Premiul pentru scenariu i-a revenit lui Daniel Sandu, pentru filmul ”UN PAS IN URMA SERAFIMILOR”

Premiul pentru imagine i-a revenit lui Oleg Mutu pentru filmele ”PERFECT SĂNĂTOS” și ”VARA S-A SFÂRȘIT”

Premiul pentru costume a fost acordat Doinei Levintza și Adinei Bucur, pentru filmul “6,9 pe SCARA RICHTER”

Premiul pentru scenografie i-a fost acordat Alexandrei Alma Ungureanu pentru filmul “PERFECT SĂNĂTOS”

Premiul pentru interpretare feminină, premiul a fost acordat actriței Diana Cavallioti pentru rolul Ana din filmul ”ANA, MON AMOUR”

Premiul pentru interpretare masculină i-a fost acordat lui Mircea Postelnicu pentru rolul Toma din filmul ”ANA, MON AMOUR”

Premiul pentru interpretare feminină – rol secundar i-a fost acordat Amaliei Ciolan pentru rolul Maria din filmul ”OFFSTAGE”

Premiul pentru interpretare masculină – rol secundar: i-a fost acordat lui Ali Amir pentru rolul Aid din filmul ”UN PAS IN URMA SERAFIMILOR”

Premiul pentru montaj: Dana Bunescu pentru filmul ”ANA, MON AMOUR”

Premiul pentru coloana sonoră: Mihai Orășanu pentru filmele ”PORTRETE IN PĂDURE” și ”LOVESC, DECI EXIST”

Premiul pentru muzică originală „Adrian Enescu”: Marius Leftărache pentru filmul ”UN PAS IN URMA SERAFIMILOR”

Premiul pentru scurt metraj de ficţiune : Adrian Silișteanu pentru filmul ”SCRIS/NESCRIS”

Premiul pentru film documentar de lung și scurt metraj: Andrei Teodorescu pentru filmul „MUZICĂ DE PETRECERE”

Premiul pentru film de animație : Sergiu Negulici pentru filmul ”SPLENDIDA MOARTE ACCIDENT”

Premiul pentru film de televiziune: Liviu Tofan pentru filmul ”BRAȘOV 1987 – DOI ANI PREA DEVREME”

Premiul Opera Prima „Alexandru Tatos”: Emanuel Pârvu pentru filmul ”MEDA SAU PARTEA NU PREA FERICITĂ A LUCRURILOR”

Premiul pentru machiaj: Dana Roșeanu pentru filmele “ANIVERSAREA” și ”BREAKING NEWS”

Din juriul acestei ediţii, cea de-a 46-a a Galei Premiilor UCIN, au făcut parte unele dintre cei mai importante personalităţi din domeniu: Vlad Păunescu, Dana Duma, Radu Corciova, Dana Dogaru, Bogdan Ficeac, Șerban Marinescu, Magda Mihailescu si Laurenţiu Damian. Juriul a fost prezidat de renumitul regizor şi scenarist Dan Piţa.

Premiile speciale

PREMIUL ACADEMIC

Anușavan Salamanian, inginer coloană sonoră

Dan Nuțu, actor

Călin Ghibu, director de imagine

Călin Căliman, critic și istoric de film – premiu IN MEMORIAM

PREMIUL DE EXCELENTA

Victor Antonescu, regizor film de animaţie

Maria Neagu, monteur

Dumitru Budrală, regizor, fondator și director al Festivalului ASTRAFILM de la Sibiu

Enache Hărăbor, maestru machetist arte vizuale în Studioul cinematografic București

Gheorghe Naghi, regizor

PREMIUL PREȘEDINTELUI UCIN

Oana Păunescu, creator costume

DIPLOMA SPECIALĂ

Dragoș Hanciu, regizor , pentru filmul “Ionaș visează ca plouă”

DIPLOMA DE EXCELENTA

Alice Mănoiu pentru întreaga carieră dedicată criticii și publicisticii cinematografice

Premiile criticii

Georgiana Muşat – “Premiul Ion Cantacuzino” pentru publicistică cinematografică în format electronic şi print în revistele “Scena 9”, “Film”, ”Film menu”

Titus Vîjeu – “Premiul George Littera” pentru volumul ,,Florin Mihăilescu. Imaginea imaginii de film”

Adrian Sitaru – pentru cel mai bun film al anului pentru filmul „Fixeur”

Gala Premiilor Uniunii Cineaştilor din România a fost prezentată de Manuela Hărăbor, iar George Ivaşcu, Ministrul Culturii şi Identității Naționale, Doina Gradea, Preşedinte Director-General TVR, alături de Mirela Zeta, Dragoş Buliga, Gabriel Fătu, Ana Ularu, Mihai Mărgineanu, Dan Nuțu, Ioana Flora, Cristina Juncu, Adrian Nour, Cristi Iacob, Dana Duma, Anca Țurcaşiu, Aurelian Temişan, Gheorghe Preda, Lia Sinchevici, Eugen Negrea, Laurenţiu Damian şi Vlad Păunescu sunt personalitățile care au urcat pe scenă pentru a decerna premiile câştigătorilor.

Spectacolul a cuprins şi momente artistice emoționante, omagiu adus marilor artişti ai cinematografiei şi televiziunii româneşti – Colea Răutu, Anda Călugăreanu, Toma Caragiu, Angela Similea şi Florin Piersic. Anca Țurcaşiu, Aurelian Temişan, Mihai Mărgineanu, Cristina Juncu, Adrian Nour, Cristi Iacob şi Adriana Trandafir au fost protagoniştii momentelor “de aur” ale spectacolului de decernare, strângând aplauzele publicului prezent în sală. Gala Premiilor UCIN 2018 a fost filmată de către TVR, urmând a fi difuzată pe postul TVR3.

Evenimentul a fost organizat de Uniunea Cineaștilor din România în parteneriat cu Centrul Național al Cinematografiei, proiect finanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale si produs de ASIS Mapamond și Revolver Events, co-producător Televiziunea Română – TVR3.

