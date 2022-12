Votează-ți preferații la ELLE STYLE AWARDS 2022 și câștigă unul dintre cele 50 de beauty kituri

Află nominalizații la ELLE STYLE AWARDS 2022 și votează-ți preferații! Câștigă prin tragere la sorți unul dintre cele 50 de beauty kituri.

ELLE Style Awards premiază de 11 ani excelența în industria de modă din România, dar și cele mai stilate personalități ale vieții artistice românești, printr-un eveniment devenit deja tradiție. Votează-ți preferații la ELLE STYLE AWARDS 2022 și nu uita să urmărești ceremonia de premiere, transmisă pe canalele de social media ELLE România.

Poți câștiga prin tragere la sorți unul dintre cele 50 de beauty kituri: 10 GIFT BOX- uri oferite de Parsa Beauty, 10 seturi Daily Routine Set REVOX, 10 premii Urgo formate din: Urgo Filmogel pentru tratarea herpesului / întepaturi de insecte/ afte si rani bucale / crapaturi ale pielii/ unghii deteriorate, 10 seturi Forcapil Keratine+ formate din sampon, masca si suplimente, 10 seturi Bio-Oil formate din Ulei ingrijirea pielii 200 ml si Bio-Oil Gel 200 ml pentru piele uscata.

Atenție! Ca să te înscrii la tragerea la sorți, trebuie să votezi la toate cele 10 categorii! Votarea se încheie pe 11 decembrie!

Elle mulțumește sponsorilor: Retro Future inspired by Coca Cola Zero, Forcapil, Parsa Beauty, Raffaello, Revox, Teilor.

Nominalizații ELLE STYLE AWARDS 2022 sunt:

Best designer

LUCIAN BROSCĂȚEAN

Cu o abordare filosofică asupra modei, Lucian Broscățean surprinde prin viziunea sa arhitecturală, oferind femeilor posibilitatea să aleagă, construind personaje și, în egală măsură, propunând o interpretare unică a garderobei contemporane. Hainele sale au tușe atemporale, nu au vârstă și nici nu țin cont de efemeritatea trend-urilor. Lucian Broscățean este preocupat de evoluție, viitor și dinamica modei, referințele sale sofisticate transformând orice piesă vestimentară într-o declarație de intenție a celei care o poartă.

ALEXANDRU FLOAREA

Un magician al goticului, un estet al feminității noir, hainele sale pot fi asociate cu poezia baudelaireiană – Les Fleurs du mal în interpretarea lui Alexandru Floarea s-ar traduce prin corsetele perfecte din piele, transparențele senzuale & accesorizarea cu irizații SM. Tehnicile couture și materialele alternative transformă colecțiile sale în adevărate poeme vizuale.

SMARANDA ALMĂȘAN

Dacă feminitatea este, acum, atât de fluidă și de interpretabilă, în colecțiile Smarandei Almășan ea are un loc bine stabilit – imprimeurile & culorile puternice, o semnătură precisă a designerului, evocă un tip de grație aproape interbelică, deși creațiile ei sunt profund contemporane – un fel de joc permanent cu mărgelele de sticlă.

OANA LUPAȘ

Broderiile sofisticate ale Oanei Lupaș vorbesc despre o lume fantastică, deși personajele care le poartă pot coborî oricând în cotidian. Piesele sale particulare au o discreție incredibilă, se apropie de lumea fascinantă a baletului – performanța, dar și sensibilitatea, descriu cel mai bine universul fantastic pe care îl imaginează în fiecare colecție Oana Lupaș.

ANCUȚA SARCA

These boots are made for walkin’! Viziunea Ancuței Sarca despre moda momentului are răspunsul la toate întrebările care bântuie această industrie – de la upcycling la fluiditatea de gen, accesoriile ei profund contemporane sunt ca o frescă realistă, uneori cinică, alteori cu un umor incontestabil, o frescă care poziționează moda acolo unde ar trebui să fie – un instrument social, un instrument de luptă, nu numai de consum.

HOUSE OF COMPULSION

Fiecare piesă ce poartă semnătura brand-ului reflectă o experiență personală. Alina Morar, designerul House of Compulsion, a transformat pielea în accesoriul suprem și a înțeles cât de important este să îi lași pe oameni să-și spună propria poveste prin intermediul styling-ului pe care îl propun. Jachetele biker, blazerele structurate, corsetele, dar și accesoriile House of Compulsion surprind foarte bine realitatea modei azi.

