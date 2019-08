(P) Exotism și istorie în Egipt

fascinează de mii de ani omenirea: istoria fulminantă, piramidele enigmatice, templele și monumentele legendare, nesfârșitul deșert, văile fertile ale Nilului și încântătoarele plaje de la Marea Roșie, toate contribuie la farmecul unic al Egiptului.

Una dintre destinațiile de văzut cel puțin o dată în viață, Egipt poate fi acum explorat mult mai ușor, grație Ofertelor Speciale pregătite de Europa Travel. Rezervă călătoria de 11 zile la tariful accesibil de 749 euro/persoană – plecare din 08.09, și primești un bonus în valoare de 235 euro ce constă în excursii optionale la: Alexandria, Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Insula Gifton și jeep safari în deșert!

Țara cu 15 milioane de turiști pe an

Cu una dintre cele mai strălucitoare civilizații antice și o istorie milenară, Egipt este catalogat drept un imens muzeu arheologic, luat cu asalt de cercetătorii din toată lumea chiar și în aceste timpuri moderne. 15 milioane de turiști pe an.

Mix al civilizațiilor, Cairo este un megalopolis cu o populație de aproape 20 mil. de locuitori, ce poartă supranumele de Mama Lumii. Este foarte ușor să te pierzi în Cairo chiar și pe bulevardele largi, nu doar în labirintul de străzi înguste ale celor două cartiere vechi: Cairo islamic și Cairo coptic. Piața Tahrir, cea mai mare din capitală găzduiește Muzeul de Egiptologie, care deține cea mai mare colecție de artefacte faraonice din toate timpurile. Este o adevărată aventură să vizitezi galeriile și sălile antice pline de comori antice. Cel mai bun exemplu în acest sens este Galeria lui Tutankhamon, cel mai tânăr faraon egiptean, care ar fi rămas aproape necunoscut dacă mormântul său nu ar fi fost singurul descoperit intact în Valea Regilor.

Minunile deșertului și ale Nilului

Printre bogățiile Egiptului se află, bineînțeles, piramidele de la Giza – un platou ars de soare aflat la mică distanță de Cairo, unde se înalță sfidătoare cele trei mari piramide: Keops (singura minune antică ce a rezistat timpului), Kefren și Mykerinos, păzite de cel mai mare monumentt sculptat într-un singur bloc de piatră – Sfinxul fără nas. Măreția Egiptului Antic poate fi remarcată foarte bine și la Dahsure și Saqqara, locuri mai puțin aglomerate față de Giza, dar pe care le poți explora opțional alături de Europa Travel.

Vasta necropolă din deșert, Saqqara era locul funerar al nobililor din Regatul Vechi, aici se află și prima încercare de piramidă egipteană – Piramida în Trepte a lui Djoser, construită de arhitectul și Marele Preot Imhotep. În Dahsur, ținutul deșertic, se înalță cele două piramide ale Faraonului Senefru: Piramida Curbată – unică prin aspect și zugrăveala care a rămas încă albă, și Piramida Roșie – de unde ai panorame excelente spre Saqqara.

Comorile egiptene nu se opresc aici. Dacă navighezi pe apele Nilului, pornind din Aswan, vei descoperi pe rând temple enigmatice începând cu Philae, dedicat Zeiței Isis, care a fost mutat pe o insuliță atunci când s-a construit barajul de la Alexandria. Continuă cu Kom Ombo, un templu unic și neobișnuit datorită faptului că a fost construit în oglindă, o parte fiind dedicată Zeului Sobek și una lui Horus. Magnific este și Templul Edfu cu cele două coloane ale sale de la intrare pe care este înfățișat Faraonul Ptolemeu al XII lea cum își omoară dușmanii în fața lui Horus și Hathor.

Cel mai mare muzeu în aer liber din lume, Luxor este locul pe care nu ai cum să-l ratezi în circuitul de la Europa Travel. În zilele sale de glorie, fosta Teba găzduia cele mai elaborate lăcașuri de cult, majoritatea închinate lui Amun-Re. Astăzi, orașul este dominat de Templul Luxor cu o bogăție impresionantă a reliefurilor, fiind opera Regelui Soare, Amenhotep al III lea. Tot el avea să ridice și cel ce a fost cel mai mare templu dar care din păcate nu s-a mai păstrat, mărturie rămânând doar cele două statuete care îl înfățișează – Coloșii lui Memnon. Opțional, mai poți vedea Templul Karnaka, „locul cel mai mai desăvârșit”, Valea Regilor ce ascunde comori neasemuite și Templul lui Hatshepsut.

Ultima parte a circuitului este dedicată relaxării la soare în exoticul Hurghada, fostul sat pescăresc transformat astăzi într-o veritabilă stațiune all inclusive. Scufundă-te în jurul coralilor în Insula Gifton sau aventurează-te într-o sesiune de jeep-safari în deșert.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Egipt – tarife de la 749 euro/persoana, 11 zile (3 nopti in Cairo, 1 noapte tren ruta Cairo – Aswan, 3 nopti in Hurghada – bonus: all inclusive, 3 nopti vas de croaziera), cazare cu mese conform programului, transport avion, ghid local, asistenta turistica. *Bonus in valoare de 235 euro constand in excursii optionale la: Alexandria, Valea Regilor, Muzeul de Egiptologie, Insula Gifton si jeep safari in desert – valabil pentru plecarea din 08.09! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

