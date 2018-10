Anca Țurcașiu este o mare iubitoare de animale: „Soțul meu a făcut o criză”

Anca Țurcașiu, în vârstă de 48 de ani, este căsătorită de 20 de ani cu George Cristian, de profesie medic stomatolog și au împreună un băiat, pe nume Radu Cristian, în vârstă de 19 ani. Iubirea pentru animale îi este împărtășită și de membrii familiei, însă, cu siguranță, nimeni nu o întrece pe frumoasa artistă la acest capitol. Despre această pasiune și despre felul cum familia sa a interacționat cu viețuitoarele pe care ea l-a adus acasă, Anca Țurcașiu vorbește cu Andra Trandaș, în emisiunea Stăpânii vedetelor, care este filmată acasă la cântăreață și care va fi difuzată sâmbătă, de la ora 13.00, la Antena Stars:

„De copil am fost extrem de atașată de animale. Am avut hamster, prepeliță, am avut și-o gâscă în cadă, pe vremea comunismului, nu am lăast-o pe mama să o taie. După ce m-am măritat, a apărut Șușu în viața noastră, pentru că Radu, copilul nostru, și-a dorit foarte mult un cățel. Apoi am adus acasă și o pisică. Soțul meu a făcut o criză. Nu a fost deloc prietenos cu ea. Dar ușor-ușor am integrat-o în familie”, – mărturisește Anca Țurcașiu.

Sursă foto: Facebook, Libertatea