LUCIAN ARSENE

Glamour, reverie și modernitate – acestea sunt coordonatele care surprind foarte bine esența colecțiilor semnate Lucian Arsene. Mix-ul imbatabil de materiale fluide, ce fac trimitere la spiritul old Hollywood, cristale, dar și un styling actual, precis, dinamic, transformă estetica designerului într-un obiect al dorinței – flirtul pare a fi accesoriul suprem, pe care orice femeie care îi poartă rochiile îl adaptează în permanență, în funcție de context.

Best Personal Style

Lidia Buble

Deși e mai probabil să o apreciezi pentru piesele ei, aruncă o privire și la stilul personal abordat de Lidia Buble. E fresh, e îndrăzneț atunci când trebuie, e asumat și e o lecție pentru oricine iubește moda și adoră să nu se ia prea tare în serios.

Lorelei Bratu

Puține persoane publice din România își poartă cu atâta încredere corpul și îl îmbracă atât de creativ. Lorelei e o prezență tonică în online-ul de la noi și ar putea să ne învețe câteva lucruri despre cum să ne bucurăm de modă și să ne celebrăm silueta în fiecare zi.

INNA

Pe scenă sau pe stradă, INNA are un stil inconfundabil, un pic extravagant, un pic sporty, și mai mereu stylish și îndrăzneț. Estetica ei evoluează de ani buni, iar acum se pare că a ajuns într-un punct cu care artista se simte foarte confortabilă și care i se potrivește de minune.

Cristina Săvulescu

E de așteptat ca un designer să aibă un simț estetic fără greș și să știe ce să aleagă dintre propunerile altor designeri. Cristina Săvulescu reușește să fie ea însăși în fiecare sezon, deși aderă uneori la propuneri must have și jonglează cu tendințele, dar doar în favoarea ei.

Irina Rimes

Un pic girly, un pic flirty, mereu ea însăși – așa este Irina Rimes în privința stilului vestimentar care i se potrivește mănușă și pe care și l-a făcut al ei. Dar, deși în ultimii ani am spune că știm ce să așteptăm de la aparițiile sale, reușește să ne surprindă plăcut de fiecare dată. Mai ales în desele ocazii în care poartă creațiile designerilor locali.

Corina Bud

Sunt rare celebritățile locale care mânuiesc cu atâta îndemânare tendințele oricărui sezon și le fac să lucreze în favoarea lor. Corina o face și pe scenă, și în viața de zi cu zi, demonstrându-ne întotdeauna că știe modă și că nu se teme să o utilizeze pentru a se exprima liber – libertatea fiind cuvântul cheie.

Best Romanian Brand

AMI AMALIA

Tricotaje de lux, realizate sustenabil, din cele mai bune materiale. Asta oferă brand-ul Ami Amalia încă de câțiva ani, suficienți cât să devină numele de referință atunci când vine vorba despre piese confortabile, durabile, gândite în afara trend-urilor sezoniere. Fondat de Amalia Săftoiu, Ami Amalia este brand-ul către care să te îndrepți când îți dorești o piesă cu adevărat specială.

MURMUR

Succesul Andreei Bădală, fondatoarea și designerul Murmur, nu mai e un secret nici în România, dar nici în afara granițelor. Piesele Murmur au fost purtate de cele mai hot artiste ale vremurilor noastre și au apărut în cele mai glam contexte. Dar, cel mai important, au stabilit o semnătură, pentru că este greu să nu recunoști instantaneu estetica Murmur.

MANURI

Cut-outs, siluete fresh & moderne, haine pentru party girls și pentru fashioniste deopotrivă: Manuri propune de peste un deceniu o garderobă închegată și coerentă pentru femeile care iubesc moda și nu se tem să o arate. Dacă nu ai descoperit piesele semnate Manuri, cu siguranță a venit timpul să o faci, se vor dovedi achiziții inspirate pentru petrecerile acestei ierni.

STYLAND

Pornind de la un ansamblu cât se poate de clasic, costumul bărbătesc, Teodora Burz, fondatoarea Syland, a reimaginat piesele care îl compun și le-a reinterpretat, în culori și croiuri mereu noi, pentru a îmbrăca femei puternice, asumate și pasionate de modă. Și, în acest fel, a conturat o estetică bine definită, la care au aderat o mulțime de fane, de la celebrități internaționale până la femei de afaceri de succes.

