Atac armat într-o stație de metrou din Brooklyn

Atac armat la o stație de metrou din Broolyn, New York. Autoritățile au intervenit, marți, la stația de metrou 36th Street, din Sunset Park, Brooklyn, după ce au fost alertate de mai multe apeluri care indicau un incident armat și câteva explozii. La fața locului au fost găsite mai multe persoane împușcate.

Potrivit primelor informații, un bărbat care purta o mască de gaze și o vestă de construcții ar fi fost văzut aruncând un dispozitiv în statția de metrou, iar apoi deschizând focul asupra oamenilor.

Multiple people shot in the 36th street station in #Brooklyn. Multiple undetonated devices are also found. #SubwayStation pic.twitter.com/qZh0AkfHSX