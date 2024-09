Culoarea de păr care a luat cu asalt TikTok-ul vedetelor. O să o vezi peste tot toamna asta!

Toamna aceasta, o nouă tendință de culoare pentru păr face furori pe TikTok și nu numai. Nu este vorba despre clasicul blond platinat, roșcatul intens sau brunetul misterios, ci despre o nuanță vibrantă și delicată în același timp: „cherry blonde”. Da, ai citit bine! Această combinație neașteptată de nuanțe de cireșe și blonde a devenit noul „must-have” pentru vedete și influenceri deopotrivă, pregătindu-se să domine feed-urile noastre de pe rețelele sociale în următoarele luni.

Culoarea de păr care a luat cu asalt TikTok-ul vedetelor

Ce este „cherry blonde”? Gândește-te la sucul proaspăt de cireșe amestecat cu apă, cu un strop de papaya și ghimbir, pentru a crea o nuanță care nu este nici prea roz, nici prea roșcată, ci un echilibru perfect între cele două. Această culoare oferă o strălucire caldă și dimensională care îți va lumina întreaga față, fără a fi prea îndrăzneață sau dramatică. Dacă până acum ne-am obișnuit cu blondurile reci sau cu pastelurile delicate, „cherry blonde” aduce un aer proaspăt și sofisticat.

Popularitatea acestei nuanțe a explodat odată cu vedetele care au îmbrățișat-o în ultimele luni. Fie că o vezi pe Georgia May Jagger cu părul ei de un roz-cireașă subtil, fie că admiri șuvițele roz-aurii ale Rosei din Blackpink, acest trend pare să prindă din ce în ce mai multă tracțiune. Megan Fox și Dua Lipa sunt alte două exemple de dive care au îndrăznit să experimenteze cu nuanțele de cireașă, adăugând o doză de mister și glamour fiecărei apariții.

De ce culoarea „cherry blonde” este atât de populară acum

Simplu! Toamna este sezonul în care oamenii își doresc să își încălzească nuanțele părului, să treacă de la culorile luminoase de vară la ceva mai profund și mai bogat. Această schimbare naturală vine odată cu dorința de a aduce căldură tenului, mai ales pe măsură ce zilele devin mai scurte și soarele mai palid. Nuanțele inspirate de alimente au fost întotdeauna un hit, iar „cherry blonde” este cea mai nouă vedetă în această categorie.

Ce face această culoare și mai atractivă este faptul că este incredibil de personalizabilă. Dacă vrei să pui accentul pe partea rozalie, poți să mergi pe un look complet roz, vibrant și plin de viață. Dacă preferi ceva mai subtil, poți integra nuanțele de cireș în părul tău natural prin tehnici precum balayage sau șuvițe delicate. Astfel, vei obține o culoare unică, dar fără a fi prea evidentă, aducând doar o notă de originalitate care să te scoată din anonimat.

Desigur, vedetele sunt cele care au transformat această nuanță într-o senzație virală. Lana Condor a experimentat recent cu un cherry blonde plin de rafinament, iar Kaia Gerber și Ava Phillippe au adus această tendință pe covorul roșu, dovedind că nu este doar o nuanță de sezon, ci un statement care poate să îți schimbe complet look-ul. De asemenea, Karol G, cunoscută pentru transformările sale îndrăznețe de look, a optat și ea pentru o variantă de cherry blonde care a atras atenția fanilor săi de pretutindeni.

Un alt motiv pentru care această nuanță a captivat atât de mult atenția este versatilitatea sa. Fie că îți dorești un look de festival îndrăzneț, fie că vrei doar o schimbare subtilă care să îți lumineze fața, cherry blonde se poate adapta perfect dorințelor tale. Cu toate că este o culoare statement, nu necesită întreținere excesivă. De fapt, chiar și când începe să se estompeze, acest look rămâne la fel de frumos, adăugând un plus de naturalețe. Georgia May Jagger este un exemplu perfect de cum această culoare poate arăta minunat chiar și după câteva luni de la aplicare.

Dacă te-ai gândit să îți schimbi culoarea părului în această toamnă, nu ezita să încerci cherry blonde. Poți opta pentru o transformare completă sau doar pentru câteva accente subtile care să îți scoată în evidență trăsăturile. Cert este că vei fi în pas cu trendurile și vei atrage priviri oriunde te-ai duce.

Nu este de mirare că vedetele și influencerii de pe TikTok au îmbrățișat această nuanță cu atât de mult entuziasm. Cherry blonde reprezintă o schimbare îndrăzneață, dar accesibilă, perfectă pentru cei care vor să își reinventeze look-ul de toamnă fără să facă un salt prea mare. Așa că pregătește-te să o vezi peste tot în feed-urile tale în această toamnă—pentru că „cherry blonde” este aici să rămână și să redefinească ce înseamnă un look de toamnă fresh și cool.