ID SARRIERI

Deja un sinonim pentru lenjeria de lux, brand-ul ID Sarrieri este mai mult decât atât: piesele lucrate in-house, din materiale trasabile, sunt rezultatul unei concepții despre design care arată că piesele de lenjerie pot fi glam, durabile, și că pot fi purtate chiar și la vedere, aducând un plus de încredere și senzualitate fiecărei femei.

Best Young Designer

Raluca Mihai

Cu o sensibilitate aparte pentru haine contemporane casual, dar în același timp cu o fluiditate anume, Raluca Mihai creează, prin tânărul brand Raluc, piese multifuncționale cărora le adaugă mai mereu un twist neașteptat, care le conferă personalitate și acel touch care să le facă instantaneu recognoscibile.

Octavia Chiru

Pendulând între haine din texturi naturale, decorate cu franjuri, pliuri și tot soiul de amănunte fermecătoare de design și accesorii ceramice, în fapt mici sculpturi pe care le realizează singură, Octavia Chiru și-a croit o estetică distinctă, diafană și armonioasă, în acord cu credința ei că moda este un tărâm al tuturor posibilităților.

Alexandra Șipa

Piesele inconfundabile create de Alexandra Șipa au fost inițial broderii complicate realizate manual din fire electrice reciclate, iar mai apoi tot soiul de alte produse cu accent pe sustenabilitate, creativitate fără limite și cu trimiteri emoționante către estetica românească a copilăriei ei. Fotografiate în reviste internaționale și purtate chiar și de Barbie, hainele Alexandrei spun o poveste: a ei și a experiențelor care au format-o.

Medeea Ene

Un tânăr designer cu potențial deja dovedit, Medeea are o slăbiciune pentru piesele minimaliste, cu un touch masculin și cu un aer atemporal. Jucându-se cu structuri, volume și cu materiale naturale, pe care le preferă pentru tactilitatea lor, ea creează haine care se situează dincolo de tendințe, menite să îmbrace un consumator educat și pasionat de toate aspectele modei.

Axente

Robert Axente transferă în hainele pe care le creează emoții complexe, își permite să arate astfel vulnerabilități și reușește, în acest fel, să contureze o lume distinctă și fascinantă. Pentru el, moda este despre exprimarea individualității, iar faptul că și-a realizat unele dintre cele mai complexe colecții de unul singur adaugă un strat de ambiție și know-how aptitudinilor sale de designer.

Best photographer

Christian Tudose

Avangardist, cu o viziune artistică și mereu creativă, Christian Tudose este unul dintre fotografii cei mai tineri, dar care colaborează cu revista ELLE de peste opt ani. În fiecare lună reușește să ne surprindă cititorii cu povești de modă inspiraționale, pe care nu le uiți ușor.

Raluca Mărgescu

Raluca Mărgescu este printre puținele femei care fac fotografie de modă în România, iar talentul și delicatețea ei sunt vizibile în fiecare imagine. Adoră să realizeze ședințe foto în mijlocul naturii și găsește mereu unghiuri noi, foarte moderne și minimaliste, în același timp, în felul în care își pozează modelele.

Ștefan Dani

Un colaborator vechi al revistei ELLE, care a știut mereu să țină pasul cu trend-urile în fotografie și să exploateze mereu partea glamour a acesteia, Ștefan Dani are un stil aparte de a poza, un stil foarte fashion.

Bogdan Merlușcă

Extravagant, dar minimalist în viziunea sa fotografică, Bogdan Merlușcă este unul dintre cei mai noi colaboratori ai revistei ELLE, ale cărui imagini le-ați putut admira deja în pictorialele realizate pentru secțiunea ELLE Girl.

Oltin Dogaru

Oltin Dogaru este unul dintre acei fotografi cu un stil foarte bine definit, care adoră fotografia alb-negru și care păstrează mereu o notă clasică în imaginile pe care le compune. Are o pasiune pentru a fotografia oameni, iar portretele sale surprind acele trăsături ale protagoniștilor lui care îi definesc.

Best model

Mara Măraru

Câștigătoarea acestei categorii ȋn cadrul ediției din 2020 a ELLE Style Awards, Mara Măraru a fost de-a lungul timpului de trei ori protagonista copertelor revistei, dar și a unor ședințe foto elaborate, unde a reușit să se transforme exact ȋn personajul poveștii pe care voiam să o spunem.

