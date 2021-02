Fructe și legume de primăvară. Ce să mănânci în martie, aprilie și mai

Consumă cât mai des fructe și legume de primăvară proaspete și pline de energie. Ține cont că cele mai bune fructe și legume de primăvară sunt cele colorate în verde, galben și portocaliu, bogate în vitamina C, betacaroten și antioxidanți care te ajută să întinerești la începutul noului sezon.

Combate astenia și sedentarismul cu fructe și legume de primăvară pline de vitamine, care să îți redea energia consumată în sezonul rece. Este timpul să consumi mai multe verdețuri, legume și fructe crude, mai multe salate și garnituri gătite cât mai simplu, pentru o dietă variată și sănătoasă.

Cuprins 1 Fructe și legume de primăvară recomandate pentru luna martie

2 Ce fructe să consumi în martie 2.1 Mere 2.2 Ananas 2.3 Banane 2.4 Portocale 2.5 Mandarine 2.6 Kiwi 2.7 Rodii

3 Ce legume să consumi în luna martie 3.1 Ceapa verde 3.2 Salata verde 3.3 Varză 3.4 Morcovi 3.5 Țelină 3.6 Praz

4 Fructe și legume de primăvară recomandate pentru luna aprilie

5 Ce fructe să mănânci în aprilie 5.1 Pere 5.2 Lămâi 5.3 Grepfruit 5.4 Afine congelate

6 Ce legume să mănânci în luna aprilie 6.1 Spanac 6.2 Usturoi verde 6.3 Ridichi 6.4 Gulii 6.5 Urzici 6.6 Lobodă

7 Fructe și legume de primăvară recomandate pentru luna mai

8 Ce fructe să mănânci în luna mai 8.1 Căpșune 8.2 Cireșe de mai 8.3 Portocale roșii 8.4 Fructul pasiunii 8.5 Papaya 8.6 Mango

9 Ce legume să consumi în luna mai 9.1 Sparanghel 9.2 Castraveți 9.3 Roșii cherry 9.4 Rubarbă 9.5 Broccoli



Iată ce legume și fructe să alegi în lunile martie, aprilie și mai, atât dintre cele exotice, care încă se mai găsesc în supermarket, cât și dintre cele autohtone, care încep să apară în piețe. Continuă să consumi citrice și fructe exotice delicioase, dar bucură-te și de fructele autohtone și de legumele pline de nutrienți esențiali pentru sănătatea și buna funcționare a organismului.

Ce fructe să consumi în martie

Mere

Indiferent de soi, merele sunt o sursă excelentă de vitamine și minerale în orice sezon, dar cu atât mai mult la început de primăvară, când ai nevoie de multă vitamina C și de antioxidanți. Consumul unui măr înainte de masă te ajută să slăbești mai repede. Iar merele mai conțin, pe lângă potasiu, fier și calciu, și flavonoide care au acțiune antiinflamatoare și antioxidantă.

Ananas

Ananasul este bogat în vitamina C și mangan, este bogat în fibre și conține aproape toata gama de vitamine de care are nevoie organismul. Vitaminele, folații și antioxidanții din ananas ajută organismul să lupte cu inflamațiile, cu infecțiile, cu procesele oxidative și chiar cu unele forme de cancer.

Banane

Bananele sunt bogate în vitamina C, vitamina B6, mangan și potasiu. Sunt fructe sățioase, gustoase, benefice pentru inimă, pentru creier și pentru digestie. Bananele îți dau energie în zilele în care resimți astenia de primăvară și sunt o sursă excelentă de fibre ușor de digerat, fără să aibă un aport prea mare de zahăr.

Portocale

Sunt fructe pline de nutrienți, sunt bogate în vitamina C și betacaroten, în potasiu și colină și conțin flavonoide cu puternic efect antioxidant. Portocalele te ajută să îți refaci energia după o iarnă lungă, în care ai consumat poate prea multe alimente grase și dulci, iar organismul a devenit mai leneș.

Mandarine

Profită de mandarine, câtă vreme se mai găsesc în magazine, pentru că sunt fructe excelente pentru un aport rapid de vitamine. Mai micuțe decât portocalele, dar mult mai zemoase și gustoase, mandarinele sunt o sursă bogată de vitamina C, vitamina A, vitamina B6 și B3, potasiu și acid folic. Sucul din mandarine te hidratează și îți ajută tenul să arate mult mai luminos.

