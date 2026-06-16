  MENIU  
Home > Advertorial > Trăiește experiența Electric Castle în magazinele Lidl: Produse unice în ediție limitată și un concurs prin care poți ajunge direct la festival

Trăiește experiența Electric Castle în magazinele Lidl: Produse unice în ediție limitată și un concurs prin care poți ajunge direct la festival

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 16.06.2026, 11:43
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Vara festivalurilor se apropie, iar pregătirile pentru una dintre cele mai așteptate experiențe muzicale ale sezonului încep mai devreme. Din 15 iunie, Lidl a adus atmosfera Electric Castle în magazinele din toată țara și a lansat o colecție specială inspirată de festival, alături de produse dedicate zilelor petrecute în aer liber. În plus, Lidl propune clienților săi și o campanie care le poate aduce bilete la ediția din acest an a Electric Castle.

Disponibile săptămâna aceasta în magazinele Lidl, în ediție limitată, oferta dedicată Electric Castle transformă experiența de cumpărături într-un prim pas către vibe-ul de festival care va cuprinde domeniul Banffy din Bonțida, în luna iulie.

Colecția Electric Castle disponibilă exclusiv în magazinele Lidl

Inspirată de cele mai recognoscibile elemente ale prezenței Lidl la Electric Castle, colecția specială reunește articole concepute pentru confort și libertate de mișcare, perfecte pentru zilele lungi de festival:

  • Tricou damă / bărbați, mărimi S-L / S-XL;
  • Leggings scurți, damă;
  • Papuci, mărimi 36-45;
  • Tricou copii, mărimi 134-164;
  • Hanorac damă / bărbați, mărimi XS-XL;
  • Bermude bărbați, mărimi M-XL;
  • Șosete, mărimi 35-46;
  • Sacoșă.
"Mergeam sprijinită de pereți!" A cântărit 250 kg și nu mai avea nicio speranță! Dar azi trăiește o minune! Mariana Buică e mamă și e pur și simplu de nerecunoscut!
"Mergeam sprijinită de pereți!" A cântărit 250 kg și nu mai avea nicio speranță! Dar azi trăiește o minune! Mariana Buică e mamă și e pur și simplu de nerecunoscut!
Recomandarea zilei

Gustări și produse pregătite pentru ritmul de festival

În completarea colecției dedicate festivalului, Lidl aduce în magazine și o selecție specială de produse alimentare disponibile în cadrul Săptămânii Electric Castle, între 15 și 21 iunie. Oferta include opțiuni potrivite pentru zilele aglomerate de vară, picnicuri, ieșiri cu prietenii sau pregătirile pentru festival, printre care:

  • Legume / Fructe feliate, diverse sortimente (100 g / 150 g);
  • Chef select Salată Shake & Go, diverse sortimente (130 g / 150 g);
  • Chef Select Hot Dog cu chili și brânză (175 g);
  • Chef Select Sandwich triunghi, diverse sortimente (170 g / 190 / 200 g);
  • Chef Select Ecler cu aromă de banane / lămâie (130 g).
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Detaliul neștiut din casa lui Adrian Veștea! Ce s-a aflat despre soția lui și decizia radicală pe care a luat-o în spatele ușilor închise. Lucrul pe care refuză categoric să îl facă Anca!
Recomandarea zilei

Intră în concursul cu bilete de acces la experiența de festival Electric Castle

Pregătirile pentru festival vin și cu surprize pentru clienți. Lidl oferă acces la una dintre cele mai apreciate experiențe muzicale ale verii. Dincolo de concertele și artiștii care aduc anual zeci de mii de participanți la Bonțida, câștigătorii se vor putea bucura de întregul univers Lidl’s Electric Kingdom: magazinul Lidl din cadrul festivalului, zonele culinare Royal Fresh Bar, Royal Feast și Royal Grill, facilitățile și activitățile pregătite în EC Village by Lidl, precum și de Royal Wheel, roata panoramică devenită una dintre atracțiile emblematice ale Electric Castle.

În perioada 15 – 21 iunie, cei care achiziționează produse din colecția Electric Castle în valoare de minimum 50 de lei și scanează cardul Lidl Plus la casa de marcat se pot înscrie în aplicație pentru tragerea la sorți dedicată festivalului. Premiile puse în joc includ:

  • 6 bilete duble VIP 
  • 50 de bilete duble General Access cu Camping Pass inclus.

Lidl: de 15 ani, experiențe care merită

De 15 ani, Lidl oferă experiențe care merită, atât în magazine, cât și în afara lor. De la produse de cea mai bună calitate la prețuri accesibile, prospețime și varietate, până la festivaluri care aduc oamenii împreună în jurul pasiunilor lor, Lidl își propune să fie parte din momentele care merită trăite.

