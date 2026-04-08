Home > Astro Fun > Horoscop 9 aprilie 2026. Marte în Berbec. O zodie e în pragul unui scandal monstru. Spune ce are pe suflet și declanșează conflicte și certuri

Horoscop 9 aprilie 2026. Marte în Berbec. O zodie e în pragul unui scandal monstru. Spune ce are pe suflet și declanșează conflicte și certuri

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Claudia Grigore
Horoscop 9 aprilie 2026. O zi cu discuții tensionate pentru unii nativi. Citește horoscopul zilnic și află cum te vor influența astrele. Previziuni pentru toate zodiile.

Pentru nativii din zodia Vărsător, tranzitul lui Marte în Berbec acționează ca un declanșator direct, fără filtru, al tuturor tensiunilor acumulate în ultima perioadă. Este o zi în care diplomația trece în plan secund, iar nevoia de a spune lucrurilor pe nume devine dominantă. Problema nu este adevărul rostit, ci forma în care acesta este livrat.

Horoscop 9 aprilie 2026 – Previziuni pentru toate zodiile

Citește horoscopul zilnic și află ce ți-au rezervat astrele, în funcție de zodia ta, dar și cum va influența contextul astrologic restul zodiilor. Previziuni pentru toate zodiile.

Horoscop zilnic Berbec – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Pentru nativii din zodia Berbec, tranzitul lui Marte chiar în semnul lor amplifică totul: energie, ambiție, reacții. Este o zi în care inițiativa îți aparține, dar și responsabilitatea pentru consecințe. Ai un avantaj competitiv clar în plan profesional, însă graba poate deveni un risc operațional. Relațional, tendința de a domina sau de a impune ritmul poate genera tensiuni. Este esențial să gestionezi această forță cu disciplină. Financiar, apar oportunități rapide, dar necesită decizii bine calculate. Emoțional, ești intens și direct. Ziua îți poate aduce victorii, dacă nu confunzi curajul cu impulsivitatea.

Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Horoscop zilnic Taur – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Taurii resimt tranzitul lui Marte în Berbec ca pe o presiune interioară greu de ignorat. Este o zi în care lucrurile se mișcă mai rapid decât ai prefera, forțându-te să reacționezi. În plan profesional, apar situații care cer decizii rapide, chiar dacă nu ai toate datele. Relațional, pot ieși la suprafață frustrări mai vechi. Este important să nu le ignori, dar nici să nu reacționezi excesiv. Financiar, evită mișcările bruște. Emoțional, ai nevoie de stabilitate, dar contextul nu o oferă pe deplin. Spre seară, lucrurile se mai temperează.

Horoscop zilnic Gemeni – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Pentru Gemeni, Marte în Berbec activează zona socială și dinamica grupurilor. Este o zi excelentă pentru networking, colaborări și inițiative colective. În plan profesional, ideile tale pot prinde contur rapid, dacă acționezi fără ezitare. Relațional, comunicarea este directă, uneori prea tăioasă. Este important să filtrezi mesajele. Financiar, pot apărea oportunități prin intermediul altor persoane. Emoțional, ești stimulat, dar ușor agitat. Evită supraîncărcarea. Ziua se încheie cu rezultate concrete dacă rămâi focusat.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Recomandarea zilei

Horoscop zilnic Rac – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Racii sunt provocați de acest tranzit să iasă din zona de confort profesional. Marte în Berbec activează ambiția, dar și presiunea performanței. Este o zi în care trebuie să îți asumi responsabilități suplimentare. Relațional, pot apărea tensiuni între viața personală și cea profesională. Este important să stabilești limite clare. Financiar, apar șanse de progres, dar implică efort. Emoțional, te simți solicitat. Nu ignora semnalele de oboseală. Spre seară, apare o clarificare importantă.

