Chiar dacă pare greu de crezut, un comediant, un om care face stand-up și îi face pe cei din jur să râdă poate suferi de depresie. Ba chiar mai mult, poate spune că stand-up-ul a contribuit la starea sa depresivă. Este povestea lui George, un tânăr care a învățat să se lupte cu suișurile și coborâșurile vieții, apelând la ajutor de specialitate.

George Bonea, care a apărut și în show-ul „Românii au talent” și a făcut milioane de români să râdă în fața televizoarelor, mi-a mărturist că a mers de multe ori la psiholog, el însuși suferind de depresie.

„Aveam, ca foarte mulți oameni, probleme care se adună, care țin de copilărie, de familie. Treceam și printr-un montagne russe al carierei. Când eram pe val, când picam. Eram destul de tânăr, aveam 21 de ani și nu știam să controlez chestiile acestea din viață. Să zicem că era o depresie care m-a adus acolo. Mă consider norocos pentru că am avut oameni în anturaj care au știu să mă îndrume spre un profesionist. Nu au spus „las că trece, ia de bea, nu mai pune la suflet”. Nu e chiar așa, că se adună. Tu crezi că scapi de ele și te trezești 10 ani mai târziu că ai o răbufnire și ai de suferit. Mersul la psiholog a durat foarte mulți ani și o recomand”, ne-a povestit George.

„Singura mea revoltă era umorul”

Pentru el, comicul a fost mai mult decât o carieră, a fost un mod de a scăpa de răutățile celor din jur, chiar din copilărie.

„În copilărie eram foarte scund și foarte slab. Și cumva asta mă făcea să fiu un pic ciuca bătăii în cartier și la școală. Așa că singura mea formă de revoltă era umorul. Ca să răspund unei palme sau unui capac sau unei înjosiri fizice am început să răspund cu glume. Când am început să prind gustul, adică prin clasa a șasea, dacă eu făceam mișto de golanul clasei și colegii râdeau, practic ei mă ridicau pe un piedestal în ochii lor și în ochii mei. Evident că urma să iau mai multă bătaie, dar aveam și eu arma mea și puteam să o folosesc. Și tu crești și ajungi să ai probleme mai profunde, mai legate de viața de zi cu zi, începi să ai relații și vin frustrările de acolo și ai un loc de muncă și vin frustrări și de acolo și tot așa”, a spus comediantul.

„Stand-up-ul e ca un drog”

Pentru el, stand-up-ul este precum un drog care îi dă o stare extraordinară, dar care dă și dependență.

„Și stand-up-ul e precum heroina. Se spune că e un drog puternic care te rupe de lume și îți dă o stare extraordinară. Îți rupe capul de griji, dar te leagă foarte mult de ea. La fel e și cu stand-up-ul. Te ajută o perioadă, poate să te ajute în seara în care îl faci, poate să te ajute o săptămână. Când se termină sau ai niște goluri sau nu ai inspirație sau ai niște frustrări de unde nu reușești să scoți gluma cu care să faci de râs acele frustrări și lumea să te ridice exact ca în școală, e exact sevrajul, durerea pe care o ai când nu ai heroină. Stand-up-ul te ridică și te coboară. La un moment dat începi să te rodezi”, a continuat el.

Stand-up-ul, despresie și terapie

Potrivit acestuia, stand-up-ul a contribuit destul de mult la depresia în care intrase. Și totuți, stand-up-ul a fost și o metodă terapeutică care l-a ajutat să scape de frustări și stres.

„Simțeam mereu că jonglez cu cariera. Începuse să apară și stand-up-ul în viața mea și cumva mă suprasolicita mai ales emoțional. Simțeam că sunt pe un val, uneori îl pierdeam, uneori îl apucam și simțeam că pot mai mult, uneori simțeam că trebuie să mă las și chestiile astea te consumă. E o metodă terapeutică foarte bună pentru că te ajută să exprimi anumite frustrări sau dureri într-un mod comic astfel încât să fii plăcut pentru public, tu cumva suplinind o lipsă de atenție pe care ai avut-o în copilărie sau în perioada de dezvoltare”, a explicat Bonea.

Din nou la psiholog

În urma unui spectacol care nu a ieșit cum trebuia, George a ajuns din nou pe canapeaua psihologului.

