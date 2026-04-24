Horoscop săptămânal 27 aprilie – 3 mai 2026. Problemele se țin lanț. O zodie simte că norocul îi întoarce spatele. Răsturnări de situație și conflicte neașteptate

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Horoscop săptămânal 27 aprilie – 3 mai 2026. O săptămână cu neînțelegeri greu de rezolvat pentru unii nativi. Citește horoscopul săptămânii și află ce fac zodiile în ultima săptămână a lunii aprilie 2026. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din zodia Berbec, această săptămână se anunță a fi una dintre cele mai solicitante din ultima perioadă. Dinamica astrală este marcată de tensiuni între Marte, planeta guvernatoare, și influențe restrictive precum Saturn, ceea ce generează un sentiment constant de blocaj și frustrare. Inițiativele care altădată prindeau contur rapid se lovesc acum de obstacole greu de anticipat.

Horoscop săptămânal Berbec – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

În plan profesional, apar răsturnări de situație care pot destabiliza strategii deja puse în mișcare. Proiecte care păreau sigure își schimbă direcția sau întâmpină întârzieri semnificative. Mai mult, interacțiunile cu superiorii sau partenerii de lucru pot deveni tensionate, fiind marcate de neînțelegeri și lipsă de susținere. Berbecul, obișnuit să conducă și să acționeze decisiv, poate resimți puternic această limitare a controlului.
Pe plan financiar, contextul nu este favorabil riscurilor. Cheltuielile neprevăzute sau deciziile luate în grabă pot genera dezechilibre. Este esențială o abordare conservatoare, cu accent pe protejarea resurselor și evitarea investițiilor impulsive. Orice mișcare financiară ar trebui analizată în detaliu.
În sfera relațională, conflictele pot izbucni din motive aparent minore, dar alimentate de tensiuni acumulate. Comunicarea devine dificilă, iar reacțiile impulsive pot agrava situațiile. Este o perioadă în care răbdarea și autocontrolul devin esențiale pentru a evita deteriorarea relațiilor importante.
Pe plan interior, Berbecul este provocat să își reevalueze modul de acțiune. Universul impune o încetinire forțată, cerând mai multă strategie și mai puțină reacție instinctivă. Deși acest lucru poate fi inconfortabil, el are rolul de a corecta direcții greșite și de a aduce maturizare.
Spre finalul săptămânii, presiunea nu dispare complet, dar apar primele semne de clarificare. Lecțiile învățate în aceste zile pot deveni fundamentul unor decizii mai solide în viitor. Este important ca nativii să nu își piardă încrederea, chiar dacă rezultatele întârzie.
Recomandarea astrologică este una fermă: prudență, disciplină și evitare a reacțiilor impulsive. Deși norocul pare să întoarcă spatele, această perioadă are un rol strategic – acela de a recalibra direcția și de a întări reziliența.

Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Horoscop săptămânal Taur – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Taur, săptămâna aceasta aduce un flux stabil de energie, pe măsură ce Venus în zodia ta formează aspecte armonioase cu Neptun, amplificând creativitatea și oportunitățile financiare. Valorifică aceste influențe transformând ideile în proiecte concrete care reflectă pasiunile tale. În jurul mijlocului săptămânii, când Soarele formează un sextil cu Saturn, concentrează-te pe consolidarea fundamentelor în angajamentele personale și profesionale. Este un moment favorabil pentru a stabiliza planuri cu beneficii pe termen lung. Comunicarea devine o temă centrală – este esențial să îți exprimi clar ideile, deoarece pot apărea neînțelegeri când Mercur face cuadratură cu Pluto spre finalul săptămânii. În plan personal, ascultă-ți intuiția. Schimbările din mediul apropiat pot declanșa reflecții legate de dorințele tale autentice. Folosește aceste momente pentru autocunoaștere. În weekend, Marte dinamizează viața socială, aducând revederi plăcute sau întâlniri energizante. Menține totuși un echilibru între viața socială și spațiul personal pentru a-ți proteja liniștea interioară.