Kiwi

Știai că fructele de kiwi sunt mai bogate în vitamina C decât portocalele? Kiwi se numără printre fructele exotice cele mai accesibile, gustoase, versatile și sănătoase. Fructele de kiwi sunt bogate în fibre bune pentru digestie, sunt bogate în luteină, magneziu, potasiu și vitamina C, nutrienți care ajută organismul să își refacă energia.

Rodii

Cu un conținut ridicat de potasiu și antioxindați, rodia este un adevărat fruct al tinereții, în compoziția ei găsindu-se de trei ori mai mulți antioxidanți decât în vinul roșu sau în ceaiul verde. Rodia conține antioxidanți puternici precum polifenoli, tanini și antocianini, esențiali pentru sănătatea inimii și a organismului. Totodată este bogată în vitamina C și acid folic, recomandate în perioadele în care resimți astenia de primăvară.

Ce legume să consumi în luna martie

Ceapa verde

Este una dintre trufandalele lunii martie deosebit de savuroasă și sănătoasă. Ceapa verde conține procente semnificative de vitamina C, vitamina B6, vitamina A, magneziu, potasiu, calciu și antioxindanți care protejează și stimulează imunitatea organismului la începutul primăverii. Ceapa verde este un scut împotriva răcelilor și gripelor, inflamațiilor și problemelor respiratorii.

Salata verde

Caută salată verde la producătorii autohtoni, să fie cât mai fragedă și proaspătă. Salata este una dintre cele mai ieftine și bune surse de betacaroten și folați, de vitamina C, potasiu și fier. Consumă cât mai multă salată verde și imunitatea ta va avea de câștigat în această primăvară.

Varză

Chiar dacă ai mâncat des varză gătită pe timpul iernii, continuă să consumi această legumă crudă sau preparată termic și la început de primăvară. Varza este bogată în fitonutrienți, antioxidanți, vitamine și minerale. Printre substanțele active se numără: vitamina C, vitamina A, vitamina K, glutamină, acid folic, acid lactic, betacaroten, vitaminele B1, B6 și B9, vitamina E, calciu, sodiu și potasiu.

Morcovi

Crud sau gătit, morcovul își păstrează deopotrivă toate proprietățile nutritive și este una dintre cele mai energizante și sănătoase legume. Mulți specialiști recomandă consumul de morcov crud pentru a combate apariția cancerului, pentru a proteja stomacul, ficatul, inima și pentru a stimula sistemul imunitar la început de primăvară. Morcovul este o sursă excelentă de betacaroten, vitamina B6, potasiu, magneziu și acid folic.

Țelină

Această legumă gustoasă este excelentă primăvara în salatele de crudități și revigorează organismul. Țelina este o sursă excelentă de betacaroten, niacină, riboflavină, vitamina K și vitamina C.

Praz

Prazul gătit, cu gustul lui dulceag și savuros, este iubit mai ales primăvara când poate fi găsit mai ușor la producătorii autohtoni. Este o sursă excelentă de vitamina A și K, de magneziu și vitamina B6. Totodată conține alicină, polifenoli și antioxindanți care ajută imunitatea și își conferă mai multă energie primăvara.

Ce fructe să mănânci în aprilie

Pere

Conservate peste iarnă la fel de bine ca merele, perele pot fi consumate și în mijlocul primăverii și sunt fructe excelente pentru sănătatea femeii. Ele fac parte dintre fructele cu cele mai puține calorii și un procent mai mic de zahăr. Sunt fructe bogate în fibre și sunt bogate în vitamine și antioxidanți care fortifică sistemul imunitar. Perele sunt excelente pentru a preveni răceala și gripa, pentru a ajuta inima, stomacul și rinichii.

Lămâi

Lămâia nu trebuie să lipsească din niciun sezon. Folosește lămâi la ceaiuri, sucuri proaspete de fructe, limonade și salate. Concentrația mare de vitamina C este esențială mai ales primăvara când ai nevoie de energie pentru a combate astenia și când ai nevoie de un ajutor împotriva răcelilor.

Grepfruit

Profită dacă mai găsești grepfruit bine copt în magazine în luna aprilie. Alături de celelalte critrice precum portocalele, mandarinele și lămâile, fructele de grepfruit ar trebui consumate cu regularitate iarna și primăvara. Foarte bogat în vitamina C și vitamina A, acest fruct te ajută să scapi de kilogramele adunate peste iarnă și să capeți energia necesară în sezonul cald.