„Am avut un spectacol care a ieșit foarte prost. Oamenii au râs, dar am impactat eu niște reacții din breaslă pe care le-am simțit foarte acut, care m-au impactat foarte rău. A fost o lună, două când eram în sensul de sunt prost, nu în sensul de mă las, care e mai rău. Mă simțeam efectiv incapabil, ceea ce e mult mai rău, e ca și cum ți-ar toci cineva ultima ta armă împotriva frustrărilor și a durerilor personale. Am ajuns la terapie, am discutat subiectul și am reparat în timp și acum sunt ok. Cred că vine și cu maturizarea pentru că la un moment dat parcă nu îți mai vine să te bați cu toate frustrările. Te împaci cu ele, le înțelegi și le rezolvi. Așa e și cu stand-up-ul: te împaci cu showurile care nu ies, le repari pe cele care nu ies și găsești și alte metode de a trăi și de a te consuma emoțional. Mai scrii o carte, mai ai un blog, mai ai o trupă, mai și muncești”, a arătat comediantul.

Miercuri 10

În acest sens, George a scris și o carte. Din banii strânși prin vânzarea acestei cărți, intitulată „Miercuri 10”, el a ajutat la deschiderea unui cabinet de psihologie, unde în fiecare miercuri se fac ședințe gratuite cu persoanele depresive sau cu tendințe sinucigașe, ce nu își permit să plătească astfel de ședințe.

„Începuse prima dată ca o formă de jurnal (n.r. cartea). Eu făceam naveta cu trenul și mi se părea o metodă terapeutică să scriu niște experințe pe care le trăiam, dar le gonflam de amorul artei. Între timp a căpătat o formă, a ajuns la sertar un an doi, am întâlnit niște oameni mișto și la un moment dat a fost un proiect care publica amatori. Nu aveam nicio intenție să public, dar m-am împrieteni cu Olivia Vereha care publica o carte. Și mi-am făcut curaj. Am terminat-o, a trecut prin tot felul de restructurări. Am publicat-o și atunci m-am gândit că fiind un subiect de așa natură în carte, problema cu suicidul, m-am gândit la o campanie. Ca toți banii care se strâng din vânzarea cărții, să se ducă într-un cabinet care s-a și deschis. La acel cabinet să fie ședințe gratuite pentru persoanele cu tendințe suicidale, care suferă de depresie. Cred că a fost un succes pentru o primă carte”, a arătat el.

Surse de inspirație

Acum, George se bucură de fiecare moment pe care îl petrece pe scenă și ne-a dezvăluit și care sunt sursele sale de inspirație.

„Mi se pare comic să descopăr chestii despre natura umană, mi se pare comic să găsesc similitudini între omul de peșteră și omul modern și de acolo vine umorul. Mai sunt schestii psihologice pe care toți le trăim dar nu le conștientizăm și devine comic când devii conștient de ele, plus chestiile de zi cu zi care sunt sociale”, a mai spus George.

Just Another Lie

Bonea nu se bucură doar de succes ca comediant, el face parte și din trupa „Just Another Lie” și spune că este o senzație minunată să fii pe scenă și să creezi o atmosferă în care toată lumea să se simtă bine.

„Trupa are un istoric de 8 ani. La început era doar basistul cu o altă solistă, cântau cu totul alt stil. Erau alți chitariști, alt toboșar. Eu în trupă sunt de șase ani. Am legat un nucleu puternic. Voiam să transmitem atmosferă la concert, de dans, veselie, cu mesaj ușor de înțeles și de auzit. Am plecat de la punk și acum suntem mai mult spre raggae. Facem o atmosferă cât mai relaxantă la concerte. Între timp ne-am perfecționat, am început să învățăm și alte instrumente, ca show-ul pe care îl facem să fie cât mai plin, să fie cât mai relaxant”, a dezvăluit George.

În prezent, George, care este de profesie jurnalist, pregătește o altă carte care promite să fie cel puțin la fel de bună ca „Miercuri 10”. El încă speră că, la un moment dat, se va întoarce la prima lui dragoste, radioul. Până atunci, se bucură de fiecare moment de stand-up pe care îl pregătește publicului său. Nu în ultimul rând, el le dă un sfat tuturor celor care suferă de depresie sau au probleme asemănătoare: „Cereți ajutor!”.

Citește și: Actorul Dwayne Johnson a dezvăluit că a suferit de depresie: ”Afecțiunea nu discriminează”

Citește și: Răzvan Fodor suferă de depresie și anxietate de 6 luni