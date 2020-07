Viorel Bogateanu pregătește cel mai nou hit muzical, alături de Costeluș de la Buzău (PUBLICITATE)

Taraful Viorel Bogateanu va lansa luna aceasta cel mai nou hit muzical, alaturi de emblema muzicii de petrecere, Costelus de la Buzau.

Melodia va fi interpretata in duet, va avea o tematica deosebita, iar videoclipul se va filma intr-un spatiu de exceptie, pe care il vom anunta in scurt timp.

Totodata, Taraful Viorel Bogateanu ( www.viorelbogateanu.com ) va participa la un mega concert de Sfanta Maria, in Poiana Brasov, la Hotel Rizzo Boutique and Spa 4*, in data de 15 august 2020.

In luna septembrie, va urma un turneu in Bulgaria, la Nisipurile de Aur, iar din octombrie 2020, pana in martie 2021, Taraful va sustine concerte in fiecare weekend, la Poiana Brasov.

Pentru evenimente private din 2021, Taraful Viorel Bogateanu a pregatit o mega oferta tarifara. Cei interesati sunt rugati sa-l contacteze pe liderul tarafului, Viorel Bogateanu, la numarul de telefon 0738740222, sau pe facebook TARAFUL VIOREL BOGATEANU, youtube VIOREL BOGATEANU, www.viorebogateanu.com