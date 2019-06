(P) Tradiție și inovație în Marele Tur al Chinei, cu reducere de 40%

Atracții de top în Capitala Nordului

Începe explorarea Chinei cu orașul Beijing, o metropolă cu peste 17 milioane de locuitori, cunoscută și sub denumirea de Capitala Nordului, datorită poziționării sale, în partea de nord-est a republicii. Aici vei avea ocazia să vizitezi câteva dintre cele mai faimoase atracții ale lumii, în acest circuit de 9 zile, de la Europa Travel. Nu vei rata Templul Cerului, Palatul Imperial din Orașul Interzis sau Palatul de Vară. Oriunde te uiți cu ochii, dai peste vestigiile de seamă ale Împăraților din timpul dinastiilor Ming și Qing.

Piața Tian’anmen, ce găzduiește o sumedenie de clădiri istorice, amintește de vechile ceremonii ținute de mai marii Republicii Chineze și reprezintă cu adevărat inima Beijingului. De aici, pașii îți sunt purtați către Orașul Interzis, un complex arhitectural maiestuos, cu peste 9000 de camere, în care simplii cetățeni nu au putut intra secole de-a rândul, până în anul 1949, când a fost deschis publicului.

Una dintre cele mai fascinante atracții mondiale, Marele Zid Chinezesc îți oferă oportunitatea de a te bucura de cele mai frumoase priveliști asupra împrejurimilor, vegetația luxuriantă și zidurile șerpuitoare care te amețesc. Continuă itinerariul de la Europa Travel, cu Mausoleul Ming care adăpostește 13 morminte ale celor mai importanți împărați ai dinastiei Ming. În cele din urmă, Beijingul te invită și în incinta Palatului de Vară, cea mai mare grădină imperială din China, unde te poți delecta cu o croazieră pe Lacul Kunming, ideală pentru a admira toate frumusețile naturale și istorice care te înconjoară.

Simboluri de seamă în X’ian și Shanghai

Una dintre cele mai importante descoperiri arheologice chineze a secolului XX este găzduită de orașul X’ian, faimoasa Armată a Soldaților de Teracotă. Mergi agale pe lângă aceste statui impresionante și admiră calitatea lucrărilor în expresiile fețelor, de o mare complexitate și diversitate. Turnul The Bell, considerat emblema orașului, este de neratat, la fel ca și Pagoda Gâștii Sălbatice. Mai multe detalii despre trecutul orașului X’ian vei descoperi vizitând Muzeul de Istorie, care adăpostește numeroase relicve și picturi murale din perioada dinastiei Qing.

Cel mai mare oraș din China, cu peste 30 milioane de locuitori, Shanghai te surprinde cu frumusețea sa cuprinsă în nenumăratele parcuri și grădini pline de culoare. Descoperă Grădina Yu, decorată cu zeci de pavilioane și lacuri în miniatură, oferind un loc pitoresc pe care să îl străbați la pas. Templul de Jad Buddha este considerat a fi unul dintre cele mai frumoase din China, adăpostind două statui Shakyamuni.

Una dintre cele mai populare zone ale orașului este faimoasa Promenadă The Bund, care ține cursul râului, de-a lungul căreia vei găsi o atmosferă europeană, întâlnind numeroase clădiri istorice în stil englez sau francez, precum și restaurante, galerii de artă și buticuri. Opțional, Europa Travel îți propune și o excursie opțională la Turnul Perlei, de unde vei capta cele mai frumoase peisaje citadine.

de Geanina Ichim

Sursa foto: pixabay.com

Circuit China – Marele Tur – tarife de la 779 euro/persoană, 9 zile (3 nopti in Beijing, 1 noapte tren ruta Beijing-X’Ian, 1 noapte in X’Ian, 2 nopti in Shanghai) cazare la hoteluri de 3*, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Reducere 40% din tariful standard de 1299 euro/persoana – valabila pana la 21 iunie, in limita locurilor disponibile. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.