Foto: Lidl

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ioana Ginghină spune că soțul ei, Cristi Pitulice, s-a implicat mai mult în creșterea fiicei sale decât tatăl ei, Alexandru Papadopol: „A fost un tată când își mai aducea aminte”
Ioana Ginghină spune că soțul ei, Cristi Pitulice, s-a implicat mai mult în creșterea fiicei sale decât tatăl ei, Alexandru Papadopol: „A fost un tată când își mai aducea aminte”
Lucian Viziru, prima reacție după ce fiul lui a fost amenințat cu moartea: „O să te găsim”
Lucian Viziru, prima reacție după ce fiul lui a fost amenințat cu moartea: „O să te găsim”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Avantaje
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Întâlnire de gradul 0! Adrian Mutu și-a pus fosta soție la masă cu actuala. Cum arată fetele fostului fotbalist
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Ce a ieșit la iveală acum despre soția premierului! Cine este și cu ce se ocupă Anca, soția lui Adrian Veștea, politicianul desemnat premier de Nicușor Dan
Elle
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Prințesa Charlene de Monaco, în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe și Regina Letizia. Gestul care a împărțit internetul. Video
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Ispita de la Meteo. Ce fostă participantă la Insula Iubirii va putea fi văzută la Observator
Ispita de la Meteo. Ce fostă participantă la Insula Iubirii va putea fi văzută la Observator
Denise Rifai, dezvăluiri despre plecarea de la Kanal D la Antena 1. Vedeta a recunoscut: „Am salariul mai mare”
Denise Rifai, dezvăluiri despre plecarea de la Kanal D la Antena 1. Vedeta a recunoscut: „Am salariul mai mare”
Cum au fost surprinși Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu la aniversarea de 70 de ani a Ruxandrei Ion
Cum au fost surprinși Cristina Ciobănașu, Vlad Gherman și Oana Moșneagu la aniversarea de 70 de ani a Ruxandrei Ion
Cezara Munteanu s-a logodit cu Liviu Chițu după 10 ani de relație: „A fost foarte emoționant și frumos, ca un vis”
Cezara Munteanu s-a logodit cu Liviu Chițu după 10 ani de relație: „A fost foarte emoționant și frumos, ca un vis”
Cum arată Maya, fiica cea mare a lui Adrian Mutu. Imagini inedite de la absolvirea facultății, la care au participat ambii părinți
Cum arată Maya, fiica cea mare a lui Adrian Mutu. Imagini inedite de la absolvirea facultății, la care au participat ambii părinți
Observator News
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
13 judeţe intră sub cod galben de ploi şi vijelii până joi noaptea
Libertatea pentru Femei
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Gata, e război total! Ce s-a putut întâmplat acum între Bolojan și Veștea depășește orice imaginație! Răsturnarea de situație a momentului care destabilizează viitorul României
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! S-a încheiat încă un proces și toți au încremenit să afle VERDICTUL! Anamaria Prodan a dat instantaneu declarații: "Martorii pe care Caciuc i-a trimis sau Reghecampf...". Mulți nu s-ar fi așteptat, dar e adevărat
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
BREAKING! Lacrimi și durere fără margini în România! Artistul nostru îndrăgit, admirat și respectat de toată lumea A MURIT în urmă cu puțin timp. Familia e sfâșiată de durere, iar un gest TULBURĂTOR i-a lăsat fără grai pe mulți
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Anunțul crucial venit de câteva minute! A luat decizia fără precedent! În plină criză, Ilie Bolojan tocmai a transmis un mesaj
Redactia.ro
Doliu imens in lumea telenovelelor!! Actrita a facut infarct imediat dupa ce si-a sarbatorit ziua
Doliu imens in lumea telenovelelor!! Actrita a facut infarct imediat dupa ce si-a sarbatorit ziua
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
3 zodii de bărbați care divorțează în 2026: Ei pun capăt căsniciei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zodia pentru care se sparge ghinionul. După luni de cumpene, destinul i se schimbă complet
Zodia pentru care se sparge ghinionul. După luni de cumpene, destinul i se schimbă complet
Plătești prea mult la întreținere? Ce drept au proprietarii de apartamente și cum își pot recupera banii
Plătești prea mult la întreținere? Ce drept au proprietarii de apartamente și cum își pot recupera banii
Fructul care ajută la slăbit și poate fi consumat de diabetici. Mihaela Bilic: Este fructul regilor
Fructul care ajută la slăbit și poate fi consumat de diabetici. Mihaela Bilic: Este fructul regilor
Sistemul sanitar, în stare de alertă. 48 de medici au murit
Sistemul sanitar, în stare de alertă. 48 de medici au murit
TV Mania
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
A atras toate privirile la Cluj! Cât a costat rochia de lux purtată de Simona Halep la petrecerea de retragere
A murit la o zi după aniversare. Milioane de fani ai serialului „O dragoste” sunt în șoc
A murit la o zi după aniversare. Milioane de fani ai serialului „O dragoste” sunt în șoc
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
10 vedete din România, 72 de poze și zero complexe! Cine a încins cel mai tare plajele în această vară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Cheloo, gospodar cu moșie de 6.000 mp! Cum arată casa rapperului de la Paraziții, la țară
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi, la aproape 42 de ani și ce viață duce acum
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Ce transformare radicală! O mai ții minte pe Cosmina Păsărin, una dintre cele mai frumoase femei din România? Cum arată și cu ce se ocupă fosta vedetă la vârsta de 43 de ani
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
Cine este Andrada Alexa, fosta soție a lui Dan Alexa. Viața ei s-a schimba radical după divorțul cu scandal. Antrenorul a fost înșelat
Cum își menține Andreea Marin silueta după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Regula alimentară de la care nu se abate
Cum își menține Andreea Marin silueta după ce a slăbit peste 20 de kilograme. Regula alimentară de la care nu se abate
Libertatea
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Actrița Ece Irtem a murit la doar 35 de ani: era cunoscută din serialele turcești „Prețul fericirii” și „Bahar: Viață furată”
Cine este miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Imaginile care ar confirma relația lor controversată
Cine este miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Imaginile care ar confirma relația lor controversată
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton