Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Noi, românii, gătim adesea carne de pui și de porc, uneori în cantități mari care ajung pentru câteva zile la frigider. Dar cât timp se păstrează carnea gătită la frigider, în ce condiții și la ce temperatură. Află cum trebuie să păstrezi carnea în condiții optime la rece și cât timp mai este bună de consum după ce ai gătit-o.

De multe ori, după pregătirea mesei, rămân porții de carne care pot fi consumate și în zilele următoare. Păstrarea lor în condiții corespunzătoare este însă esențială pentru prevenirea alterării și a toxiinfecțiilor alimentare. Află cat timp se păstrează carnea gătită la frigider, care sunt diferențele dintre tipurile de carne și ce reguli trebuie respectate pentru ca preparatele să rămână sigure pentru consum.

Ce valori nutriționale are carnea gătită și ce beneficii aduce organismului

Carnea gătită reprezintă o sursă importantă de proteine complete, care conțin toți aminoacizii esențiali necesari organismului. Aceștia contribuie la dezvoltarea și refacerea țesuturilor, la menținerea masei musculare și la producerea unor enzime și hormoni. Cantitatea de proteine diferă în funcție de specie, de bucata aleasă și de metoda de preparare, însă carnea rămâne un aliment cu o densitate nutritivă ridicată.

Pe lângă proteine, carnea furnizează vitamine din complexul B, în special vitamina B12, vitamina B6, niacină și riboflavină. Acestea au un rol important în metabolismul energetic, în funcționarea sistemului nervos și în formarea globulelor roșii. Vitamina B12 se găsește în mod natural în alimentele de origine animală și este necesară pentru menținerea sănătății celulelor nervoase și pentru sinteza ADN-ului.

Un alt avantaj nutritiv îl reprezintă conținutul de minerale. Fierul din carne, în special cel hemic, este absorbit mai ușor de organism decât fierul provenit din multe surse vegetale. În plus, carnea conține zinc, fosfor, seleniu și, în anumite cantități, potasiu și magneziu. Aceste minerale contribuie la funcționarea sistemului imunitar, la sănătatea oaselor și la desfășurarea normală a proceselor metabolice.

Cât timp se păstrează carnea gătită la frigider, în funcție de tipul acesteia

Durata de păstrare a cărnii gătite depinde de specia din care provine, de modul în care a fost preparată și, mai ales, de condițiile în care este depozitată. Chiar dacă toate tipurile de carne trebuie refrigerate corespunzător, există diferențe între preparatele din carne de pasăre, porc, vită și pește.

În general, carnea gătită, inclusiv cea de pasăre, porc și vită, poate fi păstrată la frigider timp de 3-4 zile, dacă temperatura este de maximum 4°C și alimentele au fost refrigerate rapid după preparare. În cazul peștelui, este recomandată o perioadă mai scurtă, de 1-2 zile, ca măsură prudentă pentru păstrarea calității și prospețimii.

Cât timp se păstrează carnea de pui gătită la frigider

Carnea de pui gătită poate fi păstrată la frigider timp de 3-4 zile, cu condiția să fie depozitată corect. Această regulă este valabilă atât pentru pieptul de pui la cuptor, cât și pentru pulpele fierte, puiul la grătar sau alte preparate din carne de pasăre. Este important ca bucățile de carne să fie introduse în recipiente curate, închise ermetic, după ce au fost porționate.

Puiul este un aliment perisabil, iar manipularea necorespunzătoare poate favoriza dezvoltarea bacteriilor care provoacă toxiinfecții alimentare. Din acest motiv, nu trebuie lăsat pe masă mai mult de două ore după preparare. Dacă nu există posibilitatea consumării lui în maximum patru zile, poate fi congelat pentru o perioadă mai lungă.

Cât timp se păstrează carnea de curcan gătită

Carnea de curcan preparată termic are o perioadă de păstrare asemănătoare celei de pui. Poate fi ținută la frigider timp de 3-4 zile, indiferent dacă este vorba despre piept de curcan la cuptor, friptură, pulpe sau carne fiartă folosită ulterior în salate și sandvișuri.

Pentru a-și păstra proprietățile și pentru a evita contaminarea, carnea trebuie depozitată într-un recipient cu capac, fără să intre în contact cu alimente crude. Dacă este vorba despre o cantitate mai mare, este indicată împărțirea în porții mici, astfel încât să se răcească mai repede. Curcanul care nu va fi consumat în următoarele zile poate fi congelat imediat după răcire.

Cât timp se păstrează peștele gătit la frigider

Peștele gătit este mai sensibil decât multe dintre celelalte tipuri de carne și necesită o atenție sporită în ceea ce privește depozitarea. Pentru păstrarea prospețimii și a calității, este recomandat să fie consumat în 1-2 zile de la preparare. Regula se aplică atât peștelui la cuptor, cât și celui fiert, la grătar sau pregătit la abur.

Somonul, păstrăvul, codul, macroul sau alte specii de pește trebuie introduse în frigider cât mai repede după ce au fost gătite. Este important să fie păstrate în recipiente închise. Dacă peștele nu va fi consumat în intervalul recomandat, congelarea reprezintă o alternativă mai sigură decât prelungirea perioadei de păstrare la frigider.

