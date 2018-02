Exclusiv! Un român creativ a făcut o cerere în căsătorie neobişnuită!

Un tânăr român extrem de creativ a făcut un gest impresionant în luna dedicată iubirii şi a cerut-o de soţie pe iubita lui într-un cadru neobişnuit… într-un escape room din Bucureşti!

Ionuţ şi-a dorit să îşi impresioneze iubita cu care era împreună de trei ani, aşa că a pus la cale o surpriză ieşită din comun. Tânărul a aranjat o cerere în căsătorie la un escape room din Bucureşti, totul pentru a o lua pe neaşteptate pe femeia cu care se iubeşte. „Mă cuprindeau toate emoțiile numai când ma gândeam la cererea în căsătorie, dar o iubesc mult și voiam să îi dovedesc că o iubesc și că îmi doresc să ne petrecem toată viaţa împreună“, declară Ionuţ în exclusivitate pentru Unica.ro.

Complicii tânărului îndrăgostit şi ingenios au fost sora iubitei lui, care l-a ajutat cu detaliile planului secret, dar şi proprietarul Escape My Room, care a fost de acord să îi lase să filmeze în interiorul spaţiului de distracţie.

Intră în galeria foto de mai sus şi vezi momentul înduioşător când Ionuţ a cerut-o de soţie pe Irina.

De ce o cerere în căsătorie la un escape room?

„Am avut mai multe variante, dar până la urmă am rămas la ideea de a o cere la escape room, deoarece știam că o pasionează și nu ar refuza o invitație acolo. Am sunat la mai multe locații, explicându-le ce aş vrea sa fac, dar nu au fost de acord cu a filma în interiorul camerei. Acest lucru reprezenta o problema, pentru că voiam sa imortalizez momentul în care o cer. Cererea mea în căsătorie s-a dovedit a fi o alegere inspirată, deoarece Irina nu s-a așteptat nici măcar o clipă. Chiar și la final ea încerca să găsească vreun mesaj ascuns pe ecranul laptopului care să ne ajute să ieșim din cameră“, povesteşte tânărul amuzat.

Când a început povestea lor?

Ionuţ şi Irina s-au cunoscut acum zece ani, într-o vară. „Încă de la început amândoi am simțit o apropiere pe care nu o mai simțisem până atunci, parcă ne cunoașteam de o viață.“ S-au îndepărtat pentru ca el am plecat în Germania, însă în urmă cu patru ani au reluat legătura. Au vorbit zilnic, iar după un an au decis că trebuie să se întoarcă în România. „Am tot venit în țară, pentru ea și de fiecare data când plecam era mai greu. Într-un final m-am hotărât că trebuie să mă mut înapoi în România pentru a putea avea o relație normală. Am lăsat totul pentru ea și am revenit în țara în care am spus că nu mă mai întorc niciodată. Dacă ar fi să o fac iar, aş face-o, doar că nu aş mai aștepta atât de mult timp“, spune Ionuţ.

Foto: Arhiva personală