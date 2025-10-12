Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce este bine să pui pe masă în această zi, pentru a avea noroc tot anul

Pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Moaștele sale, aflate la Catedrala Mitropolitană din Iași, atrag anual sute de mii de pelerini din toate colțurile țării, care vin să se roage pentru sănătate, liniște sufletească și împlinirea dorințelor.

Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar și este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, păstrate din generație în generație.

Ce este bine să faci în ziua Sfintei Parascheva

În ziua Sfintei Parascheva, este bine să mergi la biserică sau să participi la pelerinajul de la Iași, dacă ai posibilitatea. Rugăciunea rostită cu credință în această zi este considerată deosebit de puternică, iar faptele bune, precum milostenia și ajutorul oferit celor nevoiași, aduc binecuvântare.

Se spune că este bine să gătești mâncare de post și să o împarți cu cei din jur, ca semn de recunoștință și respect față de sfânta. De asemenea, este un moment potrivit pentru reflecție, împăcare și curățenie sufletească.

Ce nu e bine să faci în ziua Sfintei Parascheva

Tradiția populară interzice munca fizică în această zi, mai ales în gospodărie. Nu se spală, nu se coase, nu se calcă și nu se toarce, deoarece se crede că aceste activități atrag necazuri și dureri, în special asupra femeilor. Nu este bine să consumi alimente de dulce, întrucât ziua este marcată cu cruce roșie și se ține post. De asemenea, certurile, gândurile negative și conflictele trebuie evitate, pentru că tulbură pacea sufletească și pot atrage ghinion.

Tradiții de Sfânta Parascheva

În multe zone ale țării, oamenii obișnuiesc să împartă colivă, colaci, fructe și vin nou în memoria celor adormiți și în cinstea sfintei. Se spune că pomana făcută în această zi aduce belșug și protecție divină. În satele din Moldova, femeile aprind lumânări la icoana Sfintei Parascheva și rostesc rugăciuni pentru sănătatea copiilor și a familiei.

De asemenea, se păstrează obiceiul ca ciobanii să observe comportamentul oilor: dacă dorm înghesuite, iarna va fi grea; dacă sunt răsfirate, iarna va fi blândă.

Obiceiuri care îți aduc noroc în ziua Sfintei Parascheva

Se crede că dacă rostești o rugăciune sinceră în fața icoanei Sfintei Parascheva sau la moaștele sale, dorințele tale se pot împlini. Milostenia făcută din suflet, fără a aștepta ceva în schimb, aduce noroc și binecuvântare. De asemenea, împăcarea cu o persoană cu care ai fost în conflict este văzută ca un gest care deschidedrumuri bune și închide cercuri negative.

Obiceiuri care îți aduc ghinion în ziua Sfintei Parascheva

Ignorarea zilei sfinte, munca fizică sau lipsa respectului față de tradiție sunt considerate semne de nepăsare care pot atrage ghinion. Se spune că femeile care spală sau cos în această zi pot avea dureri de ochi sau de cap.

De asemenea, certurile și vorbele grele rostite în ziua Sfintei Parascheva pot tulbura echilibrul spiritual și pot atrage necazuri în familie.

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată o invocație profundă de iertare, protecție și vindecare, rostită cu credință mai ales în ziua prăznuirii ei, pe 14 octombrie.

Această rugăciune este cunoscută pentru puterea ei de a aduce alinare în momente de suferință, necazuri sau boală. Credincioșii o rostesc cu speranța că Sfânta Parascheva va mijloci pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Se spune că această rugăciune face minuni pentru cei care o rostesc cu inimă curată, mai ales în fața icoanei sau a moaștelor sfintei, aflate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim.



Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.



Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin”.

Foto – arhivă