Cât timp se păstrează carnea de porc gătită

Carnea de porc gătită poate fi păstrată la frigider timp de 3-4 zile, dacă a fost preparată corespunzător și depozitată în condiții bune. Această perioadă este valabilă pentru friptura de porc, cotlet, mușchi, pulpa la cuptor sau alte preparate care nu conțin ingrediente foarte perisabile adăugate ulterior.

Pentru a preveni alterarea, carnea trebuie introdusă în frigider după răcire și porționarea în recipiente puțin adânci. Nu este recomandată păstrarea ei într-o tavă descoperită. Dacă au trecut patru zile de la preparare, carnea nu ar trebui consumată, chiar dacă pare să aibă un aspect normal. Pentru o perioadă mai lungă de depozitare, congelarea este soluția potrivită.

Cât timp se păstrează carnea de vită gătită

Carnea de vită preparată termic poate fi păstrată la frigider timp de 3-4 zile. Intervalul este valabil pentru friptură, rasol, carne fiartă, bucăți de vită la cuptor sau alte preparate similare. Este important ca acestea să fie depozitate în recipiente curate și închise, la o temperatură constantă de maximum 4°C.

În cazul fripturii de vită, bucățile pot fi păstrate întregi sau porționate, în funcție de modul în care urmează să fie consumate. Dacă este vorba despre carne tocată preparată termic, aceasta trebuie depozitată la fel de atent, respectând limita de 3-4 zile.

Alte preparate din carne: cât rezistă la frigider

Pe lângă carnea gătită propriu-zis, există și alte preparate care trebuie depozitate cu atenție. Baconul și cârnații gătiți pot fi păstrați, în general, 3-4 zile la frigider, în recipiente închise. Mezelurile feliate sau produsele din carne dintr-un ambalaj deja deschis au o perioadă recomandată de 3-5 zile, dacă sunt respectate indicațiile de pe etichetă.

Pizza cu carne, supele, ciorbele și tocănițele care conțin carne pot fi păstrate timp de 3-4 zile la frigider. Acestea trebuie introduse în recipiente cu capac, de preferat porționate în cantități mici. În cazul supelor și tocănițelor, răcirea rapidă este foarte importantă, deoarece o oală mare de mâncare își pierde temperatura mult mai greu decât câteva porții separate.

Cum se păstrează corect carnea gătită la frigider

Indiferent dacă este vorba despre pui, porc, curcan, vită sau pește, modul de depozitare influențează direct siguranța alimentelor. Prima regulă este refrigerarea rapidă. Potrivit recomandărilor Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), alimentele gătite și perisabile nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore.

O altă regulă importantă este împărțirea preparatelor în porții mici, în recipiente puțin adânci. Astfel, căldura se elimină mai repede, iar mâncarea ajunge într-un timp mai scurt la temperatura de refrigerare.

În ce recipiente se păstrează cel mai bine carnea gătită

Carnea gătită poate fi depozitată în recipiente din sticlă, vase metalice potrivite pentru păstrarea alimentelor sau caserole din plastic alimentar, prevăzute cu capac. Caserolele din sticlă sunt o alegere practică, deoarece nu rețin la fel de ușor mirosurile și sunt ușor de curățat. De asemenea, recipientele metalice din inox, destinate contactului cu alimentele, pot fi folosite pentru depozitare.

Oala sau cratița în care a fost gătită carnea poate fi folosită și pentru păstrarea acesteia, dacă este curată, are capac și permite răcirea rapidă a preparatului. Totuși, pentru cantitățile mari, este mai bine ca mâncarea să fie împărțită în recipiente mai mici.

Pe ce raft trebuie așezată carnea în frigider

Poziționarea alimentelor în frigider este la fel de importantă ca alegerea recipientului. Carnea gătită trebuie păstrată în recipiente închise, pe un raft stabil, de preferat în zona de mijloc sau pe un raft superior.

Care este temperatura potrivită în frigider

Temperatura ideală pentru păstrarea cărnii gătite la frigider este de maximum 4°C. Această limită încetinește dezvoltarea bacteriilor care pot provoca alterarea alimentelor și îmbolnăviri. Este recomandată verificarea periodică a temperaturii cu ajutorul unui termometru special pentru frigider, deoarece valoarea afișată de aparat nu reflectă întotdeauna temperatura reală din interior.

Dacă preparatul nu va fi consumat în următoarele 3-4 zile, este mai bine să fie congelat. Congelatorul trebuie să mențină o temperatură de aproximativ -18°C. Carnea trebuie ambalată în porții potrivite, în recipiente sau pungi speciale pentru congelare, pe care poate fi trecută data depozitării.

Înainte de consum, preparatele trebuie reîncălzite corespunzător, până când ajung la o temperatură internă de aproximativ 74°C. Supele, ciorbele și sosurile trebuie încălzite bine, până la fierbere. Nu este recomandată reîncălzirea repetată a întregii cantități de mâncare, ci doar a porției care urmează să fie consumată.

Un aspect important este că mirosul, gustul și aspectul nu pot confirma întotdeauna dacă un preparat mai este sigur pentru consum. Unele bacterii periculoase nu modifică în mod vizibil alimentele. Prin urmare, respectarea termenelor de păstrare și a temperaturii recomandate este mult mai importantă decât verificarea cărnii prin simpla observare.

Foto: Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News