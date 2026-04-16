Home > Advertorial > Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea", prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu" din Chișinău

Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea", prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu" din Chișinău

.  Actualizat 16.04.2026, 12:34

Pe 31 mai 2026, scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București găzduiește un eveniment teatral major: spectacolul „Richard al III-lea” de William Shakespeare, în regia lui Petru Hadârcă, producție a Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău – una dintre cele mai puternice montări recente ale scenei din Republica Moldova.

Spectacolul propune o lectură contemporană, incisivă și profund actuală a tragediei shakespeariene, o radiografie a mecanismelor puterii, a manipulării și a seducției discursului autoritar. În centrul acestei construcții scenice se află Richard, un anti-erou emblematic, interpretat de Anatol Durbală, într-un rol de mare forță, considerat una dintre cele mai complexe partituri actoricești ale repertoriului universal.

Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea”, prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

Distribuția reunește actori importanți ai scenei din Chișinău, dar și tineri aflați la debutul pe cea mai importantă scenă a teatrului din Republica Moldova: Alexandru Leancă, Valentin Zorilă, Mihaela Strâmbeanu, Corina Rotaru, Mihai Zubcu, Ghenadie Gâlcă, Tatiana Lazăr, Cătălina Varaniță, Iurie Focșa, Dan Melnic, Igor Babiac, Nicu Ciumașu, Renata Țurcan, Ilie Pârlog, Sergiu Vîzdoagă.

Echipa artistică este completată de scenografa Irina Gurin, cu universul sonor și muzica semnate de Valentin Lindo Strișcov, mișcarea scenică realizată de Oleg Mardari, video designul de Vlad Adajuc și light designul de Andrei Fotescu, contribuind la o experiență scenică intensă și contemporană.

„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
Un eveniment teatral de excepție pe scena TNB: „Richard al III-lea”, prezentat de Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău

Relația dintre Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București și Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău s-a construit în ultimul deceniu printr-un amplu program de schimburi artistice și turnee reciproce, devenit deja o tradiție. Începând cu 2014, când cele două instituții au realizat unul dintre cele mai importante proiecte culturale comune – turneul „Teatru românesc la București și Chișinău” – colaborarea a continuat în mod constant prin edițiile succesive ale programului extins București–Iași–Chișinău, dar și prin participări la festivaluri și Reuniuni ale Teatrelor Naționale. De-a lungul acestor ani, spectacolele TNME au fost prezentate periodic pe scenele TNB, iar producțiile bucureștene au ajuns, la rândul lor, la Chișinău, consolidând un dialog artistic viu și puternic între cele două instituții și între publicurile lor.

Biletele pentru spectacolul din 31 mai, ora 19.00 sunt disponibile pe site-ul tnb.ro și la Casa de Bilete a teatrului.

Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
FOTO: Florin Ghioca

Ceanu Zheng a părăsit Survivor România. Care a fost primul lucru pe care l-a făcut după ce a ajuns în țară: „A fost simplu, dar foarte important pentru mine” / Exclusiv
Actrița Joy Harmon, celebră pentru rolul din "Cool Hand Luke", a murit la 87 de ani
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Noi imagini cu Puya la țară. Cum arată curtea și casa renovată: „Costă foarte puțin”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
George Copos și noua soție, în lacrimi la funeraliile lui Mircea Lucescu. Cine este femeia cu 26 de ani mai tânără, care l-a făcut iar tătic pe omul de afaceri. Care e povestea lor, ascunsă atâția ani
De ce Magda Pălimariu refuză să se mute în Norvegia, acolo unde locuiește soțul ei: „Nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că…”
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, iar acum vedeta a surprins cu anunțul făcut online: „Este sigur să spun că...„
Erdogan amenință Israelul cu intervenția: Tensiunile dintre Ankara și Ierusalim escaladează
Paștele devine tot mai scump. Bugete de până la 1.000 de lei per familie și semne de încetinire economică
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Fiica cea mică a lui Florin Dumitrescu s-a făcut mare. Mia a împlinit 11 ani și este leită tatăl ei. Ce mesaj i-a transmis Cristina
Cum s-au cunoscut Ella Vișan și Răzvan Kovacs și cine a făcut primul pas în relație. DJ-ul încă este căsătorit cu Ema Oprișan
Cine este noua iubită a lui Valentin Sanfira. Femeia este cunoscută
Cu cine a fost surprinsă Adelina Pestrițu în Turcia. Actorul este celebru și adorat de fane la nivel mondial
Un gigant fashion suedez, prezent şi în România, va închide 160 de magazine. Mizează pe comenzile online
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Paștele 2026, ziua fatidică de care se temea Baba Vanga! Cum explică numerologul Anatol Basarab profeția controversată legată de 12 aprilie 2026
Soția lui Răzvan Lucescu, reușită imensă! Lăudată și premiată nu doar în România! Odată cu mutarea în Grecia s-a reprofilat. Cu ce se ocupă în prezent nora lui Mircea Lucescu
Inimaginabil ce i-au făcut părinții lui Felix Baumgartner Mihaelei Rădulescu după moartea lui: „Nu cred că există ceva mai absurd. Ca pe niște gunoaie...”
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Doliu în AUR. Prietenul lui George Simion a murit chiar în ziua de Paște. Era un lider important al partidului
De ce a murit, de fapt, Mircea Lucescu. Boala care a fost ținută ascunsă. &quot;A fost o operațiune de acoperire colosală. Va trebui să spunem adevărul&quot;
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Când sunt plătite gărzile medicilor în 2026. Ce trebuie să știe doctorii despre orele suplimentare
Horoscop 17 aprilie 2026. O zodie dă lovitura pe plan financiar. Vezi ce se întâmplă cu zodia ta
Guvernul Bolojan acordă 925 de lei în plus din mai 2026. Cine va primi banii
„La fiecare control am o întâlnire cu moartea” – mărturia tulburătoare a unui jurnalist care luptă să trăiască pentru soția lui
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Adela Popescu, album emoționant cu 20 de imagini de la Șușani: „Tradiția se păstrează și copiii cresc cu aceste amintiri”. Cum arată acum casa de vacanță
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
„Sunt sută la sută eu, fără filtre”. Andreea Esca a publicat imagini de colecție, dintr-o vacanță „de pomină”. Cum arăta vedeta Pro TV atunci
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cum arată Oana Roman în costum de baie la 50 de ani. Și-a etalat noua siluetă! A slăbit drastic
Boala autoimună de care suferă Naba Salem. I s-a făcut rău în timpul probelor de la Survivor: „M-a luat panica și am început să tremur rău”
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Cum arată Monica Gabor în prezent, după ce a dispărut din lumina reflectoarelor. Imaginea postată de Irina Columbeanu
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Val de turiști străini în România din cauza războiului din Iran. Cei mai mulți – din Germania și Austria
