Trăiește experiența Electric Castle în magazinele Lidl: Produse unice în ediție limitată și un concurs prin care poți ajunge direct la festival

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Vara festivalurilor se apropie, iar pregătirile pentru una dintre cele mai așteptate experiențe muzicale ale sezonului încep mai devreme. Din 15 iunie, Lidl a adus atmosfera Electric Castle în magazinele din toată țara și a lansat o colecție specială inspirată de festival, alături de produse dedicate zilelor petrecute în aer liber. În plus, Lidl propune clienților săi și o campanie care le poate aduce bilete la ediția din acest an a Electric Castle.

Disponibile săptămâna aceasta în magazinele Lidl, în ediție limitată, oferta dedicată Electric Castle transformă experiența de cumpărături într-un prim pas către vibe-ul de festival care va cuprinde domeniul Banffy din Bonțida, în luna iulie.

Colecția Electric Castle disponibilă exclusiv în magazinele Lidl

Inspirată de cele mai recognoscibile elemente ale prezenței Lidl la Electric Castle, colecția specială reunește articole concepute pentru confort și libertate de mișcare, perfecte pentru zilele lungi de festival:

Tricou damă / bărbați, mărimi S-L / S-XL;

Leggings scurți, damă;

Papuci, mărimi 36-45;

Tricou copii, mărimi 134-164;

Hanorac damă / bărbați, mărimi XS-XL;

Bermude bărbați, mărimi M-XL;

Șosete, mărimi 35-46;

Sacoșă.

Gustări și produse pregătite pentru ritmul de festival

În completarea colecției dedicate festivalului, Lidl aduce în magazine și o selecție specială de produse alimentare disponibile în cadrul Săptămânii Electric Castle, între 15 și 21 iunie. Oferta include opțiuni potrivite pentru zilele aglomerate de vară, picnicuri, ieșiri cu prietenii sau pregătirile pentru festival, printre care:

Legume / Fructe feliate, diverse sortimente (100 g / 150 g);

Chef select Salată Shake & Go, diverse sortimente (130 g / 150 g);

Chef Select Hot Dog cu chili și brânză (175 g);

Chef Select Sandwich triunghi, diverse sortimente (170 g / 190 / 200 g);

Chef Select Ecler cu aromă de banane / lămâie (130 g).

Intră în concursul cu bilete de acces la experiența de festival Electric Castle

Pregătirile pentru festival vin și cu surprize pentru clienți. Lidl oferă acces la una dintre cele mai apreciate experiențe muzicale ale verii. Dincolo de concertele și artiștii care aduc anual zeci de mii de participanți la Bonțida, câștigătorii se vor putea bucura de întregul univers Lidl’s Electric Kingdom: magazinul Lidl din cadrul festivalului, zonele culinare Royal Fresh Bar, Royal Feast și Royal Grill, facilitățile și activitățile pregătite în EC Village by Lidl, precum și de Royal Wheel, roata panoramică devenită una dintre atracțiile emblematice ale Electric Castle.

În perioada 15 – 21 iunie, cei care achiziționează produse din colecția Electric Castle în valoare de minimum 50 de lei și scanează cardul Lidl Plus la casa de marcat se pot înscrie în aplicație pentru tragerea la sorți dedicată festivalului. Premiile puse în joc includ:

6 bilete duble VIP

50 de bilete duble General Access cu Camping Pass inclus.

Lidl: de 15 ani, experiențe care merită

De 15 ani, Lidl oferă experiențe care merită, atât în magazine, cât și în afara lor. De la produse de cea mai bună calitate la prețuri accesibile, prospețime și varietate, până la festivaluri care aduc oamenii împreună în jurul pasiunilor lor, Lidl își propune să fie parte din momentele care merită trăite.

Foto: Lidl

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