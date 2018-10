Ela Crăciun a născut. Jurnalista a devenit mămică pentru a treia oară

Ela Crăciun a născut astăzi un băiețel a avut la naştere 2,760 kilograme şi 50 cm, primind din partea medicilor nota 10. Cunoscută în mediul online ca fiind unul dintre cei mai de succes bloggeri din România, vedeta a apelat și de această dată la naşterea naturală, la fel cum a optat şi în cazul primelor două nașteri, atunci când i-a adus pe lume pe Alex, 12 ani, şi Alesia, 7 ani. Punctăm că jurnalista a promovat dintotdeauna nașterea naturală ca fiind cea mai bună variantă atât pentru sănătatea mămicii, cât și a bebelușului.

Ela Crăciun, în vârstă de 36 de ani, a declarat de curând că cea de-a treia sarcină a fost cea mai dificilă dintre toate și a explicat motivele: “De data asta a fost mai greu. Prima oară am rămas însărcinată la 23 de ani. Mi-am revenit peste noapte, fără niciun efort. A doua oară, la 30 de ani, mi-a fost puţin mai greu, iar acum, deşi ştiu toate fazele prin care trebuie să trec, a fost cea mai grea sarcină. Două luni mi-a fost rău non-stop, de-asta nici n-am anunţat că sunt însărcinată până la vreo patru luni. Mergeam la filmări, la evenimente, dar în interiorul meu eram terminată. N-am putut să mănânc nici carne, nici peşte… Am mâncat linte, cu ciuperci, cu alimente care înlocuiesc carnea. Până acum, am luat 11 kilograme, mult mai puţin decât la celelalte două sarcini, când am luat 20 de kilograme. Cred că o să-mi revin mai repede, de data aceasta”, – a mărturisit Ela Crăciun pentru OK!Magazine.

Sursă foto: Facebook