World United: eveniment de fitness global, pentru o relansare exploziva a industriei (P)

Preconizat a fi cel mai mare eveniment global de fitness desfasurat vreodata, World United presupune lansarea simultana a unor activari live – online, care vor implica o uriasa desfasurare de resurse, umane si logistice, la nivel international, începand cu 19 septembrie.

Proiectul va deschide portile foarte multor cluburi de fitness, din întreaga lume, dand ocazia tuturor iubitorilor de fitness sa experimenteze o zi de exceptie. Ziua va include prezentarea in premiera a noilor antrenamente Les Mills United, filmate in timpul lockdown-ului, cu implicarea a 374 de instructori internationali de top, din 48 de tari diferite.

World United iși dorește să fie un demers de relansare a business-ului cluburilor partenere Les Mills. Este o actiune conceputa pentru a sprijini si potenta strategii de relansare initiate de cluburi. Acest proiect va ajuta cluburile să se re-conecteze cu membrii deja existenti, și să atraga noi membri.

Pentru a sprijini cluburile să-și planifice promovarea și să iși pregătească cu succes activările, în vederea relansării, Les Mills a creat o platformă World United complexă, care cuprinde fotografii și filmări create de artiști cu renume mondial, precum Carlos Serrao. Cluburile și instructorii pot posta activitățiile lor World United, folosindu-se de colecția de resurse și materiale personalizate (print si digital). Acestea vor fi disponibile pe World United campaign hub

Lena Holmberg, Country Manager Les Mills Nordic, spune: „Având în vedere ca sănătatea e acum, mai mult ca oricand, prioritatea noastra, a tuturor, există o oportunitate uriașa pentru cluburi de a-si activa membrii din portofoliu, și de a atrage membri noi.”

Cluburi de fitness din peste 100 de țări ale lumii, sunt așteptate să sărbătorească World United, cu sustinerea unor indragite vedete internaționale de fitness, și a premierului Noii Zeelande, Jacinda Ardern.

În videoclipul de lansare a campaniei pentru World United, Jacinda Ardern explică: „În prezent, în mod evident, ne confruntăm cu o provocare majoră în ceea ce priveste sănătate noastră. Dar, pe măsură ce vom depasi acest criză, sportul va avea un rol vital în a ne uni și a ne menține sanatosi, atât mental, cât și fizic.”

Despre Les Mills

Les Mills este lider global în materie de concepte si programe de group fitenss, cu 20 de programe disponibile în prezent, în cluburile de fitness din întreaga lume. Printre pogramele Les Mills, se numara vestitele tipuri de antrenament BODYPUMP™, BODYCOMBAT™ (arte marțiale), RPM™ (indoor cycling), LES MILLS GRIT™ (HIIT de 30 de minute,) și revoluționarul TRIP™ (antrenament multisenzorial, pe bicicleta stationara). Fiecare profil de antrenament beneficiaza de o noua coregrafie și un sound proaspat, trimestrial.

Fondată în Noua Zeelandă, în 1968, compania Les Mills a crescut în ultimii 52 de ani si a devenit lider mondial in antrenamentele de group fitness. Clasele marca Les Mills sunt predate de 140.000 de instructori autorizati, în 20.000 de cluburi, din peste 100 de țări. Antrenamentele Les Mills sunt, de asemenea, disponibile si sub forma unor experiente digitale spectaculoase, live, prin intermediul platformei de streaming LES MILLS™ On Demand.