Andreea Marin, detalii despre operația suferită: „Exista riscul unui răspuns nefavorabil în urma biopsiei”

Andreea Marin, în vârstă de 43 de ani, a suferit o operație la coloana vertebrală, iar acum se află în proces de recuperare. Îndrăgita „Zână a surprizelor” merge la sala de sport sub atenta îndrumare a unui antrenor și luptă să-și recupereze forma fizică de dinainte. Conform declarațiilor sale, Andreea Marin a trebuit să facă înainte de intervenția chirurgicală o serie de investigații, printre care și o biopsie care i-a dat multe emoții deoarece rezultatul putea indica existența unor probleme mai grave: “Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic.

Aveam o problemă și trebuia analizată obiectiv, de un specialist. Am avut norocul să întâlnesc un medic deosebit, de o rară calitate umană, doctorul Dragoș Zamfirescu. Drumurile noastre s-au întâlnit într-o campanie umanitară la care am pus umărul. Am căpătat încredere cunoscând mulți pacienți ce au trecut prin mâinile lui și mi-am spus că aici, acasă, vreau să mă operez și eu. Problema mea de sănătate a implicat riscuri, dar Dumnezeu a fost cu mâna pe umărul meu și îi mulțumesc. A existat chiar și riscul extrem de incomod al unui răspuns nefavorabil în urma biopsiei realizate în timpul operației, dar mă bucur nespus că sunt sănătoasă astăzi, recuperarea merge bine, am scăpat de disconfortul de zi cu zi din zona cervicală, am reînceput să merg la antrenamentele de sport și mă simt din ce în ce mai bine”, a spus Andreea Marin, potrivit click.ro.

Sursă foto: Instagram