Marta Mărghidanu

Un model deja consacrat, Marta Mărghidanu a realizat de-a lungul timpului nenumărate editoriale de modă marca ELLE, este o prezență constantă atât internațional, cât și ȋn România, și a impresionat ȋntotdeauna prin naturalețea, versatilitatea și exuberanța sa.

Winnie

Prima oară acest an ȋn paginile ELLE precum și pe coperta ediției de noiembrie a revistei, Winnie ne-a cucerit din prima clipă prin atitudinea sa pozitivă și optimistă, de care s-a molipsit toată lumea pe set, dar și prin maniera sa naturală de a poza, mărturie fiind fotografiile extrem de fresh și cool.

Iulia Mora

Protagonista a două editoriale ELLE anul acesta, Iulia Mora impresionează datorită grației și feminității sale, dar este mai ales un model la ȋnceput de drum, cu un potential enorm, care a reușit ȋntr-o perioadă foarte scurtă să apară atât ȋn titluri internaționale importante, cât și pe podium la Milano Fashion Week.

Ioni Guraliuc

O adevărată veterană, cu mulți ani de experiență ȋn domeniu, Ioni Guraliuc este aceeași prezență naturală și fresh ca ȋn ziua ȋn care a ȋnceput să practice meseria. Din acest motiv poate fi admirată ȋn paginile unui număr impresionant de publicații autohtone și internaționale.

Maria Adam

La ȋnceput de drum, Maria Adam este o tânără speranță care ne-a impresionat nu numai datorită look-ului său foarte actual, ci și datorită tenacității și ambiției sale de a deveni un model valoros. Astfel, ea a reușit ȋn două editoriale de modă ELLE să performeze la un nivel demn de un supermodel.

Liza Grushko

De origine ucraineană, Liza Grushko s-a mutat ȋn România odată cu ȋnceperea războiului, iar de atunci a fost cooptată pentru nenumărate ședințe foto și campanii. Frumusețea sa izbitoare, dublată de o atitudine pe măsură și experiență ȋn domeniu, au transformat-o rapid ȋntr-unul dintre cele mai căutate nume.

Thea Costache

Un model cu vechime, Thea Costache este o apariție ce nu poate fi trecută cu vederea. Cu un fizic de invidiat, ce aduce aminte de supermodelele anilor ’90, a fost ȋn 2022 protagonista uneia dintre copertele ELLE, precum și a multor shooting-uri de modă realizate de revistă de-a lungul timpului.

Irina Magda

Cu un look aparte ce nu poate trece neobservat, Irina este un model cu vechime, recunoscut atât ȋn România, cât și internațional. O prietenă veche a revistei ELLE, ea a participat de-a lungul timpului la nenumărate ședințe foto unde a impresionat prin profesionalism și o atitudine demnă de un top-model.

Best make-up artist

Genny Matea

Dacă ai cumpărat în ultimul an cel puțin o revistă ELLE, atunci e imposibil ca munca lui Genny să îți fie străină. Fie că vorbim de un machiaj natural, fie de unul extrem de elaborat, look-urile create de aceasta reușesc întotdeauna să iasă în evidență, să ne inspire și să ne aducă aminte că make-up-ul este FUN!

Raluca Crăciun

Vrei să afli care sunt secretele unui no make-up make-up perfect? Sau poate cum să realizezi un machiaj glam atipic? Ori care sunt cele mai bune produse de îngrijire vegane? Make-up artista Raluca Crăciun are toate răspunsurile! În plus, portofoliul său vast, de la editoriale de modă și până la campanii publicitare, îți oferă o sursă inepuizabilă de inspirație.

Tania Cozma

Creativitatea, talentul și determinarea au făcut-o pe Tania să ajungă unul dintre cei mai renumiți și mai importanți make-up artiști din România. Iar drept dovadă stă pagina ei de Instagram, unde poți descoperi sute de imagini cu machiaje spectaculoase, reels sau chiar tutoriale de beauty. În plus, pasiunea sa pentru frumusețe a căpătat în ultima perioadă o nouă formă, prin intermediul workshop-urilor de auto-machiaj pe care le predă.

Claudiu Burcă

În mod cert, machiajele realizate de Claudiu Burcă nu pot trece neobservate. Sunt glam, atipice, sofisticate, pline de culoare, de glitter, dărâmă barierele convenționalului și pot fi considerate cu ușurință un manifest al autenticității!

