(P) Cultură și tradiție, într-o călătorie fascinantă în vechea Persie!

Europa Travel te invită într-un circuit aventuros în Iran, ce îți descoperă locuri pline de istorie, cu localnici ospitalieri și vechile regate ale perșilor, la tariful de 1299 euro/persoană – redus de la 1440 euro, valabil pentru rezervări până la 16.09, plecare din 06.10!

O călătorie în Iran este o experiență cu adevărat unică, acest tărâm vast și misterios fiind casa uneia dintre cele mai vechi civilizații de pe pământ, ce a lăsat moștenire glorioase construcții ce fac astăzi parte din patrimoniul mondial UNESCO.

Capodopere arhitecturale din Teheran

Începe incursiunea în lumea de basm a vechiului Imperiu Persic vizitând capitala Teheran, un oraș mult prea amplu pentru a-l putea cunoaște în detaliu de la prima vizită, dar care te cucerește cu amestecul său dintre modernitate și tradiție, vechi și nou.

Cel mai fotografiat dintre obiectivele orașului este Podul Naturii – Tabi at, care a câștigat numeroase premii privind stilul său arhitectural futurist, însă nu poți rata nici cel mai vizitat monument al său: magnificul Palat Golestan. Capodopera clădită în timpul dinastiei Qajar, a fost reședința familiei regale și locul încoronării ultimilor doi Pahlavi, găzduind astăzi 12 muzee importante.

Dacă ești dornic să descoperi cultura locului o vizită la Muzeul Național și la Muzeul Bijuteriilor (aici este expusă o colecția inestimabilă de bijuterii, cele mai scumpe din lume, printre care și cel mai mare diamant roz), nu trebuie exclusă din itinerariul tău.

Exotism în Kashan

Orașul celor 3 Magi de la Răsărit, Kashan este o oază luxuriantă în inima deșertului, unde obișnuiau vechii regi ai Iranului să se retragă pentru relaxare. Grădina Fin este marea atracție a locului, parcul fiind amenajat după regulile stricte ale safavizilor, ce ocupă 2 ha și cuprinde alei brodate de trandafiri și fântâni cu arhitectură persană. Simbolul orașului este grandioasa Moschee Agha Bozorg, cel mai fin complex de arhitectură islamică construit în secolul al XVIII lea, respectând principiile arhitecturii persane.

Obiective pe care nu le poți rata din Iran

În perioada sa de glorie, Isfahan era considerat orașul care reprezintă jumătate de lume, astăzi amintește de perioada safavidă prin numeroasele sale monumente de patrimoniu mondial aglomerate în imensa Piață Naqsh-E Jahan.

Este destul de greu să nu te pierzi aici, mai ales că întreaga zonă este un furnicar de oameni, mirosuri și sunete, fiind conectată cu Marele Bazar, un alt loc plin de culoare și tradiție islamică. Unul dintre cele mai ornamentate palate din Iran este Ali Qapu realizat de Rez Abbassi urmând viziunea perfecționistului șah persan, Abbas cel Mare. Palatul se remarcă prin cele 18 coloane acoperite cu oglinzi în care se reflectă picturile murale naturaliste.

Palatul se află lângă o altă capodoperă safavidă – Moscheea Sheikh Lotfollah, un edificiu unde accesul oamenilor de rând nu a fost permis pentru câteva secole, dar care este astăzi una dintre cele mai vizitate moschei datorită mozaicurilor deosebite și a poeziilor inscripționate pe pereții săi. La fel de încântătoare este Moscheea Jameh, una dintre cele mai vechi din țară cu impresionantele domuri ce au servit ca exemplu și pentru alte structuri religioase, ce face parte din patrimoniul UNESCO.

Explorează orașul Yazd, strâns legat de Profetul Zarathustra, întemeietorul religiei monoteiste Zoroastrism, unde vei vizita Templul unde arde neîncetat, de mai bine de un mileniu și jumătate, flacăra sacră. Din acest punct din care te vei îndrepta spre unele dintre cele mai importante situri arheologice ale lumii: Pasargadae (prima capitală dinastică a Imperiului Ahemenid) și Persepolis (vechea capitală a Persiei, considerată a 8 a minune a lumii antice).

Important centru de artă și literatură, Shiraz nu putea lipsi de pe lista cu locuri de văzut în Iran. Recunoscut mondial pentru vinurile sale dulci, pentru poeții persani, grădinile de trandadiri sau ceramică, Shiraz este unul dintre cele mai romantice orașe din Orientul Mijlociu. Descoperă simbolul locului, încântătoarea Moschee Nasir Ol Molk, supranumită și Moscheea Roz datorită vitraliilor numeroase ce formează jocuri de lumini hipnotizante, iar apoi plimbă-te în elegantele Grădini Eram, acolo unde cei mai iubiți poeți persani și-au găsit inspirația creatoare: Hafez și Saadi.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferta Circuit Iran – tarif: 1299 euro/persoana (taxe aeroport incluse) + 299 euro servicii la sol, 10 zile (2 nopti in Teheran, 3 nopti in Isfahan, 1 noapte in Yazd, 2 nopti in Shiraz) cazare cu mic dejun + cina la hoteluri de 3*-4*, transport avion, ghid roman si local. *Reducere 141 euro din tariful standard de 1440 euro, valabil pana la 16.09, plecare din 06.10! Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro