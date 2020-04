Mesajul unui rezident care luptă împotriva coronavirusului: „E tare comod să urâți din casă, de pe canapea”

„Cu mască și la trei ore de purtat masca… Așa arată fața mea și e abia jumătatea programului, dintr-o singură zi. Și mă pot considera dintre cei „norocoși” că au o asemenea mască. Urmează să mai vină alte zece, pe care dau vreo 350 lei. Dacă or mai veni”, a scris tânăra rezidentă pe rețeaua de socializare.

„Nu vă mai bateți joc de noi, e tare comod să urâți din casă, de pe canapea. Habar nu aveți care e situația reală în spitale…”, a transmis ea.

„Sunt nemâncată de aseară, nu am mai băut apă de dimineață. Abia acum am ajuns acasă. Căci, odată echipat, nu te mai dezbraci să pui mâna la gură, să mănânci, să bei etc. Sunt ruptă”, a mai scris medicul resident în comentarii, după ce zeci de personae i-au transmis mesaje de încurajare.

Sursă foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro