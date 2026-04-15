YEN de Anna Jordan, premieră 9G la TNB

Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București anunță o nouă premieră în cadrul Programului 9G la TNB, dedicat tinerilor artiști independenți: Yen de Anna Jordan, în regia lui Ciprian Chiricheș, scenografia Maria Constantin, cu Teodora Antal, Diana Pomparău, Sevi Stan și Mario Monțescu în distribuție. Premiera va avea loc duminică, 19 aprilie, ora 19.00, la Sala Mică.

Piesa Yen spune povestea, uneori brutală, alteori extrem de tandră, a doi frați care supraviețuiesc aproape singuri într-o suburbie, cu o mamă incapabilă să le ofere grija de care au nevoie. Împreună, printre revolte și violențe, cei doi adolescenți încearcă să descopere cum se simte și se exprimă afecțiunea, în lipsa unui model părintesc. Astfel, prima dragoste devine un test dur, plin de candoare și rătăciri.

Cât din abilitățile noastre sociale sunt înnăscute și cât sunt dobândite prin mediu și prin educația primită? Este o dilemă îndelung dezbătută și relevantă, astăzi, pe care autoarea Anna Jordan o expune dur, tranșant, dar cu grijă și delicatețe față de personajele sale. Yen este despre maturizare, despre familie și, mai ales, despre nevoia fundamentală de a iubi și a fi iubit.

„Ce m-a cucerit de la prima lectură este sinceritatea cu care e prezentată viața și, în special, speranța. În viață, lucrurile nu sunt ca în basme, unde Făt-Frumos apare din senin și rezolvă lucrurile. În realitate, ne dorim de multe ori ceva ce nu putem obține și atunci sentimentul devine și mai puternic, iar acest simț este foarte bine expus de autoare.

Spectacolul pe care l-am pus cap la cap cu echipa are la bază dorință și speranță. Sper să fie contagioasă și spectatorul să plece, așa cum îmi place mie să ies din sala de spectacol, schimbat, îngândurat, cu mintea la cei dragi.” – Ciprian Chiricheș, regizorul spectacolului

Anna Jordan este o dramaturgă, regizoare și scenaristă britanică de renume. A absolvit actoria la London Academy of Music & Dramatic Arts (LAMDA) și este profesoară de arta actorului. Pentru piesa „Yen”, a obținut prestigiosul premiu Bruntwood pentru dramaturgie (2013).

Yen

de Anna Jordan

Traducerea: Bogdan Drumea

Distribuția:

Hench – Sevastian Stan, Bobbie – Mario Monțescu, Maggie – Teodora Antal, Jennifer – Diana Pomparău

Regie: Ciprian Chiricheș

Scenografie : Maria Constantin

Sound design : Teodor Zamfir

Lighting design : Cristian Ciopată

Durata: 1h 40 min

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani.

Un spectacol 9G la TNB