Alexandra Crăescu

În ultimul deceniu, Alexandra Crăescu și-a construit o carieră impresionantă în domeniul frumuseții, reușitele ei fiind greu de egalat. A realizat sute de pictoriale de modă, a lucrat cu cele mai mari celebrități din România și a avut nenumărate colaborări cu brand-uri internaționale de succes.

Best hairstylist

Alex Ifimov

Alex Ifimov este deja un nume important în industria frumuseții. În 2020 a fost desemnat câștigător la categoria Best Hairstylist, look-urile spectaculoase și inedite ale Irinei Rimes poartă semnătura sa, iar de-a lungul timpului a realizat unele dintre cele mai iconice pictoriale de modă din revista noastră.

Sebastian Sârghie

Cheia succesului lui Sebastian? „Experimentează și joacă-te”. Creativitatea, libertatea de exprimare și autenticitatea sunt ingredientele esențiale pentru fiecare look pe care îl creează. Depășind mereu barierele, reinventându-se constant, Sebastian reușește să ne surprindă de fiecare dată, chiar și în momentele în care credeam că le-am văzut pe toate!

Adonis Enache

E imposibil să realizezi un top al hairstyliștilor din România fără să-l incluzi și pe Adonis Enache. Iar celebritatea de care se bucură astăzi nu ține de o conjunctură sau de noroc, ci este rezultatul multor ani de muncă, dedicare și perseverență. Este un maestru al coafurilor spectaculoase și reușește să sfideze zi de zi standardele hairstyling-ului.

George Cozma

Delia, Antonia sau Alina Eremia sunt doar câteva dintre vedetele care se lasă pe „mâinile magice” ale lui George pentru a obține cele mai spectaculoase apariții. Însă portofoliul lui este mult mai vast de atât, și cuprinde colaborări cu brand-uri importante de îngrijire a părului sau cu cele mai relevante publicații de modă.

Alex Păun

Deși este foarte tânăr, Alex Păun este unul dintre cele mai promițătoare nume din industria de beauty. Fie că vorbim de o coafură elaborată sau de o tunsoare perfectă, Alex le poate face pe toate. Stilul cameleonic este principalul său atu, iar talentul incontestabil de care dă dovadă ne face să credem că acesta este doar începutul!

Tibi Eparu

Nominalizat pentru prima oară la categoria Best Hairstylist, Tibi Eparu ne-a demonstrat în acest an că merită pe deplin să se regăsească în acestă selecție. Look-urile nonconformiste pe care le-a realizat ne-au impresionat de fiecare dată, iar modul creativ și curajos în care abordează orice provocare ne-a cucerit iremediabil încă din prima secundă.

Raul Tișa

Raul Tișa este exemplu perfect că orice vis poate deveni realitate. A reușit să își transforme pasiunea într-o carieră de succes, demonstrând că atunci când îți dorești ceva cu adevărat, totul este posibil. Astăzi, se poate mândri cu un portofoliu impresionant, ce îl propulsează în topul celor mai buni hairstiliști din România.

Best Female Artist

Irina Rimes

Irina Rimes cântă de mică, iar piesele sensibile și mesajele inspirate din experiențele trăite, atât pozitive, cât și triste, te poartă într-o călătorie muzicală plină de emoție. Prezintă o estetică atent gândită, care se integrează cu proiectul ei muzical. O regăsești și în ipostaza de jurată în cadrul show-ului de talente Vocea României. În acest an a apărut și „Irina Rimes: Pe drumul meu”, un documentar care îți oferă o portiță către provocările cu care se confruntă artista în încercarea de a finaliza albumul Acasă, care a fost lansat în iunie.

Antonia

Antonia a fost model înainte de a avea o carieră muzicală, iar astăzi este catalogată drept una dintre cele mai apreciate cântărețe din industria locală. Piesele ei ajung în scurt timp să fie considerate hit-uri, iar prin colaborările fresh pe care le are demonstrează că e o artistă versatilă, care se adaptează trend-urilor muzicale. Pe rețelele de socializare își ține la curent fanii cu activitățile ei profesionale și împărtășește și frânturi din viața de familie.

Alina Eremia

Pasiunea Alinei Eremia pentru muzică a început de la o vârstă fragedă, iar în parcursul ei se regăsesc participări în cadrul concursurilor de profil. Publicul a ajuns să o cunoască din momentul în care a jucat în serialul românesc Pariu cu viața și de când a făcut parte din trupa LaLa Band. Acum, are de ani buni o carieră solo, își compune piesele, iar prin muzică transpune povești inspirate din realitate.

