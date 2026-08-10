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World Class România investește 18 milioane de euro în extinderea și transformarea rețelei – două cluburi noi, 17 complet modernizate – și face tranziția către un model integrat de sănătate și longevitate

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.  Actualizat 12.08.2026, 11:21
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World Class România, liderul industriei de health & fitness din România, anunță cel mai amplu program de transformare a rețelei sale de la intrarea pe piața locală, cu o investiție totală de 18 milioane de euro în prima etapă. Peste 12 milioane de euro au fost alocați pentru modernizarea completă a 17 cluburi în 2026, iar aproximativ 6 milioane de euro pentru deschiderea, în trimestrul al treilea al anului, a două cluburi noi: World Class One High District în București și World Class City of Mara în Timișoara. Programul reprezintă, totodată, tranziția World Class România către un model integrat de sănătate, wellness și longevitate, în care antrenamentul devine parte dintr-o experiență mai amplă, dedicată sănătății pe termen lung.

World Class România investește 18 milioane de euro în extinderea și transformarea rețelei - două cluburi noi, 17 complet modernizate - și face tranziția către un model integrat de sănătate și longevitate

O nouă generație de cluburi World Class România

Cluburile vor beneficia de un concept complet nou de design, inspirat de principiile quiet luxury, iar întreaga experiență a membrilor este regândită după standardele industriei internaționale de ospitalitate. De la recepții, lounge-uri și zone de retail, până la vestiare și spațiile comune, întregul parcurs al membrilor prin club va fi reconfigurat. Experiența de antrenament va fi dusă la un nou nivel prin reorganizarea zonelor de cardio și forță, integrarea unor echipamente de ultimă generație și dezvoltarea unor spații dedicate performanței și recuperării, precum zone HYROX și studiouri Pilates Reformer.

World Class România investește 18 milioane de euro în extinderea și transformarea rețelei - două cluburi noi, 17 complet modernizate - și face tranziția către un model integrat de sănătate și longevitate

Lucrările de modernizare au debutat deja la World Class ParkLake și vor continua etapizat pe parcursul anului 2026 în cluburile din rețea, printre care București Mall, Plaza România, Mega Mall, Caro, Downtown, Otopeni, Titan, Incity, Jolie Ville, Militari, Promenada și One Cotroceni. Fiecare club va trece printr-un proces de transformare desfășurat pe parcursul a aproximativ două luni, în funcție de dimensiunea și complexitatea facilităților existente. Cele 17 cluburi incluse în programul de modernizare din 2026 reprezintă doar prima etapă a unui proces care va continua în 2027 și în anii următori, până la nivelul întregii rețele.

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Programul este coordonat de Matei Filipidescu, CEO World Class România și Deputy CEO Vectr Holdings, care a format o echipă cu expertiză mixtă: longevitate, health & fitness, ospitalitate, real estate, design și location management. Sub coordonarea sa se pregătesc, în paralel, deschideri de formate noi, programe unice pe piața locală și centre de tip gym-as-a-clinic, care vor contribui la definirea unui nou standard de health & fitness pe piața locală.

World Class România investește 18 milioane de euro în extinderea și transformarea rețelei - două cluburi noi, 17 complet modernizate - și face tranziția către un model integrat de sănătate și longevitate
Matei Filipidescu, CEO World Class Romania

De peste 25 de ani, World Class România contribuie la definirea segmentului premium de health & fitness din România. Între timp, industria a evoluat, așteptările oamenilor s-au schimbat, iar ceea ce în urmă cu câțiva ani era considerat premium este astăzi un standard de bază. Este momentul să ridicăm din nou ștacheta. Investim într-o nouă generație de cluburi, în care fiecare detaliu, de la design până la noile concepte de antrenament, recuperare și wellbeing, reflectă viziunea noastră asupra viitorului industriei. Am preluat personal această misiune și, împreună cu o echipă de experți, am început deja implementarea ei. Cele 17 cluburi din acest an sunt doar începutul: viziunea noastră acoperă întreaga rețea.„, declară Matei Filipidescu, CEO World Class România.

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World Class România investește 18 milioane de euro în extinderea și transformarea rețelei - două cluburi noi, 17 complet modernizate - și face tranziția către un model integrat de sănătate și longevitate

Două cluburi noi, în București și Timișoara

În trimestrul al treilea din 2026, rețeaua se va extinde cu două cluburi noi: World Class One High District, în București, și World Class City of Mara, în Timișoara. Concepute de la început după noul standard, cu un design inspirat de principiile quiet luxury și facilități integrate de antrenament, wellbeing și recuperare, acestea vor fi primele expresii complete ale noii generații de cluburi. Investiția totală în cele două deschideri se ridică la aproximativ 6 milioane de euro.

World Class România investește 18 milioane de euro în extinderea și transformarea rețelei - două cluburi noi, 17 complet modernizate - și face tranziția către un model integrat de sănătate și longevitate

Viitorul: un ecosistem integrat de wellbeing și longevitate

Modernizarea rețelei reprezintă primul pas al unei strategii prin care World Class România își propune să evolueze dincolo de modelul tradițional de health & fitness, către conceptul de gym-as-a-clinic: clubul devine un spațiu în care antrenamentul este completat de evaluarea stării de sănătate, monitorizarea progresului, nutriție, recuperare și terapii complementare, într-o experiență personalizată, construită în jurul nevoilor fiecărui membru.

Viitorul industriei înseamnă o experiență integrată, în care evaluarea stării de sănătate, antrenamentul, recuperarea și nutriția funcționează împreună, personalizat. Ne dorim ca World Class România să devină partenerul pe termen lung al oamenilor în drumul lor către o viață mai sănătoasă. Urmează să vorbim în curând despre longevitate și despre modul în care contribuim la adoptarea acestui concept în România.”, adaugă Matei Filipidescu, CEO World Class România.

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Despre World Class România

World Class România este prima și cea mai mare rețea de health, fitness, piscine și wellness din țară cu o cifră de afaceri de 51.6 milioane de euro, cu 25 de ani de experiență, 45 de cluburi, 29 de piscine și o comunitate de peste 80.000 de membri în 7 orașe. Compania este cel mai mare operator național de piscine și singurul jucător din piață cu un concept integrat de fitness, aquatics și wellness. Partener tradițional LES MILLS™, World Class România dezvoltă și programe proprii create de experții săi, inclusiv programe dedicate copiilor și seniorilor, și promovează activ un stil de viață sănătos. În 2025, rețeaua a obținut FitCert® Level 4, cea mai înaltă certificare europeană pentru calitate și siguranță, fiind singura rețea din România cu acest nivel de recunoaștere. World Class România oferă, de asemenea, conceptul premium de fitness și stil de viață W, unde membrii se pot antrena și relaxa într-un mediu intim și exclusivist.

 Despre Vectr Holdings

Vectr Holdings este un fond de investiții cu operațiuni în România în sectoare precum agrobusiness, echipamente agricole, real estate și fitness. Vectr Holdings este proprietarul World Class România, liderul pieței de health & fitness din România, și a adăugat recent brandul Befit în portofoliu.

Foto credit: World Class Romania

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