Trend: Minimalismul anilor ’90

Minimalismul anilor ’90 revine oficial în lumina reflectoarelor, impunându-se prin linii curate și acea eleganță discretă care emană nostalgie și un șic absolut natural. Pentru a recrea look-urile atemporale semnate Carolyn Bessette-Kennedy, mizează pe conceptul de „uniformă” și pe un „quiet luxury” asumat: rochii furou negre, paltoane camel și cămăși albe imaculate. Adaugă o pereche de jeanși bootcut clasici, precum legendarii Levi’s 501 – un mix ce domină tendințele actuale, reflectat de creșterea spectaculoasă de 250% a căutărilor pentru bluze slim-fit pe Zalando.

Branduri iconice precum Calvin Klein continuă să dea tonul prin culorile lor neutre, prin palete monocromatice neutre, esențiale pentru estetica minimalistă. Fusta creion midi de la Calvin Klein, se integrează perfect alături de tricotaje fine și cizme lungi pentru o siluetă office rafinată, în timp ce pantalonii țigaretă, asortați cu pulovere oversized și loafers slip-on de la Mango oferă acel aer relaxat, dar studiat, de „off-duty model”.

Pentru a completa look-ul suprem de „it-girl” a anilor ’90, optează pentru accesorii structurate, de înaltă calitate. Gențile de umăr minimaliste, precum geanta hobo din piele COACH Brooklyn Shoulder Bag 23, se potrivesc de minune cu botinele maro cu vârf pătrat de la Vagabond, intrucât căutarile pentru articole din piele au crescut cu 58%. Definește întregul outfit cu o bentiță clasică și o pereche de ochelari de soare negri ovali de la Ray-Ban, pentru a crea un look care este la fel de stilat astăzi precum ar fi fost cu decenii în urmă.