Citeşte şi: Zodiile lovite de ghinion în aprilie 2026. Încep luna cu stângul

Citeşte şi: Explozie de noroc pentru cinci zodii în sezonul Berbecului. Trăiesc o perioadă de aur până pe 20 aprilie

Citeşte şi: Neti Sandu, previziuni astrologice până pe 20 aprilie 2026. „Este foarte complicat!” Ce le așteaptă pe zodii

Horoscop zilnic Leu – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Pentru Lei, Marte în Berbec aduce un boost de încredere și dorință de expansiune. Este o zi favorabilă pentru decizii curajoase și planuri pe termen lung. În plan profesional, ai ocazia să te remarci prin inițiativă. Relațional, energia este pasională, dar poate deveni conflictuală dacă nu este gestionată. Financiar, pot apărea oportunități legate de proiecte noi. Emoțional, ești motivat și determinat. Evită excesele de ego. Ziua îți poate aduce un avantaj strategic clar.

Horoscop zilnic Fecioară – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Fecioarele resimt influența lui Marte în Berbec într-un mod intens, mai ales pe zona emoțională și financiară. Este o zi care cere decizii ferme și asumare. În plan profesional, pot apărea situații tensionate sau negocieri dificile. Relațional, emoțiile sunt amplificate și pot duce la reacții neașteptate. Financiar, este nevoie de prudență maximă. Evită riscurile. Emoțional, ai nevoie de control, dar contextul îl testează. Spre seară, apare o eliberare.

Horoscop zilnic Balanță – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Pentru Balanță, Marte în Berbec activează direct sectorul relațiilor, ceea ce aduce confruntări și clarificări. Este o zi în care nu mai poți evita discuțiile importante. În plan profesional, colaborările pot deveni tensionate. Relațional, parteneriatele sunt testate. Este esențial să îți susții punctul de vedere. Financiar, evită deciziile luate sub presiune. Emoțional, simți nevoia de echilibru, dar contextul este provocator. Ziua poate aduce rupturi sau consolidări. Totul depinde de modul în care gestionezi conflictul.

Horoscop zilnic Scorpion – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Scorpionii sunt impulsionați să acționeze rapid în plan profesional. Marte în Berbec aduce un ritm alert și situații care nu suportă amânare. Este o zi de productivitate ridicată, dar și de stres. Relațional, există tendința de iritare. Este important să îți controlezi reacțiile. Financiar, apar oportunități, dar și cheltuieli neașteptate. Emoțional, ești tensionat. Ai nevoie de echilibru. Spre seară, lucrurile se stabilizează.

Horoscop zilnic Săgetător – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Pentru Săgetători, Marte în Berbec activează zona creativității și a iubirii. Este o zi plină de energie, inițiativă și dorință de exprimare. În plan profesional, ideile tale pot genera rezultate rapide. Relațional, pasiunea este intensă, dar poate deveni volatilă. Financiar, apar oportunități legate de proiecte personale. Emoțional, ești entuziast. Evită impulsivitatea. Ziua îți poate aduce satisfacții importante.

Citește și: Zodiile norocoase ale lunii aprilie. Berbecul dă tonul marilor schimbări

Citește și: Zodii care primesc vești uriașe înainte de Paște. Urmează o perioadă de transformări majore pentru ele

Citește și: Această zodie dă lovitura în 2026. Mihai Voropchievici: „Au șansa să închidă capitole dureroase”

Horoscop zilnic Capricorn – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Capricornii resimt acest tranzit în zona familiei și a stabilității personale. Marte în Berbec poate genera tensiuni în mediul domestic. Este o zi în care trebuie să gestionezi conflicte sau situații neprevăzute. În plan profesional, focusul este mai redus. Relațional, ai nevoie de răbdare. Financiar, evită deciziile impulsive. Emoțional, te simți presat. Este important să nu reacționezi exagerat. Spre seară, lucrurile se liniștesc.