Horoscop săptămânal Gemeni – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Gemeni, comunicarea este în prim-plan în această săptămână, deoarece Mercur, planeta ta guvernatoare, colaborează eficient cu Luna. Începe ziua de luni setând intenții clare pentru dialogurile necesare atât la locul de muncă, cât și în plan personal. La mijlocul săptămânii, configurația Soarelui cu Neptun poate distorsiona realitatea, cerând o atenție sporită în interpretarea interacțiunilor ambigue. Curiozitatea ta naturală te va ghida, însă bazează-te pe fapte înainte de a trage concluzii. În paralel, influența dinamică a lui Marte îți activează sectorul explorării, generând dorința de aventură. Satisface această nevoie prin activități intelectuale sau escapade scurte care îți stimulează mintea. Pe plan romantic, vibrațiile cresc în intensitate sub influența lui Venus, însă evită să exagerezi așteptările – rămâi ancorat în realitate. În weekend, implică-te în activități care îți testează flexibilitatea, atât fizic, cât și mental. Meditația sau yoga te pot ajuta să îți aliniază energiile dispersate, oferindu-ți claritate și focus pentru provocările viitoare. Ai încredere în capacitatea ta de adaptare.

E oficial! Președintele Nicușor Dan a promulgat cea mai așteptată lege: "Este extrem de necesară". E anunțul momentului și toți românii trebuie să știe
Citește și: Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Este un an al construcțiilor solide, nu al experimentelor hazardate”

Horoscop săptămânal Rac – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Rac, această săptămână pune accent pe casă și familie, pe fondul influenței Lunii asupra sectorului domestic. Primele zile sunt ideale pentru conversații profunde cu cei dragi, deoarece Mercur îmbunătățește înțelegerea în plan personal. Miercuri, pe măsură ce Soarele interacționează cu Saturn, vei simți nevoia să consolidezi legăturile familiale sau să te ocupi de aspecte practice legate de locuință. Venus îți stimulează latura creativă, încurajându-te să explorezi hobby-uri care îți hrănesc sufletul – artă, muzică sau activități handmade. Financiar, este recomandată prudența: influența lui Marte poate duce la cheltuieli impulsive. Echilibrează situația prin planificare și economisire pentru situații neprevăzute. Spre weekend, Uranus poate aduce invitații sociale neașteptate. Acceptă-le – îți pot oferi perspective noi și o pauză binevenită de la rutină. Evită tendința de retragere excesivă și menține conexiunile sociale. Scrisul în jurnal, seară de seară, te poate ajuta să procesezi dinamica emoțională intensă și să rămâi aliniat cu propriile nevoi.

Horoscop săptămânal Leu – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Leu, pregătește-te pentru o săptămână cu potențial transformator. Soarele îți oferă vizibilitate și influență. La începutul săptămânii, când Mercur formează un aspect favorabil cu Neptun, comunicarea ta profesională devine o sursă de inspirație pentru ceilalți. Folosește acest avantaj pentru a transmite idei vizionare, mai ales în contexte colaborative. Din punct de vedere financiar, influența lui Marte impune prudență – monitorizează cheltuielile și reevaluează investițiile în jurul mijlocului săptămânii. Relațiile romantice sunt favorizate de energia lui Venus, care îți amplifică farmecul personal și deschiderea emoțională. Spre weekend, creativitatea devine canalul principal de exprimare – implică-te în scris, pictură sau activități artistice. Carisma ta atrage oameni și oportunități, consolidând rețele de suport. Totuși, evită excesele de orgoliu; modestia rămâne un diferențiator strategic. Echilibrează nevoile interioare cu imaginea externă pentru a asigura coerență între succesul profesional și împlinirea personală.

Citește și: Anul Calului de Foc 2026: Surprize, decizii neașteptate și provocări pentru cele 12 semne zodiacale

Horoscop săptămânal Fecioară – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Fecioară, această săptămână evidențiază echilibrul fin dintre aspirațiile personale și responsabilitățile față de comunitate, pe fondul influenței lui Mercur, planeta ta guvernatoare. Primele zile sunt ideale pentru proiecte care necesită atenție la detalii – capacitatea ta de organizare va fi un avantaj competitiv. În jurul zilei de miercuri, când Luna se aliniază cu Saturn, ești impulsionat să implementezi structură și disciplină. Configurațiile astrale favorizează negocierile, așa că adoptă o comunicare fermă în relația cu colegii. Financiar, influența lui Jupiter poate deschide oportunități de creștere – diversificarea este o strategie recomandată. În plan romantic, energia lui Venus creează contexte interesante; interacțiunile cu persoane pe aceeași lungime de undă intelectuală îți pot extinde perspectivele. Abordează emoțiile cu pragmatism. Spre weekend, Uranus aduce schimbări neașteptate – acceptă-le ca pe niște upgrade-uri necesare. Fii deschis la invitații spontane și la ajustări în plan personal; acestea pot aduce claritate și revitalizare.

Horoscop săptămânal Balanță – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Balanță, echilibrul și armonia sunt pilonii acestei săptămâni, susținute de Venus, planeta ta guvernatoare, care îți amplifică magnetismul în plan profesional. Începe săptămâna gestionând colaborările și consolidând coeziunea echipei. La mijlocul săptămânii, când Soarele interacționează cu Saturn, deschide discuții despre responsabilitate și reciprocitate în relațiile apropiate. În același timp, influența lui Mercur poate activa un nivel subtil de autocritică – evită analiza excesivă și combină logica cu intuiția. Financiar, entuziasmul generat de Marte trebuie temperat – evită cheltuielile impulsive și structurează-ți bugetul pentru stabilitate pe termen lung. În weekend, oportunitățile sociale cresc, datorită energiei lui Venus care atrage conexiuni relevante. Acceptă invitațiile – pot apărea parteneriate valoroase, atât romantice, cât și profesionale. Nu neglija self-care-ul: activități precum meditația, arta sau relaxarea sunt esențiale pentru menținerea echilibrului interior. Menține balanța stabilă și vei naviga eficient provocările următoare.

Horoscop săptămânal Scorpion – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Scorpion, energii intense îți traversează traiectoria în această săptămână, declanșând procese de transformare profundă. Pe măsură ce Marte, co-guvernatorul tău, interacționează dinamic cu Jupiter, valorifică momentul pentru a-ți urmări ambițiile cu determinare. Proiectele lăsate în standby merită readuse în prim-plan, mai ales la începutul săptămânii. Utilizează contextul astral pentru a seta intenții clare de reînnoire în zonele care necesită revitalizare. Cu Venus amplificând farmecul personal, comunicarea devine un atu strategic; totuși, gestionează atent resursele, deoarece cheltuielile emoționale pot destabiliza obiectivele financiare. Interacțiuni neterminate pot reveni în atenție, oferind oportunități de închidere – rămâi deschis dialogurilor care clarifică situații nerezolvate. Pregătește-te pentru schimbări neașteptate: Uranus poate aduce întâlniri surprinzătoare sau revelații care te împing spre teritorii neexplorate. Abordează necunoscutul cu curaj – breakthrough-urile sunt aproape. În weekend, echilibrează intensitatea prin retragere sau timp petrecut în natură, pentru a-ți reîncărca energia și a reveni cu forțe proaspete.

Horoscop săptămânal Săgetător – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Săgetător, această săptămână evidențiază un peisaj în evoluție, pe măsură ce Jupiter, planeta ta guvernatoare, injectează energie expansivă atât în plan personal, cât și profesional. La începutul săptămânii, când Mercur se aliniază cu Neptun, adoptă strategii orientate spre viziune, însă evită capcana idealizării excesive. O evaluare rațională îți va ancora ambițiile în realitate. Aspectul Soare-Saturn consolidează angajamentele, facilitând progresul în obiectivele pe termen lung. Interacțiunile sociale sunt susținute de Venus – conectează-te cu oameni care îți ridică nivelul și explorează oportunități de colaborare. La mijlocul săptămânii, discuțiile financiare aduc claritate; fii deschis la feedback, dar nu ignora instinctele tale. Pe măsură ce zilele trec, invitațiile neașteptate îți pot activa dorința de explorare. Echilibrează aceste impulsuri cu aspectele logistice și responsabilitățile existente. În weekend, prioritizează introspecția și dezvoltarea personală. Activitățile filosofice sau culturale îți pot extinde orizonturile. Reflectarea conștientă îți va calibra direcția către o creștere autentică.

Citește și: Horoscop Chinezesc 2026. Cinci zodii intră pe o pantă întunecoasă a destinului. Ce surprize neplăcute le așteaptă

Horoscop săptămânal Capricorn – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Capricorn, în această săptămână focusul cosmic aliniază ambițiile profesionale cu nevoia de împlinire personală, pe fondul disciplinei lui Saturn combinată cu vitalitatea Soarelui. La începutul săptămânii, valorifică claritatea lui Mercur pentru a negocia proiecte care necesită precizie și strategie. Setează obiective clare și segmentează-le în pași operaționali. Perspectivele de carieră sunt favorizate, iar Venus îți amplifică imaginea publică și facilitează conexiuni influente la mijlocul săptămânii. Fii receptiv la mentorat sau ghidare din partea profesioniștilor experimentați. În plan financiar, evită investițiile impulsive și concentrează-te pe strategii cu randament stabil. Social, relațiile se adâncesc sub influența lui Venus, încurajând deschiderea emoțională. Menține limite sănătoase pentru a echilibra responsabilitățile profesionale cu timpul personal. Weekendul aduce oportunitatea de relaxare – retragerile sau activitățile care îți restabilesc calmul interior sunt recomandate. Cu Uranus generând oportunități neașteptate, rămâi flexibil și pregătit să capitalizezi momentele relevante pentru transformările dorite.

Horoscop săptămânal Vărsător – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Vărsător, această săptămână îți testează capacitatea de a echilibra ideile inovatoare cu abordările tradiționale, pe măsură ce Saturn susține progresul constant, iar Uranus aduce schimbări transformatoare. Începe săptămâna organizând eforturile de echipă, mai ales în proiecte care valorifică gândirea ta creativă. La mijlocul săptămânii, acordă atenție nuanțelor subtile din comunicare – Mercur sugerează să amâni concluziile definitive până când ai toate datele. Financiar, energia lui Marte te împinge spre acțiune, dar prioritizează planificarea strategică pentru a evita erorile. Venus facilitează interacțiuni sociale armonioase în cadrul evenimentelor – construiește relații care pot genera oportunități de creștere. Așteaptă-te la surprize: Uranus poate declanșa descoperiri neașteptate sau schimbări în plan personal și spiritual. Acceptă-le ca pe niște catalizatori de evoluție. În weekend, prioritizează reflecția. Activitățile creative aliniate valorilor tale îți pot oferi claritate asupra aspirațiilor profunde. Ai încredere în intuiția ta.

Horoscop săptămânal Pești – previziuni pentru perioada 27 aprilie – 3 mai 2026

Pești, pregătește-te pentru o săptămână puternic încărcată creativ, sub influența lui Neptun, care îți amplifică visarea și intuiția. La începutul săptămânii, folosește susținerea lui Mercur pentru a comunica idei și viziuni cu claritate și imaginație. Inițiativele artistice sau umanitare au potențial ridicat de satisfacție. La mijlocul săptămânii, când Soarele se aliniază cu Saturn, focusul se mută pe structurarea visurilor în realitate. Creează pași concreți care transformă inspirația în rezultate tangibile. Emoțional, Venus îți deschide inima – permite-ți conexiuni profunde și parteneriate autentice. În plan financiar, analizează atent deciziile și evită investițiile impulsive, chiar dacă tentațiile sunt mari. Spre weekend, pot apărea momente de claritate profundă. Practici precum meditația sau activitățile spirituale îți pot reechilibra energia. Uranus generează schimbări în mediul personal sau domestic – adaptează-te rapid pentru a valorifica aceste transformări. Ai încredere în intuiția ta; este principalul tău avantaj competitiv în această perioadă.

Tudor Gheorghe a leșinat în camera hotelului Moldova din Iași, s-a lovit la cap și a ajuns de urgență la spital
”Săracul, e din alt film”. Filipe Coelho, aspru criticat după ce a calificat-o pe Universitatea Craiova în finala Cupei României: ”Schimbări catastrofale!”
„Au vrut să împartă sala în două” » Imagini halucinante cu polivalenta istorică din România
Astăzi s-a născut Elisabeta Polihroniade. Povestea fascinantă a femeii care a făcut istorie în șahul românesc
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Informații din culise: ce antrenor își doresc jucătorii de la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi! Revenire surprinzătoare
Buletinul vechi dispare treptat. Ce trebuie să faci în 2026 și până când mai este valabil
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Horoscop 25 aprilie 2026. Ghinion în dragoste! O zodie se îndreaptă spre o despărțire dureroasă. Durerea va fi copleșitoare
Uranus în Gemeni din 26 aprilie dă peste cap ordinea astrelor! Zodiile privilegiate de această mișcare
Horoscop 24 aprilie 2026. Va cunoaște fericirea adevărată. O zodie se îndrăgostește la prima vedere. Blocajele emoționale se risipesc
Un angajat Metro a fost concediat după 20 de ani de muncă și a murit după câteva zile, în Italia: „Nu merita să fie umilit”
Cum arată conacul de la țară al Olguței Berbec. Artista și-a ridicat o vilă impunătoare în satul natal. Are și o grădină imensă, chiar lângă pădure. Casa este ca din filme. De VIS! / GALERIE FOTO

Shiloh Jolie, schimbare de look. Cum apare fiica Angelinei Jolie în clipul unei celebre artiste
Dorian Popa și Andreea se căsătoresc. Cei doi se pregătesc pentru marele eveniment
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
WOW! Mesajul total neașteptat pe care Teo Trandafit i l-a dat acum Mihaelei Rădulescu, de ziua lui Felix. S-au contrat în trecut, dar acum durerea le-a unit. Reacția Mihaelei îți rupe inima
Nu o mai recunoști! Fiica Anamariei Prodan a slăbit spectaculos și arată complet diferit. Schimbarea este uriașă și i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce au observat imediat fanii
Răspunsul perfect dat de Oana Moșneagu după ce a fost acuzată că „i-a furat” iubitul Cristinei Ciobănașu: „Când tu îl iei de bărbat…”
Dani Oțil, replică ironică la adresa Lidiei Buble chiar de față cu Răzvan Simion, fostul ei iubit. Ce a răspuns artista: „În locul tău nu aș zice nimic că nici tu...”
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Horoscop 25 aprilie 2026. Ghinion în dragoste! O zodie se îndreaptă spre o despărțire dureroasă. Durerea va fi copleșitoare
Gabriela Cristea reacționează după ce unchiul ei a acuzat-o că a mințit în legătură cu participarea la înmormântarea mamei sale: „De cine îi era frică, de mine care aveam 75 de ani?”
Serghei Mizil și Monica Tatoiu s-au împăcat după mai bine de un deceniu în care nu și-au vorbit. De ce s-au certat: „Ne-am atacat de două, trei ori”
Cristi Chivu, moment viral în Italia. Replica prin care ar fi confirmat relația secretă a Monicăi Bertini. "Voi avea probleme în vestiar!"
Se caută 55.000 de muncitori cu salarii de până la 7.000 €. E nevoie de sudori, electricieni și șoferi
Breaking dureros! Star TV găsit mort în casă, într-un mod îngrozitor! Îl urmăream pe Voyo, iar fiul lui a crescut sub ochii noștri. Era mereu cu zâmbetul pe buze și totuși...
ULTIMA ORĂ! Șocant! Celebrul artist a murit în avion! Aeronava a aterizat de urgență la București
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Primele imagini cu Tudor Gheorghe dupa ce s-a spus ca a fost internat
Bărbatul care a avariat instalația de oxigen de la Spitalul Pantelimon a fost prins
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
La ce salariu va ajunge un medic primar în România. Noua lege a salarizării din sănătate
Pastila unică ce reduce cu aproape 40% riscul de AVC la pacienții la risc
Comoara balneară a României, salvată după 20 de ani de ruină. Pensionarii pot merge aici la tratament în 2026, dar locurile sunt limitate
Horoscop mai 2026: zodiile care dau lovitura și cele care trebuie să ia decizii grele chiar acum
Cum arată casa unde a locuit Mihaela Rădulescu cu Felix Baumgartner. Vedeta a scos la lumină noi imagini
Delia a aprins imaginația fanilor. Artista, pictorial în costum de baie, chiar pe terasa casei
Cum arăta Loredana Groza în anul 1995. Artista susține că nu a apelat la medicul estetician, dar pozele spun altceva
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Și Andreea Marin a locuit aici
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
Cum arată acum Cătălina Ponor, la 9 ani de la retragerea din gimnastică. A ajuns de nerecunoscut după 2 nașteri
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu s-a căsătorit cu chirurgul vedetelor de la Hollywood
Tudor Gheorghe a leșinat în camera hotelului Moldova din Iași, s-a lovit la cap și a ajuns de urgență la spital
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