Delia

Fie că o urmărești de pe vremea când era în N&D, de când e o artistă solo sau în emisiunile de televiziune în care e face parte din juriu, Delia e o artistă completă și complexă. Aduce în fața publicului show-uri spectaculoase care sunt o experiență în sine, iar piesele ei ocupă mereu locurile fruntașe în topurile muzicale. Își folosește vocea și notorietatea pentru a aborda într-un mod deschis subiectele care prezintă interes pentru ea, cum ar fi sexismul și misoginismul din industria muzicală sau discriminarea cu care se confruntă comunitatea LGBT+.

Valeria Stoica

Valeria Stoica e originară din Republica Moldova, iar de la vârsta de 8 ani a început să cânte la chitară. Prin piesele pe care le compune, care au un sound indie pop, te îndeamnă să visezi cu ochii larg deschiși și să-ți dai frâu liber sentimentelor. Se remarcă prin naturalețe și printr-o estetică boemă, iar muzica ei e precum o gură de aer proaspăt pentru publicul din România.

Corina Sucarov

Probabil că ai auzit de numele Corinei Sucarov în cel de-al cincilea sezon al show-ului „Bravo, ai stil!”. Dincolo de participarea în emisiune, dar și de cariera în modelling, e o prezență diferită în scena autohtonă, pe care nu ai cum să nu o observi. Încă de la prima vizită pe conturile ei de social media, pătrunzi în universul divers din punct de vedere artistic. În 2019, și-a lansat proiectul muzical, +SHE+, prin intermediul căruia este într-o continuă redescoperire de sine.

Lucia

Lucia a lansat în 2015 albumul ei de debut, „Silence”. În muzica pe care o face, cântă despre ceea ce simte și trăiește și cucerește inimile ascultătorilor prin îmbinarea unui sound indie cu cel electro-pop. Are un stil inconfundabil și nu urmărește standardele în materie de muzică, de aceea merge și într-o zonă experimentală.

Alexandra Ungureanu

În cariera ei, Alexandra Ungureanu a participat la mai multe festivaluri și concursuri de muzică. În trecut, a colaborat cu formația Sistem și a cântat și cu trupa Crush. Nu este de ignorat pasiunea pe care o pentru modă, drept dovadă în 2020 a fost desemnată câștigătoarea emisiunii „Bravo, ai stil! Celebrities.” Are un stil vestimentar deosebit, iar în look-urile ei integrează creații semnate de designeri români.

Best Male Artist

Killa Fonic

De la începuturile sale alături de Șatra Benz și până acum, Killa Fonic poate fi considerat unul dintre oamenii care au format gustul pentru curentul trap în România. Pe cont propriu, Killa a explorat orizonturi muzicale noi și și-a fascinat fanii nu doar prin piesele sale, ci și prin atitudinea pe care o arată la fiecare concert sau apariție publică.

Deliric

Cu o istorie îndelungată în muzica hip-hop de la noi, fondator al trupei C.T.C. și cu o carieră solo remarcabilă, Deliric a evoluat cu vremurile și a explorat noi traiectorii muzicale, însă și-a diversificat activitatea și și-a îndreptat creativitatea și către zona de fashion, creând un business de streetwear de mare succes.

Carla’s Dreams

Un personaj aparte pentru discreția cu care se ține departe de orice aspect monden, Carla’s Dreams știe să pună în muzică nu doar experiențe și trăiri proprii, ci și gânduri, referințe culturale, opinii uneori politice, piesele sale fiind astfel complexe și instantaneu recognoscibile, fie că le cântă chiar el sau le compune pentru alții.

Smiley

Unul dintre cei mai iubiți artiști din România, Smiley are o pasiune pentru muzică ce trece dincolo de prezența lui în studio sau în concerte și ajunge direct la inimile numeroșilor săi fani de toate vârstele. Fondatorul unei case de producție care a generat deja unele dintre cele mai mari hituri ale ultimilor ani, Smiley este un artist prolific și generos, lucru vizibil și în calitatea sa de mentor la Vocea României.

WRS

Reprezentantul României la concursul internațional Eurovision 2022, WRS a reușit ceea ce nu mai făcuse, de multă vreme, nici un alt artist: nu doar că a reușit o clasare mai mult decât onorabilă în concurs, dar ne-a și oferit refrenul verii, pe care nu ne-am putut abține să îl fredonăm: „Hola, mi bebé-bé/Llámame, llámame”.