Horoscop zilnic Vărsător – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Energia tranzitului lui Marte în Berbec amplifică impulsivitatea în comunicare și reduce considerabil toleranța la compromis. Vărsătorii nu mai au răbdare pentru ambiguități, promisiuni neclare sau situații care trenează fără rezolvare. În consecință, există un risc major de escaladare a conflictelor, mai ales în relațiile apropiate sau în mediul profesional.
Pe plan relațional, discuțiile pot degenera rapid în confruntări deschise. Lucruri nespuse, frustrări reprimate și nemulțumiri vechi ies la suprafață într-un mod abrupt. Este genul de zi în care o conversație banală poate deveni, în câteva minute, un conflict de proporții. Totul depinde de capacitatea Vărsătorului de a-și gestiona tonul și reacțiile.
În plan profesional, comunicarea directă poate avea un efect dublu: fie aduce clarificări rapide, fie creează tensiuni cu superiorii sau colegii. Este esențială o minimă strategie în exprimare, chiar dacă impulsul inițial este de a reacționa imediat.
Emoțional, presiunea este ridicată. Vărsătorii simt că nu mai pot amâna anumite discuții și aleg să le forțeze. Deși eliberarea poate fi benefică pe termen lung, modul în care se produce poate lăsa urme.
Financiar, nu este o zi pentru decizii impulsive, mai ales sub influența unei stări tensionate. Riscul de a acționa din orgoliu este crescut.
În concluzie, Marte în Berbec le oferă Vărsătorilor curajul de a spune adevărul, dar și tendința de a o face într-un mod conflictual. Este o linie fină între eliberare și escaladare. Dacă reușesc să-și tempereze reacțiile, pot transforma o zi tensionată într-un moment de clarificare necesar. Dacă nu, scandalul devine inevitabil.

Horoscop zilnic Pești – Previziuni pentru 9 aprilie 2026

Pentru Pești, Marte în Berbec activează zona financiară și a valorilor personale. Este o zi în care apar oportunități de câștig, dar și tentații de cheltuieli impulsive. În plan profesional, ai ocazia să îți valorifici munca. Relațional, pot apărea discuții legate de bani sau priorități. Emoțional, ești mai determinat decât de obicei. Este un moment bun pentru a acționa, dar nu fără strategie. Financiar, echilibrul este cheia. Ziua se încheie cu o lecție importantă despre control și asumare.

Sursa foto: Shutterstock/Pixabay

Libertatea.ro
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Fanatik
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
Mircea Lucescu ”Unicul”. ”Tripla” pe care nu a izbutit-o niciun alt antrenor din lume. ”Il Luce”, peste Mourinho, Guardiola sau Ancelotti
GSP.ro
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
Click.ro
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
Când și unde o să fie înmormântat „Il Luce”. Mesajul de pe cavoul lui Mircea Lucescu care îți va da fiori
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Citește și...
Cum putea ajunge Mircea Lucescu manager general la Universitatea Craiova! Discuţiile purtate cu Mihai Rotaru, dezvăluite de Horia Ivanovici
Cum pot femeile din România să obțină până la 40.000 de euro pentru afaceri. Programul care oferă bani pentru businessuri conduse de românce
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Oana Zăvoranu, dezvăluiri scandaloase. Fostul asociat și-ar fi amenințat angajații cu moartea
Horoscop 8 aprilie 2026. Explozie de noroc. O zodie primește un cadou de la astre. Scapă de ghinion și are parte de câștiguri neașteptate
Horoscop 7 aprilie 2026. Astrele îi arată calea norocului. O zodie primește șansa de a-și întâlni sufletul pereche
Horoscop 6 aprilie 2026. Greul rămâne în urmă. O zodie scapă de probleme și rupe lanțul suferinței
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Averea uriașă lăsată în urmă de Mircea Lucescu. A muncit din greu o viață întreagă. Chiar dacă a clădit un imperiu, el a fost un om modest și nu s-a lăudat niciodată cu ce are în conturi