Afine congelate

Primăvara nu este sezonul afinelor, dar poți găsi ușor afine congelate în supermarketuri. Pe lângă fructele verzi, galbene și portocalii care se recomandă primăvara pentru energie și pentru stimularea imunității, este bine să consumi și fructe negre, iar afinele sunt cele mai bogate în nutrienți din această grupă. Afinele conțin în cantități mari vitaminele A, B6, C, E, K, calciu, magneziu și potasiu. Ele sunt bogate în antioxidanți, antocianine, resveratrol și quercitină bune pentru inimă, pentru energie, pentru piele și ten și mai ales pentru combaterea radicalilor liberi care accelerează procesul de îmbătrânire.

Ce legume să mănânci în luna aprilie

Spanac

Profită de verdețurile fragede care apar în piețe și consumă cel puțin săptămânal o porție de spanac bine gătit sau salate cu frunze tinere de spanac. Spanacul este o sursă excelentă de vitamina K, vitamina A, vitamina C, vitamina B, acid folic, dar și de magneziu, fier și mangan. O cură de spanac pe timpul primăverii îți conferă energie și te ajută să fii mai rezistentă în fața bolilor de sezon.

Usturoi verde

Folosește cât mai des usturoi verde, alături de ceapa verde la salate și la preparatele potrivite. Usturoiul verde nu doar că dă un gust excelent multor preparate pe bază de carne și legume, dar are o mulțime de beneficii pentru sănătate. În compoziţia lui se găsesc vitaminele A, B1, B2 şi C, substanţe minerale precum fosfor, sulf, potasiu, siliciu, iod, calciu, aminoacizi, dar şi anumite substanţe anticancerigene.

Ridichi

Nu rata nicio vizită la piață fără să îți cumperi câteva legături de ridichi. Sunt crocante, dulci și bune, unele sunt ușor picante, numai bune pentru salate de crudități pline de sănătate. Ridichile te hidratează și conțin procente semnificative de potasiu, acid folic, vitamina C, vitamina B6 și riboflavină, fiind excelente pentru rinichi, pentru sistemul urinar, pentru tractul digestiv și pentru ficat și bilă.

Gulii

Croante și dulci, guliile se combină excelent cu ridichile și celelalte trufandale proaspete de primăvară. Gulia este o sursă bogată de vitamine B și C, de minerale precum fosfor, potasiu, magneziu, calciu sau cupru, și are foarte puține calorii. Gulia fortifică sistemul imunitar, te ajută să combați răceala, stările de anemie și astenia de primăvară.

Urzici

Se știe că o cură de urzici primăvara este o adevărată cură de sănătate și împrospătează sângele. Urzicile sunt bogate în fier, fosfor, calciu, conțin procente semnificative de acid folic, vitamina A și vitamine din grupul B și au proprietăți antiinflamatoare și tonice. Sunt folosite de mii de ani pentru beneficiile lor mari pentru sănătatea organismului, iar primăvara trebuie să profiți de urzicile fragede pe care le poți găti simplu cu un sos delicios și mămăligă.

Lobodă

Frunzele roșiatice de lobodă sunt de sute de ani consumate în mâncărurile și ciorbele cu verdețuri de primăvară. Loboda este bogată în vitamina C, vitamina K, calciu, magneziu, fosfor, fier, zinc, seleniu. Este și o sursă importantă de proteine și fibre. Loboda ajută digestia, este un bun diuretic, stimulează metabolismul și arderea grăsimilor și poate preveni dezvoltarea unor celule canceroase.

Ce fructe să mănânci în luna mai

Căpșune

Luna mai este luna căpșunelor delicioase, dulci și parfumate. Nu doar că sunt gustoase și au puține calorii, dar sunt bogate în nutrienți esențiali pentru energia și tonusul tău general. Căpșunele conțin toată gama de vitamine, conțin flavonoizi, antioxidanți și polifenoli care protejează celulele organismului și încetinesc procesele de îmbătrânire și degradare.

Cireșe de mai

Abia așteptăm primele cireșe din an, așa numitele cireșe de mai, fructe delicioase și pline de sănătate. Cireșele sunt un adevărat motor plin de energie pentru organism, sunt bogate în vitamine și minerale, conțin polifenoli și antocianine benefice pentru inimă și creier și sunt un bun antiinflamator natural. Cireșele te hidratează cu sucul lor dulce și savuros, stimulează sistemul circulator, iar, consumate seara, te ajută să te odihnești mai bine datorită conținutului ridicat de melatonină.

