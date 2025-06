Citește seara mai des rugăciuni pentru vise urâte și coșmaruri, dacă somnul tău este tulburat de ele. Cadența liniștitoare a rugăciunilor ne ajută să ne limpezim mintea și să ne luminăm sufletul, să dormim mai liniștiți și să scăpăm de acele vise urâte și coșmaruri care ne tulbură inima!

Visele sunt indicii puternice izvorâte din subconștient, care pot reflecta gândurile, emoțiile, speranțele, dar și temerile noastre. Mulți dintre cei mai credincioși rostesc adesea rugăciuni pentru vise urâte și coșmaruri pentru a dormi împăcați și netulburați.

Fricile noastre, anxietatea, emoțiile negative și temerile de peste zi ne tulbură adesea cu vise urâte și coșmaruri în somn, mai ales în perioadele foarte stresante și obositoare. Subconştientul comunică prin simboluri şi imagini metaforice în vise. Fie ele frumoase, fie coşmaruri, visele transmit mai mult decât ne lasă să vedem. Uneori, ne aduc aminte lucruri uitate, alteori ne ajută să ne dăm seama ce ne lipseşte cu adevărat. În visele urâte, fără să fim conştienţi de acest lucru, subconștientul aduce la suprafaţă situaţii care ne preocupă în mod deosebit, care ne îngrijorează sau care trezesc teamă.

Uităm 90% din vise, dar coșmarurile persistă

În primele cinci minute de când ne trezim, uităm cel puţin jumătate din visele pe care le-am avut. Iar în zece minute, visele se pierd în proporţie de 90%. Aşa se explică faptul că, deşi visăm în fiecare noapte, de cele mai multe ori dimineaţa avem impresia că nu am visat nimic.

Doar visele cu semnificaţii puternice şi coşmarurile rămân în amintirea noastră peste zi. Iar dintre toate visele pe care le avem, ne amintim de obicei unul, mai rar două, doar dacă au legătură între ele.

O mare parte dintre onirologi, cercetătorii somnului, consideră că visele urâte scot la suprafaţă spaimele şi angoasele noastre şi ne pregătesc să facem faţă situaţiilor de care ne temem. Coşmarurile ne obligă să ne confruntăm cu cele mai înspăimântătoare situaţii pe care, probabil, nu le vom trăi niciodată în realitate, dar mintea noastră este cumva pregătită să le facă faţă.

În copilărie, visele negre sunt legate de monştrii din desenele animate sau de teama că ne-am putea pierde de părinţi. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, simbolurile care apar în coşmaruri se diversifică. Accidentele de maşină, moartea cuiva drag, moartea proprie sau sentimentul că suntem urmăriţi de un criminal sunt printre cele mai întâlnite coşmaruri din viaţa adultă.

Ce spun preoții despre visele urâte și rugăciuni

Mulți duhovnici explică mai simplu cauzele viselor urâte, care ne înspăimântă. Preoții spun că ele vin de la diavol care ne apare în vis sub diferite chipuri pentru a ne tulbura sufletul. Dar, dacă ai inima curată și te știi izbăvit de păcate, rugăciunile către Dumnezeu te ajută să alungi visele urâte. Cel care are mintea și sufletul curat va înțelege că visul urât este un vicleșug al necuratului și va alunga duhurile rele prin rugăciuni.

Preoții susțin că visele urâte pot proveni din patimile sufletului nostru care ne înrobesc. Duhurile rele dau târcoale inclusiv în vise mai ales celor care au conștiința încărcată. Dar cine rostește rugăciuni sincere, cu dragoste față de Dumnezeu, și mai ales rugăciuni pentru vise urâte și coșmaruri nu trebuie să se teamă de ispita celui necurat.

Rugăciune către Dumnezeu Tatăl pentru mântuirea de coșmaruri

Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea; Pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeule mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat!

Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea.

În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.

Pentru ce esti mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește spre Dumnezeu și mă voi mărturisi Lui, și Dumnezeul meu. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru Dânsul; Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu.

Amin!

Rugăciune către Arhanghelul Mihai să te izbăvească de visele urâte

Arhanghelul Mihail este cel care a luptat neînfricat și a izbăvit în lupta lui împotriva diavolului. Lui să ne rugăm să ne izbăvească și pe noi de ispitele și relele pe care necuratul ni le trimite în vise.

Doamne, Dumnezeule mare, Împărate Cel fără de început, trimite pe Mihail, Arhanghelul Tău în ajutorul meu, ca să mă scape de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți.

O, Mihaile, mare Arhanghele, întâiule stătător și voievod al cereștilor puteri, fii mie ajutor întru toate, în strâmbătăți, în scârbe, întru mâhnire, în pustii, pe cale și pe apă, și mă izbăvește de toată înșelăciunea diavolească.

Iar când mă vei auzi pe mine robul tău, rugându-mă ție și chemând numele tău, grăbește spre ajutorul meu, și auzi rugăciunea mea.

Așa mare Arhanghele, biruiește pe toți cei care se împotrivesc mie, și mă acoperă și mă apără de cel viclean cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci, și cu solirile marilor Arhangheli, și ale tuturor puterilor cerești, totodeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin!

Rugăciuni pentru vise urâte din Psalmii lui David

Dumnezeule, întru numele Tău mân­tuiește-mă și întru puterea Ta mă ju­decă. Dumnezeule, ascultă rugă­ciunea mea; pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abă­tut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeul mântuirii me­le, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugă­ciu­nea mea; că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat!

Miluiește-mă, Doamne, că nepu­tin­­­cios sunt! Vindecă-mă, că s-a tul­bu­rat foarte sufletul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nop­țile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald așternutul.

Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăj­­duiește spre Dumnezeu și mă voi măr­turisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.

Domnul este luminarea mea și Mân­­tuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea și scă­pa­rea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru Dânsul: Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin.”

Rugăciune pentru liniște în prag de seară

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață!

Vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Amin!

Rugăciune scurtă împotrtiva coșmarurilor

Dumnezeul meu, Tatăl nostru care ești în ceruri, acum când vocile au amuțit și zgomotele au încetat, de aici, din pat, inima mea se înalță spre Tine, spunându-Ți: Cred în Tine, nădăjduiesc în Tine și te iubesc cu toată puterea mea, Mărire Ție, Doamne!

Încredințez în mâinile Tale osteneala și luptele, bucuriile și dezamăgirile acestei zile care a trecut. Te rog să mă ierți, Doamne! Întru numele Tău, Doamne, mă voi odihni liniștit. Amin!

Rugăciune pentru un somn liniștit

Dumnezeul meu, acum când vocile au amuțit și zgomotele au încetat, de aici, din pat, inima mea se înalță spre Tine, spunându-Ți:

Cred în Tine, nădăjduiesc în Tine și te iubesc cu toată puterea mea, Mărire Ție, Doamne! Încredințez în mâinile Tale osteneala și luptele, bucuriile și dezamăgirile acestei zile care a trecut.

Dacă nervii m-au trădat, dacă impulsurile egoiste m-au dominat, dacă am dat naștere la resentimente sau la tristețe,

Te rog să mă ierți, Doamne! Fie-Ți milă de mine.

Dacă am fost necredincios, dacă am pronunțat cuvinte în zadar, dacă m-am lăsat condus de nerăbdare, dacă am reprezentat vreo problemă pentru cineva, Te rog să mă ierți, Doamne!

În această noapte nu vreau să adorm până nu voi simți în suflet siguranța milostivirii Tale, dulcea Ta milostivire complet gratuită.

Îți mulțumesc, Dumnezeul meu, pentru că ai fost umbra răcoroasă care m-a acoperit pe tot parcursul acestei zile.

Îți mulțumesc, deoarece invizibil și afectuos ai avut grijă de mine asemenea unei mame în tot acest timp.

Doamne! În jurul meu totul este liniștit și calm. Trimite îngerul păcii în această casă. Relaxează-mi nervii, calmează-mi spiritul, alungă tensiunile, inundă-mi ființa cu liniște și cu seninătate.

Veghează asupra mea, Părinte iubit, în timp ce mă încredințez somnului, asemenea unui copil care doarme fericit în brațele Tale.

Întru numele Tău, Doamne, mă voi odihni liniștit. Amin!

