Totul despre fenomenul Luna Neagră. Când are loc, ce zodii afectează și în ce fel

La doar câteva săptămâni după Perseide, un alt fenomen astronomic este pe cale să aibă loc – o „Lună Neagră”. Fenomenul urmează să aibă loc pe 23 august și va afecta câteva zodii în mod special. Iată tot ce trebuie să știi despre acest fenomen.

Totul despre Luna Neagră

Luna Neagră va răsări pe 23 august, în noaptea de sâmbătă spre duminică și este un fenomen rar, care apare o dată la 33 de luni. Cu toate acestea, fenomenul nu va fi la fel de spectaculos ca alte evenimente cerești din această lună – de fapt, nu vei putea vedea deloc Luna – dar raritatea sa o face fascinantă. Deși nu este un termen astronomic oficial, „Lună Neagră” este folosit pentru a descrie „momente neobișnuite ale fazei de Lună nouă”.

Citește și: După 150 de ani apare Super Luna Albastră Sângerie, un fenomen astronomic rar. Cum influențează zodiile!

Pentru a înțelege mai bine, poate fi util să ne gândim la Luna Albastră, care face referire la rara „Lună plină suplimentară” care apare o dată la doi ani și jumătate, potrivit NASA.

Cum ciclul lunar este de 29,5 zile, puțin mai scurt decât o lună calendaristică medie, în cele din urmă o Lună plină va cădea în prima sau a doua zi a lunii, permițând apariția unei alte Luni pline chiar înainte ca luna calendaristică să se încheie.

În schimb, Luna Neagră se referă la faza de Lună nouă, sau, așa cum o descrie NASA, „faza invizibilă”, când Luna răsare împreună cu Soarele, dar este poziționată între Pământ și Soare. Partea iluminată a Lunii este opusă Pământului, ceea ce o face imposibil de văzut.

Citește și: Eclipsă totală de Lună, vizibilă şi din România

Luna Neagră este opusul Lunii Albastre, ambele fiind fenomene rare.

O Lună Neagră apare și din cauza decalajului dintre ciclul lunar și durata medie a unei luni calendaristice, termenul fiind folosit pentru a desemna a treia dintre cele patru Luni noi dintr-un anotimp.

Data de 23 august marchează a treia Lună nouă a verii din 2025, iar a patra va avea loc pe 21 septembrie.

Alternativ, Luna Neagră poate însemna și a doua Lună nouă într-o singură lună calendaristică, un fenomen care nu va mai avea loc până pe 31 august 2027.

O Lună nouă aduce și cel mai întunecat cer de noapte, oferind astfel cea mai bună ocazie de a admira stelele.

Ce zodii vor fi afectate de Luna Neagră

Luna Neagră este un moment important pentru două zodii: Rac și Leu. Acestea au câteva problemele de rezolvat, iar această perioadă este prielnică pentru a face acest lucru.

Citește și: Zodiile care termină luna în lacrimi. Veștile rele se țin lanț pentru ele în ultimele zile din august

Rac

Angajamentele sunt în centrul atenției în timpul Lunii Pline din această lună pentru tine. S-ar putea să îți dorești independență emoțională sau financiară, dar o nevoie de conexiune mai profundă, mai umană, te-ar putea face să te simți neliniștit, mai ales în ceea ce privește resursele comune și intimitatea. Lunile Pline tind să aducă problemele aflate în desfășurare la un punct culminant sau să închidă un capitol, așa că permite-ți să „simți tot ce e de simțit” în timp ce Luna – guvernatoarea ta – este la cea mai mare putere a sa. Eliberându-te de frici, ai putea transforma modul în care gestionezi angajamentele legate de relațiile apropiate și de finanțele tale.

Leu

Cu o Lună Plină în zona relațiilor din viața ta în această lună, problemele legate de un parteneriat personal sau profesional ar putea ajunge într-un punct în care nu mai pot fi evitate. Acest lucru poate fi benefic, dacă intenția este să consolidezi cu bucurie – chiar spontan – conexiunea voastră. Pe de altă parte, dacă te îndrepți spre o „despărțire de trupă”, nici asta nu e ceva negativ, dacă răspunde unei nevoi tot mai mari de libertate, autenticitate și independență. Esențialul Lunii Pline din august este să verifici starea relațiilor tale cele mai importante – să vezi cum merg și care ar putea fi pașii următori – în loc să rămâi blocat în starea actuală doar pentru că e mai comod.

Știai că?

Lunile Negre lunare apar aproximativ o dată la fiecare 29 de luni. Aceasta este definiția unei Luni Negre ca fiind a doua Lună nouă dintr-o lună calendaristică.

Citește și: Horoscop 20 august 2025. Zodia care primește surpriza vieții. Astrele îi oferă cadoul pe care îl aștepta de mult

Lunile Negre sezoniere apar aproximativ o dată la fiecare 33 de luni. Aceasta este definiția unei Luni Negre ca fiind a treia dintre cele patru Luni noi dintr-un anotimp – iar acest tip de Lună Neagră va avea loc pe 22–23 august.

Ultima Lună Neagră sezonieră, înaintea celei din august 2025, a fost pe 19 mai 2023. Iar următoarea este astăzi, pe 20 august 2028.

Ultima Lună Neagră lunară a fost pe 30–31 decembrie 2024. Iar următoarea Lună Neagră lunară va avea loc pe 31 august 2027.

Numele de „Lună Albastră” poate fi înșelător. Luna nu capătă o culoare albastră în timpul acestor faze de Lună plină. În schimb, numele de „Lună Neagră” este puțin mai precis, deoarece nu poți vedea Luna pe cerul nopții (pentru că este vizibilă pe timpul zilei!). Partea întunecată a Lunii este orientată spre Pământ în timpul fazei de Lună nouă.

Urmărește-ne pe Google News