Portocale roșii

Continuă să consumi citrice pline de vitamina C și în luna mai și foarte bune sunt portocalele roșii, suculente și parfumate. În luna mai este bine să începi să consumi mai des fructe roșii, iar portocalele cu pulpa roșie sunt excelente pentru un plus de vitalitate și energie. Ele sunt bogate în antocianină, substanța care le conferă culoarea roșie, și care combate procesul oxidativ, combate depunerea grăsimilor și apei în țesuturi și stimulează imunitatea.

Fructul pasiunii

Fructul pasiunii sau maracuja, pe cât este de mic, pe atât este de surprinzător în ceea ce privește conținutul bogat în vitamine, acizi esențiali și polifenoli. Studiile din ultima vreme au arătat că fructul pasiunii are o concentrație mai mare de polifenoli decât bananele, mango sau papaya. Dar principala lui calitate este că reprezintă o sursă foarte bună de vitamina A, vitamina C și fibre.

Papaya

Papaya se numără printre cele mai dulci și aromate fructe exotice, ușor de recunoscut după pulpa lui portocalie și fructele mici, maronii. Papaya are totodată puține calorii, un conținut redus de zahăr și o concentrație mare de betacaroten, datorită căreia are o culoare portocalie apetisantă. În plus, papaya este foarte bogat în vitamina C și mai conține magneziu, potasiu, fier și calciu.

Mango

Fructele de mango pot fi verzi, galbene sau roșii, dar când sunt bine coapte au culoarea roșie și sunt deosebit de dulci și parfumate. Fructul de mango este bogat în fibre și antioxidanți, are procente semnificative din vitaminele A, C, E, B6 și K. Totodată este un fruct care conține un procent important de Ccpru. Acest fruct stimulează imunitatea organismului și te ajută să combați răcelile de sezon și alergiile.

Ce legume să consumi în luna mai

Sparanghel

Alături de celelalte fructe și legume de primăvară, alături de trufandale și verdețuri, adaugă și sparanghel în dieta ta din această lună. Înrudit cu ceapa și prazul, sparanghelul are procente semnificative de vitamina C, vitamina A și K, acid folic, potasiu și mangan. Este o legumă benefică pentru sistemul tău imunitar, pentru circulația sângelui, pentru sistemul nervos și pentru metabolism.

Castraveți

O salată de crudități trebuie să conțină și castraveți fragezi, crocanți și dulci. Iar luna mai este luna în care apar în piețe castraveții cultivați în sere. Aceste legume sunt bogate în apă și nutrienți esențiali care asigură o bună hidratare a organismului, mai ales în perioadele în care se resimte oboseala, anemia și senzația de astenie. Castraveții își îmbunătățesc tonusul și stimulează imunitatea organismului, având un procent semnificativ de vitamina C, vitamina K, potasiu și magneziu.

Roșii cherry

Pregătește cât mai des salate de roșii și profită de micile roșii cherry, care sunt mai dulci și mai bune în această perioadă, înainte să apară la tarabe roșiile mari de grădină. Roșiile conțin toată gama de vitamine și minerale esențiale și sunt bogate în vitamina C, colină, acid folic, magneziu, calciu, fosfor și potasiu. Roșiile sunt o sursă excelentă de energie și sănătate.

Rubarbă

Tijele roșii de rubarbă sau revent au un gust dulce și bun, drept pentru care sunt folosite adesea la prăjiturile de casă dietetice. Rubarba este bogată în vitamina C, vitamina K, betacaroten, acid folic (vitamina B9), potasiu, magneziu, calciu, fibre, tanini și flavonoide. Nu uita că, de la această plantă, se consumă doar tijele colorate, nu și frunzele care conțin substanțe oxalați și acizi otrăvitori.

Broccoli

Înrudit cu varza, broccoli este recomandat în orice sezon pentru beneficiile lui multiple, pentru protecția pe care o oferă imunității, sistemului nervos și sistemului circulator. Este o legumă bogată în vitamina C, betacaroten și sulf, dar și antioxidanți cu rol antiinflamator și anticancerigen. Broccoli este o legumă complexă, echilibrată, care poate fi consumată și de către persoanele care au probleme cu stomacul.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro