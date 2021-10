Adrian Perjovschi anunță tendințele de beauty pentru 2022

Dacă ești tot timpul cu ochii pe tendințe, ei bine, acum a sosit momentul să vorbim despre cele de beauty. Și cum specialiștii sunt cei care dau întotdeauna tonul, Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați hair-styliști din România, cu o experiență de peste 20 de ani, anunță trendurile internaționale în beauty pentru 2022.

“Tot anul așteptăm momentul în care anunțăm tendințele în culoare, tunsoare și coafură pentru anul următor, anunțăm culoarea anului și felul în care experții internaționali consideră a fi coordonatele ideale de look pentru anul următor!”, povestește cu entuziasm Adrian Perjovschi, hair-stylistul de top care pentru al patrulea an consecutiv este primul din România care anunță și dă startul trendurilor în frumusețe pentru anul următor.

Motivați de primele călătorii în spațiu cu scop turistic realizate în anul 2021, Adrian Perjovschi cu echipa sa de specialiști în hair-styling de la Jovsky Studio, împreună cu artistele în make-up Mădălina Petcu și Dana Petrina și cu designerii de la Musette au creat colecția de trenduri în beauty pentru 2022 ”Space Journey”, inspirată din culorile și dinamica spațiului, cometelor, stelelor și ale planetelor, ca și când oamenii s-ar pregăti să populeze cosmosul.

17 modele, 3 bărbați și 14 femei, au desenat prin look-ul lor, imaginea vibrantă a anului 2022 în care dominate sunt culorile neon, puternice, cu bordure diverse, bretoanele geometrice, tunsorile în scări, și părul cu volum natural, nu generat de exces de styling.

“Culoarea anului în hair styling este verdele neon, de fapt se vor purta toate nuanțele neon, ba chiar și vopsitul în doua sau trei nuanțe de culoare. Se vor purta blondurile palatinate cu șuvițe, meșele pastel, baleiajele, inserțiile de culori aprinse. Ca tehnică de colorare avem mână liberă pentru a crea tot felul de borduri pentru terminații, pentru păr, pentru bretoane. Vor fi în mare trend inserții geometrice în tunsori, contirate cu diverse accente de culoare.”, anunță Adrian Perjovschi trendurile pentru anul următor în materie de culori și vopsit.



Tunsorile-vedetă ale anului 2022 vor fi, potrivit hair-stylistului Adrian Perjovschi, bretoanele ciuntive, undercut-urile si pixie crop-urile pentru părul scurt, bobul lung și texturizat pentru părul mediu și tunsorile layers, ăn scări, pentru părul lung. Pentru toate, direcția de styling este volumul natural, nu creat din produse și exces de coafat.

“Este poate cel mai îndrăzneț an din ultima perioadă în ceea ce privește cromatica părului, tocmai de aceea în colecția noastră de trenduri pentru 2022 ne-am permis să ne ducem într-o zonă exagerată, vibrantă și mai intensă decât pănă acum. Ne-am inspirat din comete, din culorile galaxiei, din exploziille solare, din nuanțele planetelor, am folosit mult albastru închis, verde, roșu, am îndrăznit mai mult să privim în viitor și să desenăm cu forță și optimism imaginea viitorului. Desi construim în colecția noastră și câteva look-uri de avangardă, recomandarea noastră este ca toate femeile să încerce să vorbească prin imaginea lor, să îndrăznească mai mult și să se inspire din look-urile prezentate de noi. Le așteptăm în saloanele noastre. Nimic nu este mai frumos decât să avem grijă de frumusețea și starea noastră de spirit, pentru că doar așa vom putea triumfa în viața de zi cu zi, nu doar în momentele speciale”, consideră Adrian Perjovschi, un deschizător de drumuri și un reper în industria frumuseții din România care propune pentru anul acesta, o colecție ca o călătorie în spațiu și viitor, surprinsă în fotografii de Marius Bărăgan.