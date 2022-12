Cartea care a prezis scufundarea vasului Titanic. A fost scrisă cu 14 ani înainte de tragedie

Titanic, cel mai mare pachebot din lume, s-a scufundat pe 10 aprilie 1912, la patru zile de la plecarea din port. Povestea tragediei Titanicului a devenit cunoscută lumii după apariția filmului cu același nume, regizat de James Cameron.

Puține sunt persoanele care nu au auzit de Titanic și de scufundarea celui mai mare vas din lume chiar în timpul primei sale călătorii. Deși atunci nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie, există o carte care a fost scrisă cu 14 ani înainte de construirea celebrului vas. Iar această carte este ca o prezicere a tragediei ce s-a abătut asupra Titanicului și a oamenilor ce se aflau atunci la bord.

„The Wreck of the Titan”, cartea care a prezis scufundarea vasului Titanic

În anul 1989, scriitorul Morgan Robertson a scris o carte intitulată „The wreck of the Titan: Or, Futility”. La prima vedere nu pare să aibă nicio legătură cu celebrul vas scufundat în aprilie 1912. Însă, în paginile sale stă scrisă povestea pachebotului Titan, ce se scufundă în apele Atalnticului de Nord, după ce a lovit un aisberg.

Potrivit Atlas-geografic.net, în carte există mult mai multe coincidențe. Atât în carte, cât și în realitate, numele căpitanului vasului era Smith.

Coincidențele dintre cartea „The Wreck of the Titan” și scufundarea Titanicului

Un număr destul de mare de asemănări există în cele două povești. Ambele nave au plecat din Anglia. Dacă în carte traseul a fost Liverpool – New York, traseul Titanicului a fost Southampton – New York.

Motivul scufundării a fost același: viteza excesivă și lovirea unui aisberg. De asemenea, ambele vase aveau un număr insuficient de bărci de salvare.

Atât Titan, cât și Titanicul s-au scufundat în luna aprilie și despre ambele s-a spus că sunt de nescufundat.

În timp ce Titan avea 244 metri lungime, Titanicul a avut 269 metri, ambele fiind construite din aliaje de oțel de ultimă generație.

În carte, Titan avea 19 compartimente și trei elice, iar Titanicul a avut 16 compartimente și trei elice.

Cât despre bărcile de salvare, cartea spune că Titan a avut 16 asltfel de bărci, plus patru bărci pliabile la un număr de 2.000 de pasageri. În realitate, Titanicul a avut 24 de bărci de salvare, iar la bord s-au aflat 2.228 pasageri.

Autorul cărții s-a îmbogățit după scufundarea Titanicului

Cartea „The Wreck of the Titan”, care spune povestea lui John Rowland, un ofițer al marinei britanice ce a supraviețuit scufundării vasului, a devenit cunoscută după scufundarea Titanicului, în anul 1912.

Acesta a vândut atunci atât de multe cărți încât s-a îmbogățit.

În anul 1935, un alt accident maritim a fost pe cale să se producă, în același loc în care Titanicul s-a scufundat. Cargoul Titanian, care transporta cărbune, a plecat din Anglia și se îndrepta spre Canada. În momentul în care vasul se apropia de locul unde s-a scufundat Titanicul, marinarul care se ocupa de supravegherea rutei a simțit că trebuie să oprească nava.

Marinarul, care era născut chiar în ziua tragiediei Titanicului, a ezitat la început, însă în cele din urmă a decis să își urmeze instinctul. Astfel, el a evitat o coliziune cu câteva aisberguri care se aflau pe traseu.