Cristian Tudor Popescu, despre expresia „te iubesc”. Cui i-a spus jurnalistul aceste vorbe: „Evident ca am avut niște sentimente”
Cristian Tudor Popescu, despre expresia „te iubesc”. Cui i-a spus jurnalistul aceste vorbe: „Evident ca am avut niște sentimente”
Ce spune Mihai Trăistariu despre fostele lui iubite: „Toate au fost grăsuțe”. Cum i-ar plăcea să fie femeia din viața lui
Ce spune Mihai Trăistariu despre fostele lui iubite: „Toate au fost grăsuțe”. Cum i-ar plăcea să fie femeia din viața lui
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Libertatea.ro
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Avantaje
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Anamaria Ferentz, adevărul incomod despre logodnicul american și cei 7 copii ai acestuia. Nimeni nu bănuia așa ceva
Elle
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Oana Moșneagu, dezvăluiri surprinzătoare despre relația dintre soțul ei, Vlad Gherman, și Cristina Ciobănașu, fosta lui logodnică: „Eu am fost îngrozită…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acestor acuzații: „Nu am putut să mă abțin…”
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
DailyBusiness.ro
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Isărescu avertizează: Tensiunile din Orientul Mijlociu cresc riscurile pentru economia României
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
Poliția Locală București îi avertizează pe șoferi: Nu mai dați bani parcagiilor de ocazie
A1.ro
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu și ce afaceri avea regretatul selecționer
Viorica de la Clejani, în lacrimi după ce Fulgy a fost internat la Obregia: „Eu, ca părinte, ce pot să fac? Copilul acesta nu era într-o stare bună”
Viorica de la Clejani, în lacrimi după ce Fulgy a fost internat la Obregia: „Eu, ca părinte, ce pot să fac? Copilul acesta nu era într-o stare bună”
Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că mariajul lor s-a încheiat. Reacția celor mici. "Am avut o discuție!"
Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au anunțat copiii că mariajul lor s-a încheiat. Reacția celor mici. "Am avut o discuție!"
Răzvan Lucescu, tribut emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu. Imagini de colecție cu cei doi
Răzvan Lucescu, tribut emoționant pentru tatăl său, Mircea Lucescu. Imagini de colecție cu cei doi
Mircea Lucescu, vizionar până la capăt. Ce spunea despre moarte. "Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător. E un citat al destinului!"
Mircea Lucescu, vizionar până la capăt. Ce spunea despre moarte. "Fix ce i s-a întâmplat, cutremurător. E un citat al destinului!"
Observator News
Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"
Satul unic în România care riscă să fie distrus de orăşenii mutaţi aici. " Au venit pentru case de vacanţe"
Libertatea pentru Femei
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Viva.ro
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
ULTIMA ORĂ Realitatea Plus se închide. CNA a retras licenta postului TV
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Nora lui Mircea Lucescu, strigăt de furie la primele orele ale dimineții. Ce a enervat-o la culme la spitalul unde este internat Mircea Lucescu
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Răstunare de situație. Ce s-a găsit pe trupul medicului Cristian Staicu găsit fără suflare în propria casă din București.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Banii promiși pentru Paște nu mai ajung. Decizia care îi lasă pe pensionari fără ajutor
Banii promiși pentru Paște nu mai ajung. Decizia care îi lasă pe pensionari fără ajutor
Medicamentul luat de milioane de diabetici ar putea imita efectele exercițiilor fizice intense
Medicamentul luat de milioane de diabetici ar putea imita efectele exercițiilor fizice intense
Analiza de sânge care poate depista mai multe tipuri de cancer înainte de apariția simptomelor
Analiza de sânge care poate depista mai multe tipuri de cancer înainte de apariția simptomelor
Majoritatea adulților nu știu că acest aliment banal crește riscul de cancer de colon
Majoritatea adulților nu știu că acest aliment banal crește riscul de cancer de colon
TV Mania
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Luana Ibacka s-a reprofilat! Ce meserie are acum fosta soție a lui Cabral: „Am învățat luni de zile”
Luana Ibacka s-a reprofilat! Ce meserie are acum fosta soție a lui Cabral: „Am învățat luni de zile”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Cum arăta Naba Salem înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta! S-a schimbat enorm în ultimii ani
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu și-a prevestit moartea? Mesajul tulburător de pe cavoul din Cimitirul Bellu
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Cum arată Vica Blochina în costum de baie! S-a filmat în ipostaze sexy, după ce și-a scos grăsimea de pe abdomen. Are o siluetă de invidiat și se mândrește cu aspectul ei fizic.
Libertatea
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Reacția lui Dan Alexa, după ce Gabi Tamaș l-ar fi bătut pe Aris Eram la Survivor 2026. Fiul Andreei Esca ar fi plecat acasă
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
Câți bani ar fi primit „Leopardul” pentru participarea la „Desafio: Aventura”. Lucian Vasile, eliminat după 13 săptămâni din show-ul de la PRO TV
