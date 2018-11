Cum arată și ce mai face Aura Urziceanu la 40 de ani după ce a părăsit România

Aura Urziceanu, care luna viitoare va împlini 72 de ani, și-a părăsit țara sa natală înainte de căderea comunismului și a imigrat în Canada. Acolo s-a căsătorit cu percuționistul canadian Ron Rully, care a decedat în 2015. Cei doi au avut împreună un băiat, pe Elia Cristopher Rully, în vârstă de 47 de ani, de asemenea muzician.

Conform presei, relația dintre Aura Urziceanu și fiul său nu a fost foarte apropiată, în ciuda faptului că au încercat să păstreze aparențele și au înregistrat câteva piese împreună. Fiul său locuiește în Londra, iar Aura Urziceanu a rămas în Toronto, Canada. De asemenea, s-a vorbit mult și despre faptul că Aura Urziceanu și-a abandonat soțul imobilizat pe patul de moarte, în sensul că nu i-ar fi acordat atenția și îngrijirea de care acesta ar fi avut nevoie. Totodată, aceasta s-ar fi reîntors pe scena localurilor din Canada în aceea perioadă, gest care a deranjat publicul autohton, însă se pare că ar fi făcut-o din cauza banilor, Aura intrând în mari datorii în acea perioadă.

În urmă cu doi ani, numele Aurei Urziceanu ținea din nou primele pagini ale ziarelor, atunci când Alex Baroc, concurent la ”Vocea României”, a susținut că este nepotul său și-i moștenește genele muzicale. Artista a negat că ar avea vreo legătură de sânge cu tânărul respectiv.

Aura Urziceanu a revenit în România după 11 ani, pentru a participa la o emisiune de televiziune, și mai apoi, în 2004, a făcut parte din juriul Festivalului Cerbul de aur de la Brașov. Pe de altă parte, în urmă cu mai mulți ani a încercat să se repatrieze, însă fără succes, întâmpinând obstacole din partea autorităților, și ulterior a anunțat că renunță la cetățenia română. În plus, în România începuseră să circule zvonuri că artista ar fi de orgine rromă, fapt ce a dezamăgit-o profund: „Păcat că, în toți acești mulți, mulți ani petrecuți aici la superlativ, nu mi-am pierdut din simțământul de român. Mi-ar fi prins atât de bine și m-ar fi scutit de dezămagirea, ruptul sufletului, nervii și îmbolnăvirea sufletească pe care am suferit-o și cu care am plecat din România. După cinci ani de urâțenii, răutăți, românii nu-mi dau nici cea mai mică portiță de a-i înțelege, admite… dimpotrivă!”, – spunea Aura Urziceanu în urmă cu câțiva ani, într-o scrisoare deschisă, despre motivele care au împins-o să se gândească să renunțe la cetățenia română.

După ce și-a făcut vocea auzită pe marile scene ale lumii și a colaborat cu nume de legendă ale jazzului, precum Quincy Jones, Duke Ellington, Thad Jones sau Ella Fitzgerald, Aura Urziceanu revine acum în România pentru un recital extraordinar la insistențele lui Ionel Tudor și Big Bandul Radio. Pe data de 21 noiembrie, Aura Urziceanu va cânta la Muzeului Național de Artă al României, iar biletele s-au vândut încă din prima zi de când s-au pus în vânzare, drept dovadă că este o artistp în continuare apreciată și iubită de români.

Citește și – Angela Similea, o poveste de viață tulburătoare. A fost căsătorită de 4 ori, dar l-a iubit pe Florin Piersic

Citește și – Monica Tatoiu o critică pe Meghan Markle: „Nu se poate compara cu Kate”

Sursă foto: Arhivă Ringier, Facebook