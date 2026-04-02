Majoritatea zodiilor vor trece prin schimbări importante în 2026. Runa care guvernează anul este Nied și va influența semnificativ evoluția fiecărei zodii. Potrivit lui Mihai Voropchievici, conform liveTEXT.ro, în horoscopul runelor pentru 2026, această influență se menține pe tot parcursul anului și oferă oportunitatea de a rezolva problemele existente.

Mihai Voropchievici: „Cei singuri își pot găsi sufletul pereche”

Conform lui Mihai Voropchievici, cei care sunt singuri își pot găsi sufletul pereche anul acesta și majoritatea zodiilor vor avea șansa să lase trecutul în spate.

Luna ianuarie 2026 a fost influențată de runa Wyrd, cu situații tensionate și lucruri neclare. Februarie a adus schimbări importante, mai ales pe plan financiar și personal, fiind guvernată de runa Othel.

Luna Martie s-a arătat una favorabilă pentru decizii mari, cum ar fi mutări sau schimbări de job, sub influența runei Ehwaz.

Potrivit lui Mihai Voropchievici, următoarele trei luni sunt pentru cei dispuși să își asume riscuri, cu șanse mari de reușită.

Aprilie este guvernată de runa Thurisaz și oferă oportunități pentru schimbări importante celor care sunt pregătiți să renunțe la ce au acum.

Luna mai, guvernată de runa Eihwaz este cea mai potrivită lună din tot horoscopul runelor lui Mihai Voropchievici. Este luna celor care vor să schimbe cei.

Citește și: Horoscop 3 aprilie 2026. Furtună uriașă în viața ei. O zodie este doborâtă de tensiuni, dezamăgiri și conflicte

Luna iunie este guvernată de Perdhro, care vine în ajutorul celor care nu reușesc să facă schimbările necesare. Le oferă un impuls și curajul necesar.

Eolh aduce protecție în luna iulie tuturor zodiilor vizate de forțe dăunătoare. August cu runa Gifu va răsfăța nativii, în timp ce septembrie este luna renașterii, cu ajutorul unei Beorg.

Ce surprize vom avea în octombrie

Conform lui Mihai Voropchievici, luna octombrie este o lună dublă și mare TIR va face jocuri. Noiembrie este guvernată de Higel și va fi o lună sensibilă. Pe de altă parte, decembrie 2026 vine cu șanse pentru zodii.

Leul, zodia care dă lovitura

Leul are un an 2026 plin de surprize. Nativii vor avea cel mai bun an din ultimii zece ani. În prima parte a anului 2026 vor fi multe oportunități pentru a rezolva problemele curente și cele legate de carieră.

Citește și: Horoscop aprilie 2026. Dezamăgiri pe toate planurile. O zodie pierde mulți bani, are conflicte în familie și suferă din dragoste

Spre final de an, leii dau lovitura în carieră, lucru care le va aduce și un surplus de bani.

