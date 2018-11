Fetița devenită simbolul războiului din Yemen a murit

una dintre cele mai recente victime ale conflictului devastator.

După ce a apărut fotografia fetiței în The New York Times, cititorii publicației au contactat redacția, dorind să facă donații pentru familia ei. Aceștia au scris să întrebe dacă starea de sănătate a lui Amal se îmbunătățește. Joi, însă, familia fetiței a transmis să aceasta a murit într-o tabără de refugiați, aflată la 6 kilometri de un spital.

I am sorry to report that Amal Hussain is dead. The 7-year-old, featured in a searing photograph by @tylerhicksphoto, died from malnutrition caused by the Saudi led war against Yemen. “My heart is broken,” her mother said. Amal Hussain, 2011-2018 https://t.co/FQfPmMP6de

— Michael Slackman (@meslackman) November 1, 2018