  MENIU  
Home > Diverse > Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce este bine să pui pe masă în această zi, pentru a avea noroc tot anul

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce este bine să pui pe masă în această zi, pentru a avea noroc tot anul

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Ce este bine să pui pe masă în această zi, pentru a avea noroc tot anul
Raluca Vițu
.

Pe 14 octombrie, creștinii ortodocși o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, cunoscută drept ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Moaștele sale, aflate la Catedrala Mitropolitană din Iași, atrag anual sute de mii de pelerini din toate colțurile țării, care vin să se roage pentru sănătate, liniște sufletească și împlinirea dorințelor.

Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar și este însoțită de numeroase tradiții, obiceiuri și superstiții, păstrate din generație în generație.

Ce este bine să faci în ziua Sfintei Parascheva

În ziua Sfintei Parascheva, este bine să mergi la biserică sau să participi la pelerinajul de la Iași, dacă ai posibilitatea. Rugăciunea rostită cu credință în această zi este considerată deosebit de puternică, iar faptele bune, precum milostenia și ajutorul oferit celor nevoiași, aduc binecuvântare.

Se spune că este bine să gătești mâncare de post și să o împarți cu cei din jur, ca semn de recunoștință și respect față de sfânta. De asemenea, este un moment potrivit pentru reflecție, împăcare și curățenie sufletească.

Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Cum arată casa din Snagov în care Mirela Vaida locuiește cu soțul și cei 3 copii. Imagini din interior / FOTO
Recomandarea zilei

Ce nu e bine să faci în ziua Sfintei Parascheva

Tradiția populară interzice munca fizică în această zi, mai ales în gospodărie. Nu se spală, nu se coase, nu se calcă și nu se toarce, deoarece se crede că aceste activități atrag necazuri și dureri, în special asupra femeilor. Nu este bine să consumi alimente de dulce, întrucât ziua este marcată cu cruce roșie și se ține post. De asemenea, certurile, gândurile negative și conflictele trebuie evitate, pentru că tulbură pacea sufletească și pot atrage ghinion.

Tradiții de Sfânta Parascheva

În multe zone ale țării, oamenii obișnuiesc să împartă colivă, colaci, fructe și vin nou în memoria celor adormiți și în cinstea sfintei. Se spune că pomana făcută în această zi aduce belșug și protecție divină. În satele din Moldova, femeile aprind lumânări la icoana Sfintei Parascheva și rostesc rugăciuni pentru sănătatea copiilor și a familiei.

La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Recomandarea zilei

De asemenea, se păstrează obiceiul ca ciobanii să observe comportamentul oilor: dacă dorm înghesuite, iarna va fi grea; dacă sunt răsfirate, iarna va fi blândă.

Obiceiuri care îți aduc noroc în ziua Sfintei Parascheva

Se crede că dacă rostești o rugăciune sinceră în fața icoanei Sfintei Parascheva sau la moaștele sale, dorințele tale se pot împlini. Milostenia făcută din suflet, fără a aștepta ceva în schimb, aduce noroc și binecuvântare. De asemenea, împăcarea cu o persoană cu care ai fost în conflict este văzută ca un gest care deschidedrumuri bune și închide cercuri negative.

Obiceiuri care îți aduc ghinion în ziua Sfintei Parascheva

Ignorarea zilei sfinte, munca fizică sau lipsa respectului față de tradiție sunt considerate semne de nepăsare care pot atrage ghinion. Se spune că femeile care spală sau cos în această zi pot avea dureri de ochi sau de cap.

De asemenea, certurile și vorbele grele rostite în ziua Sfintei Parascheva pot tulbura echilibrul spiritual și pot atrage necazuri în familie.

Citeşte şi: Felicitări și mesaje de Sfânta Parascheva. Cine se sărbătorește de Sf. Parascheva

Citeşte şi: Regulile pentru participarea la pelerinajul de Sfânta Parascheva

Citeşte şi: Părintele Teologos a dezvăluit care este cea mai puternică rugăciune de spus în Postul Paștelui

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Parascheva

Cea mai puternică rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată o invocație profundă de iertare, protecție și vindecare, rostită cu credință mai ales în ziua prăznuirii ei, pe 14 octombrie.

Această rugăciune este cunoscută pentru puterea ei de a aduce alinare în momente de suferință, necazuri sau boală. Credincioșii o rostesc cu speranța că Sfânta Parascheva va mijloci pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Se spune că această rugăciune face minuni pentru cei care o rostesc cu inimă curată, mai ales în fața icoanei sau a moaștelor sfintei, aflate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

„Doamne, Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfri­co­șă­toare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, ce în toată ziua, nenumărate, cu ne­so­co­tință le săvârșim.

Noi suntem păcătoși, ne­treb­nici și plini de răutate; iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne! Nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga mi­los­tivirea prin sârguința cea de toate zilele, dă­ruiește-ne-o Tu ca un îndurat mult-Milostiv.

Doamne, pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea­sfânt numele Tău în veci. Amin”.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Fanatik
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
Cât costă ceasul cu care se afișează Radu Drăgușin la mână. Se vede că e milionar
GSP.ro
Diana Șucu a transmis un mesaj după 20 de ani alături de Dan Șucu: „Poate sună demodat”
Diana Șucu a transmis un mesaj după 20 de ani alături de Dan Șucu: „Poate sună demodat”
Click.ro
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Citește și...
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Temperatura ideală în casă ca să nu plătești mai mult de 400 de lei pe lună la căldură: cât să setezi termostatul ziua și noaptea
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
O stea care s-a stins prea devreme: Drumul tragic al Laurei Stoica
Adjective fără grade de comparaţie 
Cum se calculează volumul
Ce este şi cum se determină cel mai mare divizor comun
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Când cad primii fulgi în Bucureşti. Prognoza ANM lunară. Inversiune termică în noiembrie

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce fiică frumoasă are Gabi Tamaș de la Asia Express 2025. Fotbalistul își mai dorește un copil: „Să dea Domnul! Lucrăm”
Ce fiică frumoasă are Gabi Tamaș de la Asia Express 2025. Fotbalistul își mai dorește un copil: „Să dea Domnul! Lucrăm”
Diane Keaton a murit. Celebra actriță de la Hollywood avea 79 de ani
Diane Keaton a murit. Celebra actriță de la Hollywood avea 79 de ani
Proiecte speciale
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Doina Teodoru, în tandrețuri cu sosia lui Cătălin Scărlătescu. Actrița nu pierde timpul după despărțire
Elle
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Anca Dinicu, declarații sincere despre rolul de mamă. Cum s-a schimbat actrița după ce s-a născut fiul ei: „Este cu siguranță copleșitor...”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…” FOTO
DailyBusiness.ro
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Melania Trump și Putin comunică în legătură cu copiii afectați de război în Ucraina
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2025
A1.ro
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive
Horoscop 13 octombrie 2025. Venus în Balanță. O zodie șochează pe toată lumea cu decizia ei. O nouă perspectivă o face să-și schimbe total viața
Horoscop 13 octombrie 2025. Venus în Balanță. O zodie șochează pe toată lumea cu decizia ei. O nouă perspectivă o face să-și schimbe total viața
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Îndrăgita actriță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Horoscop 12 octombrie 2025. Destinul e de partea ei. O zodie scapă de probleme și intră într-o nouă etapă a vieții
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Cum arată meniul de la restaurantul lui Virgil Ianțu. Cât te costă să iei masa în locația de lux
Observator News
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Libertatea pentru Femei
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Diana Dumitrescu și-a schimbat radical înfățișarea de când s-a pocăit. Cum arată actrița acum, când merge la biserică
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Ce n-a făcut niciodată Dan Alexa pentru copiii lui. A recunoscut abia după Asia Express. Detalii despre cele două fete și băiețelul din a doua căsătorie
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
Doliu în lumea filmului. S-a stins un actor iubit de mulți români
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
De ce a murit, de fapt, Marius Keseri de la Direcția 5. A dus o luptă cruntă, departe de ochii publicului...
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Cine e dansatoarea de 35 de ani care a murit după ce niște șamani i-au spus să renunțe la tratamentul oncologic
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A confundat semnele unei infecții grave cu gripa și a ajuns la amputația picioarelor. „Tușeam și mă simțeam obosită”
A confundat semnele unei infecții grave cu gripa și a ajuns la amputația picioarelor. „Tușeam și mă simțeam obosită”
Vitamina D2 sau D3? Greșeala surprinzătoare pe care o fac milioane de oameni când aleg un supliment alimentar
Vitamina D2 sau D3? Greșeala surprinzătoare pe care o fac milioane de oameni când aleg un supliment alimentar
O nouă epidemie vine din Asia: Peste 4000 de spitalizări și zeci de școli închise în Japonia
O nouă epidemie vine din Asia: Peste 4000 de spitalizări și zeci de școli închise în Japonia
Cardiolog: Nu aș mânca aceste nouă alimente, nici dacă m-ai plăti, după ce am tratat 20 de ani boli de inimă
Cardiolog: Nu aș mânca aceste nouă alimente, nici dacă m-ai plăti, după ce am tratat 20 de ani boli de inimă
TV Mania
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Cum arată casa de un milion de euro a lui Ștefan Bănică. Și ghiciți cine a mai trăit aici înainte? Andreea Marin!
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Mara Bănică, transformare spectaculoasă după „Asia Express”! A reușit să slăbească 20 de kilograme și a dezvăluit cum a reușit
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Câți bani a primit Serghei Mizil pentru participarea la Asia Express. A revenit în România cu o mică avere
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Andra, transformare spectaculoasă! A slăbit enorm și a împărtășit secretul tuturor: „Cătălin m-a susținut, deși sunt pofticioasă”
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton